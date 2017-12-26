11:12, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyareti manÅŸetlerde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n,Â AfrikaÂ turunun ilk duraÄŸÄ±Â Sudan'daki temaslarÄ±na, uluslararasÄ± haber ajanslarÄ±nÄ±n muhabirleri ve SudanlÄ± basÄ±n mensuplarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Sudan televizyonlarÄ±, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri,Â ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretine geniÅŸ yer verdi.

Sudan TV ve EÅŸ-Åžuruk TV baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok televizyon kanalÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n temaslarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nladÄ±.

"ErdoÄŸan'Ä±n tarihi ziyareti" manÅŸetiyle Ã§Ä±kan Siyasi Mikroskop gazetesi, ErdoÄŸan'Ä±n temaslarÄ±nÄ± okuyucularÄ±na ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde aktardÄ±.

El-Vatan gazetesi ve Sudan gazetesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "TÃ¼rkiye ve Sudan ticarette 10 milyar dolarÄ± hedefliyor" ifadesini Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±rken, Kamuoyu gazetesi de "'ErdoÄŸan ve BeÅŸir'in stratejik iÅŸ birliÄŸi" manÅŸetini kullandÄ±.

Et-Tayyar gazetesi ise ErdoÄŸan'Ä±n Sudan Meclisindeki "KudÃ¼s'Ã¼ savunmak iÃ§in bedel Ã¶demeye hazÄ±rÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶n plana taÅŸÄ±dÄ±.

"ErdoÄŸan, Trump'Ä± Sudan'dan uyardÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanan YarÄ±n gazetesi haberinde, ErdoÄŸan'Ä±n "DolarlarÄ±nÄ±zla insanlÄ±ÄŸÄ±n iradesini satÄ±n alamasÄ±nÄ±z." cÃ¼mlesini vurguladÄ±.

GÃ¼nler, El-Vefag, Al-Ahbar gazeteleri de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 2 gÃ¼nlÃ¼k Sudan ziyaretinin bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± okuyucularÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

Al-intiba gazetesi ise tam sayfa "TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hoÅŸ geldiniz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir yazÄ± yayÄ±mladÄ±. TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± ekonomik, askeri ve sosyal gÃ¼Ã§ haline geldiÄŸi vurgulanan yazÄ±da, "Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸindeki TÃ¼rkiye, aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerden biridir. BÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar bu durumu gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

KÃ¶ÅŸe yazarÄ± Cemal Ali Hasan, Al-Haws Sudan internet sitesindeki yazÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir lider olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. Sudan halkÄ±nÄ±n, Ã¼lke idarecilerinden TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmesini istediÄŸini aktaran Hasan, TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼belerinden faydalanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Siyasi Mikroskop gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Yusuf AbdÃ¼lmÃ¼nip de "ErdoÄŸan'Ä±n tarihi ziyaretinde 12 anlaÅŸma imzalandÄ±. Ã–zellikle ekonomi ve altyapÄ± alanlarÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalar bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. BÃ¼yÃ¼yen ve geliÅŸen TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼besinden faydalanmak zorundayÄ±z." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±.