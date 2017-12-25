GÃ¼ncelleme: 19:56, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Esad rejimi Ä°dlib'de Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ± vurdu



Foto: ArÅŸiv

Esad rejimi Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine hava saldÄ±rlarÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rlarda ilk belirlemelere gÃ¶re 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ gÃ¼Ã§lerinin,Â Suriye'deÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerinden olanÂ Ä°dlib'eÂ yaptÄ±ÄŸÄ± 70'in Ã¼zerinde hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ä°dlib'in gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±ndaki Serakib, Sincar, HiÅŸ ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, ZÄ±fer, Åžeyh Baraka, Tel Amaar, Åžeyh Ä°dris ve Tel Tukan bÃ¶lgesiyle, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Hama'nÄ±n kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°dlib'in gÃ¼neyi ve Hama'nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±na, Rusya ve Esed rejimine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ± 70'ten fazla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi." dedi. Yusuf, dÃ¶rt gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinden biri olan Ä°dlib'e sabah saatlerinden itibaren dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ kaydetti. Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸta hava saldÄ±rÄ±larÄ±na en fazla maruz kalan bÃ¶lgelerden Ä°dlib, 14-15 EylÃ¼l 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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