10:30, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Filistinlilere 'idam cezasÄ±' yasa tasarÄ±sÄ± Knesset'te oylamaya sunulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â Ä°srail ParlamentosuÂ Knesset'te oylamaya sunulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°srail televizyonuna konuÅŸan Liberman, Ä°srail hedeflerine karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenleyen Filistinlilerin idam edilmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk tur oylamaya sunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Liberman, "Bu tÃ¼rden bir kanun, ABD kanunlarÄ±nda da var. Bu nedenle, Ä°srail'in de dÃ¼nyadaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.

Liberman, "Hapishaneye giren her terÃ¶rist, terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tleri, pazarlÄ±k (esir takasÄ±) amacÄ±yla sivil ve askerleri kaÃ§Ä±rmaya teÅŸvik ediyor." diye konuÅŸtu.

Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n kanunlaÅŸmasÄ± iÃ§in parlamentoda yapÄ±lacak 3 turdan geÃ§mesi gerekiyor.

Ä°dam hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± Ä°srail'de suÃ§lulara yÃ¼zlerce yÄ±l hapis cezasÄ± verilebiliyor.

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