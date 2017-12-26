11:49, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Irak, Ã‡in petrol ÅŸirketiyle anlaÅŸma imzaladÄ±





Irak'Ä±n, BaÄŸdat'ta petrol yataÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã‡in ile anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Petrol BakanÄ± Cebbar Luaybi, BaÄŸdat'taki bakanlÄ±kta yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "BaÄŸdat'ta bulunan petrol yataÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilerek gÃ¼nlÃ¼k 40 bin varil petrol Ã¼retimi kapasitesine ulaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã‡in Junhua Petrol Åžirketi ile 5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±k." dedi. Ã‡inli ÅŸirketin yataÄŸÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede ayrÄ±ca yerleÅŸim yeri de inÅŸa edeceÄŸi bilgisini veren IraklÄ± Bakan, bunun yanÄ±nda saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±, okul ve kreÅŸin de aynÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan bÃ¶lgeye yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Luaybi, sÃ¶z konusu petrol yataÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi konusunda iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 50'sinin Irak'tan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ekonomisi tamamen petrole dayalÄ± Irak, Ã¼rettiÄŸi gÃ¼nlÃ¼k 4,5 milyon varil petrolÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon varilini ihraÃ§ ediyor.

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