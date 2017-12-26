10:54, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Hint askerleri ateÅŸkesi ihlal edip 3 Pakistan askerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼





Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir sÄ±nÄ±rÄ±nda ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PakistanÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Hint askerlerininÂ ateÅŸkesi ihlalÂ ederek Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼ndekiÂ Azad KeÅŸmir'inÂ Rukh ChakriÂ bÃ¶lgesine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±lan ateÅŸteÂ 3 Pakistan askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bir askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Pakistan ordusunun sÄ±nÄ±rÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸe karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi ifade edildi. Hindistan basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, 10 Hint askerinin KeÅŸmir'de sÄ±nÄ±rÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±na geÃ§tiÄŸi iddia edilerek Pakistan ordusuna ait sÄ±nÄ±r karakoluna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Pakistan askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Pakistan ile Hindistan ordusu arasÄ±nda kontrol hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askeri Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. KEÅžMÄ°R SORUNU Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i, Hindistan veya Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Prenslikler, genellikle kimlik yapÄ±larÄ±na uygun tercihler yapmÄ±ÅŸ ancak Cammu KeÅŸmir prensi, nÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan bÃ¶lgenin 1947â€™nin ekim ayÄ±nda Hindistanâ€™la birleÅŸmesine karar vermiÅŸti. MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ±, Hindistanâ€™la birleÅŸmeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesinin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ, 1947'de KeÅŸmir yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgede plebisit yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. - Â

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