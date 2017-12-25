Hamas'tan Ä°srail'le yeni 'esir takasÄ±' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Fethi Hammad, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Filistinli tutuklulara karÅŸÄ± vefalÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Hapishanedeki Filistinli tutuklularÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸmasÄ± iÃ§in ikinciÂ 'Esirlere Vefa' anlaÅŸmasÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz." dedi.
Hammad, Filistinli tutuklularÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulacaklarÄ± gÃ¼nÃ¼n yakÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hamas'Ä±n silahlÄ± kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±, Ä°srail'in 2014'te Gazze'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda 2'si asker 4 Ä°sraillinin esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kassam TugaylarÄ±, bu kiÅŸilerin durumu hakkÄ±nda ise herhangi bir bilgi vermemiÅŸti.
Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla 2006'da esir alÄ±nan Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â
Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadÄ±nlara vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ± Ã¼zerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini" sÃ¶yledi.
Ä°srail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼relerini 4 gÃ¼n daha uzattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metine, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik "sistematik insan haklarÄ± ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan karar 10'a karÅŸÄ± 122 "evet" oyuyla kabul edildi. Ã‡in, Rusya, Suriye, Myanmar, KamboÃ§ya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullandÄ±.
Esad rejimi Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine hava saldÄ±rlarÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rlarda ilk belirlemelere gÃ¶re 2'si kadÄ±n, 2'si Ã§ocuk 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Azerbaycan'Ä±n, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Malezya Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aziz, Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidine cevap verdi . Aziz, "Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmaktan korkmuyor." dedi.
Ä°srail'deki Likud Partisi milletvekili Hazan, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulundu.
Ä°srail polisi Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve Mehmet GargÄ±lÄ± isimli iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.
Tayfunun etkileyeceÄŸi tahmin edilen Mekong Nehri DeltasÄ±'ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin daha tahliye edilmesi planlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticareti daha da artÄ±rmakta anlaÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca sÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, veteriner, bitki saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kontrolÃ¼ alanÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k ve vergi idaresi konularÄ±nda etkileÅŸime Ã¶nem veriyoruz" dedi
Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, "Rusya, petrol dÄ±ÅŸÄ± ticaretimizde en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±mÄ±zdan. Her iki taraf da tÃ¼m olanaklarÄ± kullanarak ticari iliÅŸkileri yeni dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek istiyor" dedi
Yunanistanâ€™da anarÅŸist Ruvikonas grubu, Ä°srailâ€™in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin son 5 yÄ±lda kullandÄ±ÄŸÄ± en az 68 bin 334 varil bombasÄ±, bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda bin 734'Ã¼ Ã§ocuk, bin 689'u kadÄ±n 10 bin 763 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi