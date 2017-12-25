GÃ¼ncelleme: 22:33, 25 AralÄ±k 2017 Pazartesi

Rusya ve Ã‡in'e raÄŸmen Myanmar kararÄ± BM Genel Kurulu'nda kabul edildi





Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlaraÂ son verilmesi"Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±Â yapan karar,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel Kurulunda kabul edildi. RUSYA, Ã‡Ä°N VE SURÄ°YE'DEN KARARA "RET" OYU" Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan BM Genel Kuruluna sunulan ve pazar gÃ¼nÃ¼ oylanan kararÂ 10'a karÅŸÄ± 122 "evet"Â oyuyla kabul edildi.Â Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanÄ±rken, 24 Ã¼lke de Ã§ekimser kaldÄ±. MYANMAR Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZEL BÄ°R TEMSÄ°LCÄ° ATAMASI Ä°STENDÄ° Myanmar hÃ¼kÃ¼metine ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan kararda, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verilmesi, insani yardÄ±mlara izin verilmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Myanmar iÃ§in Ã¶zel bir temsilci atamasÄ± istendi. ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K BM'ye gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 700 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man, 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'da zulÃ¼m ve katliamlardan kaÃ§arak BangladeÅŸ'e geÃ§ti. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.Â Â Â

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