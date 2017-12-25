GÃ¼ncelleme: 21:34, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan: Allah'Ä±n izniyle gelecek Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'aÂ Sudan'da Dostlar Meclisi'nde gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶renleÂ Hartum ÃœniversitesiÂ tarafÄ±ndan hukuk alanÄ±ndaÂ fahri doktoraÂ takdim edildi.

ErdoÄŸan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Sudan ziyaretinin anlamÄ±na ve Ã¶nemine yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde gerÃ§ekten dolu dolu geÃ§tiÄŸine dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Resmi temaslarÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ forumundan, Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplumunun her kesimiyle bir araya gelme imkanÄ± buluyoruz. BugÃ¼n SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na Ã¶zellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geÃ§tik. Orada TÄ°KA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± malum Hanefi ve Åžafii Camilerinin restorasyonu var.Â

'Bu adayÄ± bize tahsis etseniz de bu adayÄ± tamamÄ±yla ÅŸÃ¶yle bir restore etsek ve bu adayÄ± tekrar tarihi ÅŸanÄ±na layÄ±k bir hale getirsek.' dedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sevakin AdasÄ±'nÄ± bu halde gÃ¶rmek bizleri Ã¼zdÃ¼. Yer ile yeksan etmiÅŸler. Kim? BatÄ±. BatÄ±'nÄ±n karekterinde bu var. OralarÄ± yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, ÅŸimdi yeniden restore etmek, ayaÄŸa kalkmak, kaldÄ±rmak bizlere nasip olduÄŸu iÃ§in ayrÄ± bir memnuniyet iÃ§erisindeyim."

Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El-BeÅŸir'e bundan dolayÄ± ayrÄ±ca bir ricada bulunduÄŸunu yineleyen ErdoÄŸan, "BÃ¶yle bir tahsis yapar da hemen biz burada iÅŸe baÅŸlarsak, bu adayÄ± yeniden aynÄ± resimlerdeki gibi ihya ederiz, inÅŸa ederiz ve Sudan artÄ±k bununla iftihar eder." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, turizmde yeni bir adÄ±m atabileceklerine de iÅŸaret ederek, "Nedir o yeni adÄ±m? Ä°nÅŸallah umre seyahatlerine bile, tarihte bÃ¶yleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inÅŸa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandÄ±.

Salonda bulunan genÃ§lere, "Bu olur mu?" sorusunu yÃ¶nelten ErdoÄŸan, "Bunu hep beraber yapar mÄ±yÄ±z? YaparÄ±z." dedi.

"ALLAH'IN Ä°ZNÄ°YLE GELECEK AFRÄ°KA KITASININ OLACAKTIR"

"Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r." diyen ErdoÄŸan, "Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki gayret edelim, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SUDAN-TÃœRKÄ°YE ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°'NÄ°N KURULMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu ziyaretimizde bir baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸma daha yaptÄ±k. O da bir Sudan-TÃ¼rkiye Ãœniversitesi kurmak. DÃ¶ner dÃ¶nmez bunun da talimatlarÄ±nÄ± vereceÄŸiz." dedi.