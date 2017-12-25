'Tunus BAE'den Ã¶zÃ¼r bekliyor'

Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hamis el-Cihinavi, Ã¶zel bir radyo kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadÄ±nlara getirdiÄŸiÂ vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±Â ve Tunus'un Emirates HavayollarÄ±'na ait tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ± durdurmasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.
Cihinavi, "BAE yetkilileri, benimle iletiÅŸime geÃ§ti ve Ã¶zÃ¼rlerini sundu. Ancak, Tunus (BAE'den) resmi olarak Ã¶zÃ¼r bekliyor. Tunus kamuoyu bunu istiyor." dedi.
BAE'nin kararÄ± Ã¶ncesinde Tunus'u bilgilendirmesi gerektiÄŸini aktaran Cihinavi, "BAE'nin yaptÄ±ÄŸÄ± uygulamanÄ±n, yolcular arasÄ±nda ayrÄ±m yapmanÄ±n hukuk dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu" sÃ¶yledi.
Cihinavi, BAE'nin vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ±nÄ±n arkasÄ±nda aldÄ±klarÄ± istihbarat olabileceÄŸini ancak, kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.
Tunus'ta cuma gÃ¼nÃ¼ yerel basÄ±nda yer alan haberlerde, Emirates HavayollarÄ±yla yolculuk edecek Tunuslu kadÄ±nlarÄ±n uÃ§aÄŸa alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yer aldÄ±.
BAE'ye ait havayolu ÅŸirketi, haberlerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunuslu kadÄ±n yolcularÄ±n vizelerine kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸini bildirdi. Tunus resmi haber ajansÄ± TAP, Tunus'taki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Salim Ä°sa el-Kattam Zeabi'nin cuma gÃ¼nÃ¼ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin, "sÄ±nÄ±rlamanÄ±n geÃ§ici ve gÃ¼venlik iÅŸlemleri ile ilgili olduÄŸu ve sÄ±nÄ±rlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
BAE DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Enver KarkaÅŸ da Tunuslu kadÄ±n yolcularÄ±n Dubai uÃ§uÅŸlarÄ±na alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n "gÃ¼venlik istihbaratÄ±" gerekÃ§esiyle olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Tunus UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates HavayollarÄ±nÄ±n tÃ¼m seferlerinin durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â
Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.
Ä°srail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼relerini 4 gÃ¼n daha uzattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.
Esad rejimi Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine hava saldÄ±rlarÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rlarda ilk belirlemelere gÃ¶re 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Malezya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aziz, Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan korkmuyor." dedi.
Ä°srail'deki Likud Partisi milletvekili Hazan, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulundu.
Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.
Tayfunun etkileyeceÄŸi tahmin edilen Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin daha tahliye edilmesi planlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz" dedi
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi