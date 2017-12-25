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AA ANALİZLERİ
Güncelleme: 20:35, 25 Aralık 2017 Pazartesi

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ABD’nin silah satışı kararı Ukrayna krizini etkileyecek | ANALİZ
ABD’nin silah satışı kararı Ukrayna krizini etkileyecek | ANALİZ
Foto: Arşiv

ABD’nin Ukrayna'ya savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri satma kararı alması Donbas'ta hareketliliği artıracak.

Ali Cura

ABD’nin Ukrayna'ya "savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri" satma kararının ülkenin doğusundaki krizle ilgili yeni gelişmeleri beraberinde getireceği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma sistemleri" adı altında Ukrayna ordusuna silah satışı yapılması kararı verildiğini duyurdu. Karar ile Ukrayna’ya ABD tarafından uygulanan silah satışı kısıtlaması kaldırılmış oldu.

Ukrayna’ya 47 milyon dolarlık silah satışı çerçevesinde 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampası satılacağı bildirilirken, daha önce Kiev yönetimi ayrılıkçılarla mücadele esnasında anti-keskin nişancı komplekslerine öncelikli ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Ukrayna'nın ABD yapımı Barett M107 keskin nişancı tüfeklerini de bu alım çerçevesinde gerçekleştirebileceği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Satışı yapılacak sistemler arasındaki anti-tank füzelerinin ise Amerikan Javelin sistemlerini kapsadığı kaydediliyor.

ABD'nin silah satış kararının Donbas'taki gerilimi ve hareketliliği arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkenin doğusunda 2014'ten bu yana sözde yönetim ilan eden ayrılıkçı silahlı gruplar ile Ukrayna ordusu arasında mücadele devam ediyor.

Bölge, Kiev yönetimi tarafından "Terörle Mücadele Operasyon" bölgesi olarak ilan edildiği için Minsk Anlaşması ile belirlenen "temas hattı"nda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi kontrolündeki güçler arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna'nın, ABD'den satın aldığı silahlarla ordusu için bölgeye silah takviyesi yapacağı, ayrılıkçıların da aynı şekilde Rusya'dan silah temin ederek hareketliliği arttırabileceği ifade ediliyor.

UKRAYNA MEMNUN, RUSYA TEPKİLİ

ABD'nin silah satış kararı Ukrayna’da memnuniyetle karşılanırken Rusya karara tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD’ye silah satışı kararından dolayı teşekkür ederek, kararı "Ukrayna topraklarının süren işgaline, Moskova'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve Donbas’a ağır silah sevk etmesine yönelik ABD’nin tepkisi" olarak değerlendirdi.

Poroşenko, "ABD silahları Ukraynalıların elinde saldırı için değil, saldırgana kararlı şekilde cevap vermek için, Ukraynalı askerleri ve sivilleri korumak için olacak. Aynı zamanda silahlar BM Antlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak etkili bir savunma için kullanılacaktır. Bu aynı zamanda Rus saldırganlığı virüsüne karşı transatlantik bir aşıdır.” dedi. Poroşenko, bu silahların savunma amaçlı ülkenin doğusunda da kullanılacağına işaret etti.

Rusya ise tam aksini düşünüyor. Silah satışının Ukrayna’nın doğusuna faydadan ziyade zarar getireceği düşüncesinde olan Rusya Dışişlerinden karara tepkiler geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, ABD’nin Ukrayna’ya doğrudan zarar verici silahlar vererek sınırı aştığını söyledi. Artık ABD şirketlerinin silah satışını ticari sözleşmeler çerçevesinde sessizce değil, devlet çizgisinde yaptığını savunan Rybakov, "Washington kendini ara bulucu olarak sunmaya çalışıyor ama o ara bulucu değil, savaşı körükleyen bir suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Rybakov, ABD silahlarının Rusya'nın komşusu ülkede yeni kurbanlar verilmesine yol açacağını iddia ederek, buna kayıtsız kalamayacaklarını kaydetti.

Diğer Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin da, "Bu karar aslında Minsk anlaşmalarının 2015 yılında uygulanmasına ilişkin çalışmaları baltaladı." diye konuştu.

ABD’NİN UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIM DESTEĞİ

ABD'nin Ukrayna’ya desteği sadece bu kararla sınırlı değil. 2013-2014 yıllarındaki meydan olaylarıyla yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Batı'ya yakınlaşan Ukrayna, ABD'den hem maddi hem askeri destekler alıyor.

Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini onaylamıştı. Pentagon'a toplam 692,1 milyar dolar fon sağlayan bu bütçe içerisinde Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım öngörülüyor. Ukrayna’nın bu yardımı da 2018 yılı içerisinde askeri-teknik yardımlar çerçevesinde alması bekleniyor.



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