GÃ¼ncelleme: 02:20, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye-Sudan arasÄ±nda 'Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi' kuruluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan Ä°ÅŸveren Konfederasyonu'nun, iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± amacÄ±ylaÂ TÃ¼rk Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼yle anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.

Sudan Ä°ÅŸveren Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Suud el-Berir,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ ziyareti kapsamÄ±nda baÅŸkentÂ Hartum'daÂ gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ Sudan-TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± forumundakiÂ konuÅŸmasÄ±nda, "TÃ¼rkiye, her iki Ã¼lkenin yararÄ±na olacak ÅŸekilde bÃ¼tÃ¼nsel iliÅŸkileri kurma aÃ§Ä±sÄ±ndan tercih edilecek Ã¶zelliklere sahip." dedi.

Berir, iki Ã¼lke arasÄ±nda Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyinin kurulmasÄ± iÃ§in Sudan ve TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± arasÄ±nda anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkiye Ä°hracat Kredi BankasÄ± A.Åž'yi (TÃ¼rk Eximbank), taraflarÄ±n Ã¼zerinde mutabÄ±k kalacaÄŸÄ± bankalar Ã¼zerinden, Sudan Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmaya davet eden Berir, Sudan'daki Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n, iki Ã¼lkenin siyasi makamlarÄ±nÄ±n destekleriyle tarÄ±m, sanayi ve maden alanlarÄ±ndaki stratejik projeleri hayata geÃ§irme beklentisinde olduÄŸunu kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, TÃ¼rkiye'deki Ã¶zel sektÃ¶rle ilgilendiÄŸini ve bu nedenle de Ã¼lkedeki kapsamlÄ± ekonomik kalkÄ±nma olayÄ±na liderlik ettiÄŸini sÃ¶yleyen Berir, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyadaki siyasi ve ekonomik hayata geri getirdi. TÃ¼rkiye'yi ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ekonomik rakamlarÄ± aÅŸmak ise mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.