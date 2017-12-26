DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:43, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
11:00, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Hatay'da 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
arÅŸiv

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Topraktutan ve PulluyazÄ± karakollarÄ± sorumluluk sahalarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kontrolde, TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girenleri fark etti.Â 

GÃ¼venlik birimlerince yakalanan 22 kiÅŸinin Suriye uyruklu olduÄŸu belirlendi. YabancÄ± uyruklular, gÃ¼venlik kontrolÃ¼ yapÄ±lmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Â 



Ä°lgili Konular hatay gÃ¶Ã§men
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
CHP'li Ã–zel'den Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
CHP'li Ã–zel'den Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Tuzla'da yoÄŸun kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi
Tuzla'da yoÄŸun kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi

Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Mersin'de iki askere quot kumpas quot iddiasÄ±
Mersin'de iki askere "kumpas" iddiasÄ±

Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ad'a gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ad'a gitti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Nostaljik Tramvay test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine baÅŸlayacak
Nostaljik Tramvay test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine baÅŸlayacak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l'den KHK aÃ§Ä±klamasÄ±
Adalet BakanÄ± GÃ¼l'den KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'den ortak bildiri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'den ortak bildiri

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.
Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

Rus donanmasÄ±na ait 031 borda numaralÄ± gemi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyareti manÅŸetlerde
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyareti manÅŸetlerde

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± Sudan'daki temaslarÄ±, Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu
Hatay'da 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi
Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi

Tuzla'da kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerek hastanelere baÅŸvuran 60 kiÅŸinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiÄŸi bildirildi
Gaziantep'teki kÄ±ÅŸlada 70 asker hastanelik oldu
Gaziantep'teki kÄ±ÅŸlada 70 asker hastanelik oldu

Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde 70 asker, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon

Ä°stanbul'da kentin bazÄ± ilÃ§elerinde Ã¶nceden belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.
TÃ¼rkiye-Sudan arasÄ±nda 'Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi' kuruluyor
TÃ¼rkiye-Sudan arasÄ±nda 'Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi' kuruluyor

TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'Sevakin AdasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'Sevakin AdasÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan Allah'Ä±n izniyle gelecek Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r
ErdoÄŸan: Allah'Ä±n izniyle gelecek Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.

Haberler

Hatay'da 17 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 17 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatay'da 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatay'da 29 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 29 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatayâ€™da 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Hatay da 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Hatay'da 9 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 9 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatay'da 43 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Hatay'da 43 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Hatay'da 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay'da 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Hatay sÄ±nÄ±rÄ±nda 14 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Hatay sÄ±nÄ±rÄ±nda 14 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 