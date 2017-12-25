GÃ¼ncelleme: 02:50, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Hamas'tan Ä°srail'le yeni 'esir takasÄ±' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±



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Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n Ä°srail ile yeni bir "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Fethi Hammad, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Filistinli tutuklulara karÅŸÄ± vefalÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Hapishanedeki Filistinli tutuklularÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸmasÄ± iÃ§in ikinciÂ 'Esirlere Vefa' anlaÅŸmasÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz." dedi. Hammad, Filistinli tutuklularÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulacaklarÄ± gÃ¼nÃ¼n yakÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. BÄ°R Ä°SRAÄ°L ASKERÄ°NE KARÅžILIK BÄ°N 27 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° SERBEST BIRAKILMIÅžTI Hamas'Ä±n silahlÄ± kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±, Ä°srail'in 2014'te Gazze'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda 2'si asker 4 Ä°sraillinin esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kassam TugaylarÄ±, bu kiÅŸilerin durumu hakkÄ±nda ise herhangi bir bilgi vermemiÅŸti. Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla 2006'da esir alÄ±nan Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â

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