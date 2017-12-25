GÃ¼ncelleme: 01:15, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'Sevakin AdasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸ Forumu'ndaÂ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "'Sevakin AdasÄ±nÄ±Â bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.'Â Ã–mer El-BeÅŸirÂ kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullanarak ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BurayÄ± inÅŸa ve ihya ne demek biliyor musunuz? BurayÄ± yerle bir edenlere ÅŸu cevabÄ± vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Siz geldiÄŸiniz buralarÄ± yerle bir ettiniz. Sizin o buralarÄ± yerle bir etmeniz, bizim sakalÄ±mÄ±zÄ± traÅŸ etmeye benzer. UnutmayÄ±n ki biz burayÄ± Ã¶yle bir inÅŸa ve ihya edeceÄŸiz ki kesilen sakal Ã§ok daha gÃ¼r biter, siz bunu gÃ¶receksiniz."

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