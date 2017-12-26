10:43, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Tuzla'daÂ kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerekÂ hastanelere baÅŸvuranÂ 60 kiÅŸininÂ tedavileri tamamlandÄ±.

Kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan kaynaklanan solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶z ve genizlerinde yanma ÅŸikayetleri bulunan 60 kiÅŸi, Tuzla Devlet, Marmara Ãœniversitesi Pendik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ile Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanelerinin acil servislerine baÅŸvurdu. Bu kiÅŸiler, sÃ¶z konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Tuzla Devlet Hastanesine gelen vatandaÅŸlarÄ± ziyaret eden CHP Ä°stanbul Milletvekili Akif HamzaÃ§ebi, hastane Ã¶nÃ¼nde gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

HamzaÃ§ebi, Tuzla gibi Ä°stanbul'un halen sayfiye semti olarak bilinen bir ilÃ§esinin bu tÃ¼r vakalarla anÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin ihmalinin bulunduÄŸunu ileri sÃ¼ren HamzaÃ§ebi, kokuya neden olan durumun aslÄ±nda her gÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zellikle son olayda dikkati Ã§ekmesine ise deÅŸarj iÅŸlemlerinin bu kez yÃ¼ksek dozajda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu iddia etti.

Tuzla'da dÃ¼n akÅŸam bazÄ± mahalleleri etkileyen yoÄŸun koku ÅŸikayetleri Ã¼zerine Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, incelemeler sonucu sÃ¶z konusu kokunun atÄ±k su kolektÃ¶r hattÄ±na kaÃ§ak deÅŸarj edilen kimyasal atÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.