GÃ¼ncelleme: 01:45, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

'Tunus BAE'den Ã¶zÃ¼r bekliyor'





Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hamis el-Cihinavi, Ã¶zel bir radyo kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadÄ±nlara getirdiÄŸiÂ vize kÄ±sÄ±tlamasÄ±Â ve Tunus'un Emirates HavayollarÄ±'na ait tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ± durdurmasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu. Cihinavi, "BAE yetkilileri, benimle iletiÅŸime geÃ§ti ve Ã¶zÃ¼rlerini sundu. Ancak, Tunus (BAE'den) resmi olarak Ã¶zÃ¼r bekliyor. Tunus kamuoyu bunu istiyor." dedi. BAE'nin kararÄ± Ã¶ncesinde Tunus'u bilgilendirmesi gerektiÄŸini aktaran Cihinavi, "BAE'nin yaptÄ±ÄŸÄ± uygulamanÄ±n, yolcular arasÄ±nda ayrÄ±m yapmanÄ±n hukuk dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu" sÃ¶yledi. Cihinavi, BAE'nin vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ±nÄ±n arkasÄ±nda aldÄ±klarÄ± istihbarat olabileceÄŸini ancak, kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. NE OLMUÅžTU? Tunus'ta cuma gÃ¼nÃ¼ yerel basÄ±nda yer alan haberlerde, Emirates HavayollarÄ±yla yolculuk edecek Tunuslu kadÄ±nlarÄ±n uÃ§aÄŸa alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yer aldÄ±. BAE'ye ait havayolu ÅŸirketi, haberlerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunuslu kadÄ±n yolcularÄ±n vizelerine kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸini bildirdi. Tunus resmi haber ajansÄ± TAP, Tunus'taki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Salim Ä°sa el-Kattam Zeabi'nin cuma gÃ¼nÃ¼ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin, "sÄ±nÄ±rlamanÄ±n geÃ§ici ve gÃ¼venlik iÅŸlemleri ile ilgili olduÄŸu ve sÄ±nÄ±rlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zleri paylaÅŸÄ±ldÄ±. BAE DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Enver KarkaÅŸ da Tunuslu kadÄ±n yolcularÄ±n Dubai uÃ§uÅŸlarÄ±na alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n "gÃ¼venlik istihbaratÄ±" gerekÃ§esiyle olduÄŸunu sÃ¶yledi. Tunus UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates HavayollarÄ±nÄ±n tÃ¼m seferlerinin durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â

Ä°lgili Konular Tunus Cihinavi BAE

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.