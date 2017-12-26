CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyareti manÅŸetlerde

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n,Â AfrikaÂ turunun ilk duraÄŸÄ±Â Sudan'daki temaslarÄ±na, uluslararasÄ± haber ajanslarÄ±nÄ±n muhabirleri ve SudanlÄ± basÄ±n mensuplarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
Sudan televizyonlarÄ±, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri,Â ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretine geniÅŸ yer verdi.
Sudan TV ve EÅŸ-Åžuruk TV baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok televizyon kanalÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n temaslarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nladÄ±.
"ErdoÄŸan'Ä±n tarihi ziyareti" manÅŸetiyle Ã§Ä±kan Siyasi Mikroskop gazetesi, ErdoÄŸan'Ä±n temaslarÄ±nÄ± okuyucularÄ±na ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde aktardÄ±.
El-Vatan gazetesi ve Sudan gazetesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "TÃ¼rkiye ve Sudan ticarette 10 milyar dolarÄ± hedefliyor" ifadesini Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±rken, Kamuoyu gazetesi de "'ErdoÄŸan ve BeÅŸir'in stratejik iÅŸ birliÄŸi" manÅŸetini kullandÄ±.
Et-Tayyar gazetesi ise ErdoÄŸan'Ä±n Sudan Meclisindeki "KudÃ¼s'Ã¼ savunmak iÃ§in bedel Ã¶demeye hazÄ±rÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶n plana taÅŸÄ±dÄ±.
"ErdoÄŸan, Trump'Ä± Sudan'dan uyardÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanan YarÄ±n gazetesi haberinde, ErdoÄŸan'Ä±n "DolarlarÄ±nÄ±zla insanlÄ±ÄŸÄ±n iradesini satÄ±n alamasÄ±nÄ±z." cÃ¼mlesini vurguladÄ±.
GÃ¼nler, El-Vefag, Al-Ahbar gazeteleri de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 2 gÃ¼nlÃ¼k Sudan ziyaretinin bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± okuyucularÄ±yla paylaÅŸtÄ±.
Al-intiba gazetesi ise tam sayfa "TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hoÅŸ geldiniz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir yazÄ± yayÄ±mladÄ±. TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± ekonomik, askeri ve sosyal gÃ¼Ã§ haline geldiÄŸi vurgulanan yazÄ±da, "Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸindeki TÃ¼rkiye, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerden biridir. BÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar bu durumu gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
KÃ¶ÅŸe yazarÄ± Cemal Ali Hasan, Al-Haws Sudan internet sitesindeki yazÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir lider olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. Sudan halkÄ±nÄ±n, Ã¼lke idarecilerinden TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmesini istediÄŸini aktaran Hasan, TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼belerinden faydalanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Siyasi Mikroskop gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Yusuf AbdÃ¼lmÃ¼nip de "ErdoÄŸan'Ä±n tarihi ziyaretinde 12 anlaÅŸma imzalandÄ±. Ã–zellikle ekonomi ve altyapÄ± alanlarÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalar bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. BÃ¼yÃ¼yen ve geliÅŸen TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼besinden faydalanmak zorundayÄ±z." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±.
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.
Rus donanmasÄ±na ait 031 borda numaralÄ± gemi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± Sudan'daki temaslarÄ±, Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Tuzla'da kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerek hastanelere baÅŸvuran 60 kiÅŸinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiÄŸi bildirildi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde 70 asker, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
Ä°stanbul'da kentin bazÄ± ilÃ§elerinde Ã¶nceden belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.
TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.