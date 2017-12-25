ABD’nin silah satışı kararı Ukrayna krizini etkileyecek | ANALİZ

ABD’nin Ukrayna'ya "savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri" satma kararının ülkenin doğusundaki krizle ilgili yeni gelişmeleri beraberinde getireceği belirtiliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma sistemleri" adı altında Ukrayna ordusuna silah satışı yapılması kararı verildiğini duyurdu. Karar ile Ukrayna’ya ABD tarafından uygulanan silah satışı kısıtlaması kaldırılmış oldu.
Ukrayna’ya 47 milyon dolarlık silah satışı çerçevesinde 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampası satılacağı bildirilirken, daha önce Kiev yönetimi ayrılıkçılarla mücadele esnasında anti-keskin nişancı komplekslerine öncelikli ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
Ukrayna'nın ABD yapımı Barett M107 keskin nişancı tüfeklerini de bu alım çerçevesinde gerçekleştirebileceği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Satışı yapılacak sistemler arasındaki anti-tank füzelerinin ise Amerikan Javelin sistemlerini kapsadığı kaydediliyor.
ABD'nin silah satış kararının Donbas'taki gerilimi ve hareketliliği arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkenin doğusunda 2014'ten bu yana sözde yönetim ilan eden ayrılıkçı silahlı gruplar ile Ukrayna ordusu arasında mücadele devam ediyor.
Bölge, Kiev yönetimi tarafından "Terörle Mücadele Operasyon" bölgesi olarak ilan edildiği için Minsk Anlaşması ile belirlenen "temas hattı"nda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi kontrolündeki güçler arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor.
Ukrayna'nın, ABD'den satın aldığı silahlarla ordusu için bölgeye silah takviyesi yapacağı, ayrılıkçıların da aynı şekilde Rusya'dan silah temin ederek hareketliliği arttırabileceği ifade ediliyor.
ABD'nin silah satış kararı Ukrayna’da memnuniyetle karşılanırken Rusya karara tepki gösterdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD’ye silah satışı kararından dolayı teşekkür ederek, kararı "Ukrayna topraklarının süren işgaline, Moskova'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve Donbas’a ağır silah sevk etmesine yönelik ABD’nin tepkisi" olarak değerlendirdi.
Poroşenko, "ABD silahları Ukraynalıların elinde saldırı için değil, saldırgana kararlı şekilde cevap vermek için, Ukraynalı askerleri ve sivilleri korumak için olacak. Aynı zamanda silahlar BM Antlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak etkili bir savunma için kullanılacaktır. Bu aynı zamanda Rus saldırganlığı virüsüne karşı transatlantik bir aşıdır.” dedi. Poroşenko, bu silahların savunma amaçlı ülkenin doğusunda da kullanılacağına işaret etti.
Rusya ise tam aksini düşünüyor. Silah satışının Ukrayna’nın doğusuna faydadan ziyade zarar getireceği düşüncesinde olan Rusya Dışişlerinden karara tepkiler geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, ABD’nin Ukrayna’ya doğrudan zarar verici silahlar vererek sınırı aştığını söyledi. Artık ABD şirketlerinin silah satışını ticari sözleşmeler çerçevesinde sessizce değil, devlet çizgisinde yaptığını savunan Rybakov, "Washington kendini ara bulucu olarak sunmaya çalışıyor ama o ara bulucu değil, savaşı körükleyen bir suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.
Rybakov, ABD silahlarının Rusya'nın komşusu ülkede yeni kurbanlar verilmesine yol açacağını iddia ederek, buna kayıtsız kalamayacaklarını kaydetti.
Diğer Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin da, "Bu karar aslında Minsk anlaşmalarının 2015 yılında uygulanmasına ilişkin çalışmaları baltaladı." diye konuştu.
ABD'nin Ukrayna’ya desteği sadece bu kararla sınırlı değil. 2013-2014 yıllarındaki meydan olaylarıyla yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Batı'ya yakınlaşan Ukrayna, ABD'den hem maddi hem askeri destekler alıyor.
Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini onaylamıştı. Pentagon'a toplam 692,1 milyar dolar fon sağlayan bu bütçe içerisinde Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım öngörülüyor. Ukrayna’nın bu yardımı da 2018 yılı içerisinde askeri-teknik yardımlar çerçevesinde alması bekleniyor.
ABD’nin Ukrayna'ya savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri satma kararı alması Donbas'ta hareketliliği artıracak.
Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı, para ve döviz piyasalarına ilişkin düzenleyici tedbirleri alma rolüne sahip olan merkez bankaları, ülke ekonomilerinde kilit görev üstleniyor
Katalunya'da bağımsızlık yanlısı cephenin parlamento çoğunluğunu kaybedeceği beklentisiyle erken seçimi kararı alan İspanya hükümetinin planı boşa çıktı.
Yıllardır işgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuksuzluğa ve zulme her türlü desteği veren ABD’nin yap-satçı yeni başkanının büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yarattığı bumerang etkisi ABD ile İsrail’i vurmuş durumda.
Trump'ın açıkladığı ulusal güvenlik strateji belgesinde Çin, ABD’nin güvenlik ve refahının tam karşısında konumlanmış asıl düşman kategorisinde değerlendiriliyor.
ABD Başkanı Trump, yeni strateji belgesinde Rusya ve Çin'i askeri bakımdan tehdit, Çin'i ekonomik açıdan rakip, özellikle Ortadoğu'daki terör örgütlerini ABD çıkarlarına karşı tehlike olarak kodladı.
Rusya'nın yeni on yıllık askeri modernizasyon ve savunma planlaması programı, Moskova'nın yeni askeri vizyonunu ve Kremlin'in ekonomik yaptırımlar nedeniyle savunma bütçesinde ne ölçüde düzenlemeye gideceğini anlamak için önem arz ediyor.
Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak erken yerel parlamento seçimi sonrasında çıkacak her türlü siyasi tablo, istikrarsızlığı kaçınılmaz gösteriyor.
Ortadoğu'da Körfez ülkelerinin başını çektiği büyük çaplı silah anlaşmaları, ikili stratejik ilişkilerde bir pazarlık unsuru sağlasa da ihracatçı ülkelerin bütçelerine ciddi bir yük getiriyor.
Beşşar Esad rejimi, Haziran 2012'de Cenevre'de başlayan ve 8. turu sona eren Suriye krizine çözüm arayışlarını çıkmaza soktu
Yemen'de iktidar değişikliği talepleri, tarih boyunca gerginlikleri, iç savaşları ve bölgesel ile küresel müdahaleleri beraberinde getirdi
İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi tarihi bir öneme sahipti. Teşkilatın kurulmasına zemin hazırlayan sebepler ve kendine biçtiği misyon, zirvede açık bir şekilde ortaya çıktı.
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Amerikan Elçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını açıklaması, ABD'deki Hristiyanların en tutucu kesimini temsil eden Evanjeliklerin yönetim üzerindeki etkisinin de bir göstergesi
Ahmedinejad, yolsuzluk hakkında her ne söylüyorsa halk nezdinde bir karşılığı var ve İran vatandaşlarının çoğu bu görüşleri paylaşıyor; fakat mesele şu ki, Ahmedinejad'a inanmıyorlar.
Korsika’da 10 Aralık Pazar günü ikinci turu yapılan bölgesel seçimlerde sandıktan, beklendiği gibi, ilk turda yüzde 45,36 oyla siyasi bir tsunami yaratan Per a Corsica ittifakı çıktı.
ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına ilişkin bu hamlenin “Filistin sorunu” açısından birçok anlamı ve sonucu olacaktır. İsrail-ABD penceresinden bakıldığında ise, bugün iki devletli çözüm olasılığı masadan kalkmış görünüyor.