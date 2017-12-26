Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

Rus donanmasÄ±na ait gemiÂ Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
Marmara Denizi yÃ¶nÃ¼nden boÄŸaza giren Rus donanmasÄ±na ait 031 borda numaralÄ± "Aleksandr Otrakovskiy" adlÄ± gemi, Ege Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Sahil gÃ¼venlik unsurlarÄ±, boÄŸazdan geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda gemiye botla refakat etti.
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CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.
Rus donanmasÄ±na ait 031 borda numaralÄ± gemi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± Sudan'daki temaslarÄ±, Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Tuzla'da kimyasal atÄ±ktan yayÄ±lan kokudan etkilenerek hastanelere baÅŸvuran 60 kiÅŸinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiÄŸi bildirildi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde 70 asker, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
Ä°stanbul'da kentin bazÄ± ilÃ§elerinde Ã¶nceden belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.
TÃ¼rkiye ve SudanlÄ± iÅŸ adamlarÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda "Ortak Ä°ÅŸ adamlarÄ± Konseyi"nin kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "'Sevakin AdasÄ±nÄ± bize belli bir sÃ¼re tahsis etseniz de biz bu adayÄ± aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa ve ihya etsek.' Ã–mer El-BeÅŸir kardeÅŸim 'tamam' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle gelecek, bu asrÄ±n sonunu bulmadan Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n olacaktÄ±r. Yeter ki dik duralÄ±m, yeter ki eÄŸilmeyelim. KudÃ¼s meselesinde eÄŸilmediÄŸimiz gibi." dedi.