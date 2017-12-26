Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi

Ä°stanbul Tuzla'daÂ kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerekÂ hastanelere baÅŸvuranÂ 60 kiÅŸininÂ tedavileri tamamlandÄ±.
Kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan kaynaklanan solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶z ve genizlerinde yanma ÅŸikayetleri bulunan 60 kiÅŸi, Tuzla Devlet, Marmara Ãœniversitesi Pendik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ile Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanelerinin acil servislerine baÅŸvurdu. Bu kiÅŸiler, sÃ¶z konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Tuzla Devlet Hastanesine gelen vatandaÅŸlarÄ± ziyaret eden CHP Ä°stanbul Milletvekili Akif HamzaÃ§ebi, hastane Ã¶nÃ¼nde gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
HamzaÃ§ebi, Tuzla gibi Ä°stanbul'un halen sayfiye semti olarak bilinen bir ilÃ§esinin bu tÃ¼r vakalarla anÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin ihmalinin bulunduÄŸunu ileri sÃ¼ren HamzaÃ§ebi, kokuya neden olan durumun aslÄ±nda her gÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zellikle son olayda dikkati Ã§ekmesine ise deÅŸarj iÅŸlemlerinin bu kez yÃ¼ksek dozajda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu iddia etti.
Tuzla'da dÃ¼n akÅŸam bazÄ± mahalleleri etkileyen yoÄŸun koku ÅŸikayetleri Ã¼zerine Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, incelemeler sonucu sÃ¶z konusu kokunun atÄ±k su kolektÃ¶r hattÄ±na kaÃ§ak deÅŸarj edilen kimyasal atÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.
Rus donanmasÄ±na ait 031 borda numaralÄ± gemi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± Sudan'daki temaslarÄ±, Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Tuzla'da kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerek hastanelere baÅŸvuran 60 kiÅŸinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiÄŸi bildirildi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde 70 asker, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
Ä°stanbul'da kentin bazÄ± ilÃ§elerinde Ã¶nceden belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.
TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.