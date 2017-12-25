GÃ¼ncelleme: 19:42, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

TÄ°KA'dan KÄ±rgÄ±zistan'a su desteÄŸi





TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, KÄ±rgÄ±zistan'da KÄ±zÄ±l Su kÃ¶yÃ¼nÃ¼n iÃ§me suyu ihtiyacÄ± iÃ§in destek verildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±Â BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ (TÄ°KA),Â KÄ±rgÄ±zistan'daÂ KÄ±zÄ±l Su kÃ¶yÃ¼nÃ¼nÂ iÃ§me suyuÂ ihtiyacÄ± iÃ§in destek verildiÄŸi bildirildi. TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent BiÅŸkek'e 30 kilometre mesafedeki 7 bin 500 nÃ¼fuslu KÄ±zÄ±l Su kÃ¶yÃ¼nÃ¼n su sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in bin 250 metre uzunluÄŸundaki su hattÄ±nÄ±n TÄ°KA tarafÄ±ndan faaliyete geÃ§irildiÄŸi, ayrÄ±ca projenin hatÄ±rasÄ± olarak kÃ¶y camisinin de bulunduÄŸu alana Ã§eÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Tacikistan'dan gÃ¶Ã§ eden KÄ±rgÄ±zlarÄ±n ve AhÄ±skalÄ± TÃ¼rklerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ydeki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, TÄ°KA BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Kamil KolabaÅŸ, TÄ°KA BiÅŸkek KoordinatÃ¶rÃ¼ Ali Muslu, AhÄ±ska TÃ¼rkleri DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri, yerel yÃ¶netim yetkilileri ve kÃ¶yde yaÅŸayan vatandaÅŸlar hazÄ±r bulundu. Kuran-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸlayan tÃ¶rende konuÅŸan KolabaÅŸ, TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am'Ä±n selamlarÄ±nÄ± ileterek KÄ±rgÄ±z halkÄ±yla sosyal alanda projeleri hayata geÃ§irmeye devam edeceklerini vurguladÄ±. Projenin kÃ¶y halkÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen KolabaÅŸ, "Ã‡eÅŸmenin kurulduÄŸu yerde hep bayram olsun." ifadesini kullandÄ±. Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Muslu da TÃ¼rk ve Ä°slam medeniyetinde suya Ã¶nem verildiÄŸini, geÃ§miÅŸte atalarÄ±n su kuyularÄ±, kervan yollarÄ±nda su sarnÄ±Ã§larÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Buradaki Ã§eÅŸmeden herkesin istifade edeceÄŸini sÃ¶yleyen Muslu, TÄ°KA'nÄ±n bÃ¶lgede benzer projelere devam edeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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