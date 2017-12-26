12:09, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

DEAÅž sonrasÄ± Suriye'yi bekleyen meydan okumalar | ANALÄ°Z

Mehmet Emin Cengiz

Arap BaharÄ±'nÄ±n tetiklediÄŸi halk hareketleri ve akabinde baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸ sÃ¼recinde bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±ma maruz kalanÂ Suriyeâ€™de, siyasal gÃ¼Ã§ ibresi rejim lideri BeÅŸÅŸar Esad tarafÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ durumda. Ulusal bir kriz olarak baÅŸlayan savaÅŸa, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin mÃ¼dahaleleri, krize kÄ±sa bir zaman zarfÄ±nda bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± bir hÃ¼viyet kazandÄ±rdÄ±. Zaman iÃ§erisinde de Suriyeli aktÃ¶rlerin Ã¼lkelerinin geleceÄŸi Ã¼zerindeki etkisi azalÄ±rken, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler etkinliklerini arttÄ±rdÄ±.

SavaÅŸÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§iren muhalifler, zaman iÃ§erisinde Ä°ran'Ä±n kara gÃ¼cÃ¼, Rusyaâ€™nÄ±n da hava gÃ¼cÃ¼yle mÃ¼dahil olmasÄ±nÄ±n akabinde, kontrolleri altÄ±na aldÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri birer birer kaybettiler. Bunun yanÄ±sÄ±ra, muhalifler arasÄ±ndaki iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalar da muhalif unsurlarÄ±n ellerindeki bÃ¶lgeleri, rejime kaybetmelerindeki temel sebeplerden birisiydi. BunlarÄ±n sonucu olarak gÃ¼Ã§ ibresi zamanla rejim lehine dÃ¶ndÃ¼.

MÃ¼ttefikleri Ä°ran ve Rusya, Suriye rejimine istikrarlÄ± bir ÅŸekilde yardÄ±m etti. Ä°ran, savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri aralarÄ±nda pek Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey komutanÄ±n da bulunduÄŸu yÃ¼zlerce askeri personelini ve milyarlarca dolarÄ± Suriyeâ€™de kaybetti. Rusyaâ€™nÄ±n da, sahada az da olsa kayÄ±plarÄ± mevcut. BÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler, genel itibarÄ±yla Suriyeâ€™de vekillerini kullanÄ±yorlar. Ä°ran bu konuda en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan Ã¼lke. ABD ise Ã¼lkedeki etkinliÄŸini, belkemiÄŸini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki kolu YPGâ€™nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri (SDG) ile geniÅŸletip derinleÅŸtirdi.

SURÄ°YE'NÄ°N NORMALLEÅžMESÄ° ON YILLAR ALABÄ°LÄ°R

Ã–te tarafta ise muhalefet destekÃ§isi Ã¼lkelerin muhalif unsurlara desteÄŸi istikrarlÄ± olarak devam etmedi veya bu Ã¼lkeler savaÅŸ sÃ¼resince farklÄ± politikalara yÃ¶nelmek mecburiyetinde kaldÄ±lar. TÃ¼m bu geliÅŸmeler ve aradan geÃ§en uzun yÄ±llara raÄŸmen, savaÅŸÄ±n daha uzun bir zaman sÃ¼rmesi, kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ãœlkede yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren savaÅŸÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n yeniden tesisi gibi konular, son derece Ã§etrefilli.

Ãœlkedeki devasa yÄ±kÄ±m gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Suriyeâ€™de hayatÄ±n normale dÃ¶nmesi iÃ§in on yÄ±llara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu rahatlÄ±kla sÃ¶ylenebilir. Rejimin elinin gÃ¼nden gÃ¼ne gÃ¼Ã§lendiÄŸi enkaz halindeki Ã¼lkenin imarÄ± ve hayatÄ±n yeniden rayÄ±na oturmasÄ± uzun yÄ±llar alacak. Bunlarla beraber, Suriyeâ€™de DEAÅž'a karÅŸÄ± savaÅŸ, sona yaklaÅŸÄ±yor. En azÄ±ndan, Ã¼lkede DEAÅž'Ä±n teritoryal formu ortadan kalkÄ±yor. Her ne kadar bu, kriz sonrasÄ± dÃ¶nemi anlamÄ±na gelmese de, DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemin, uzun vadede de olsa post-kriz dÃ¶nemine doÄŸru evrilebilmesi iÃ§in Suriyeli aktÃ¶rlerin kendilerine sormalarÄ± gereken sorular mevcut. Ãœlkede DEAÅž sonrasÄ± aktÃ¶rler kimler olacak? Suriyeâ€™de Ã¼niter bir devlet ve merkeziyetÃ§i bir hÃ¼kÃ¼met mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Devlet-dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± aktÃ¶rler, Ã¼lkenin siyasal sistemine dÃ¢hil edilebilecekler mi? Edilebileceklerse nasÄ±l dÃ¢hil edilecekler ve yÃ¶netimde ne oranda temsil edilecekler? Ãœlkedeki yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼lecek? SavaÅŸÄ±n meydana getirdiÄŸi travmayÄ± Ã§ok derinden yaÅŸayan Suriye halkÄ± bir konsensÃ¼se ulaÅŸÄ±p, ulusal bir kimlik oluÅŸturabilecek mi? Ä°lk etapta akla gelen sorular, bunlar.

SURÄ°YEâ€™DE ÃœNÄ°TER BÄ°R DEVLET MÃœMKÃœN MÃœ?

Suriyeâ€™de cereyan eden savaÅŸ, Ã§ok boyutlu ve bir hayli karmaÅŸÄ±k. SavaÅŸan aktÃ¶rlerin farklÄ± ideolojileri, etkinlik alanlarÄ± ve siyasal hedefleri mevcut. Bunun sonucu olarak Ã¼lke, fiili olarak dÃ¶rt ana kampa bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. Åžehirlerin birbirleriyle baÄŸlantÄ±sÄ± kopmuÅŸ durumda. Ek olarak, Suriye rejimi halka temel hizmetleri saÄŸlama konusunda zaafiyet iÃ§inde. Ã–te tarafta, farklÄ± gruplarÄ±n yÃ¶nettiÄŸi alanlarda da durum ideal deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla, 'DEAÅž sonrasÄ± Suriyesi'nde Ã¼niter bir devlet ve merkeziyetÃ§i bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± bir hayli zor gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Her ne kadar Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, Suriyeâ€™de merkeziyetÃ§i bir hÃ¼kÃ¼met hedefi dillendirildiyse de bu birkaÃ§ aÃ§Ä±dan mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Ã–ncelikle, rejimin DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶neminde Suriyeâ€™nin bÃ¼tÃ¼nÃ¼nde iktidarÄ±nÄ± tesis edecek insan kapasitesi ve finansal gÃ¼cÃ¼ yok.

Buna ek olarak, Esad rejiminin kendisine destek veren silahlÄ± gÃ¼Ã§ler Ã¼zerinde tam anlamÄ±yla kontrolÃ¼ olduÄŸu da sÃ¶ylenemez. Ã–rneÄŸin savaÅŸ dÃ¶neminde Suriye Arap Ordusuâ€™na destek amaÃ§lÄ± oluÅŸturulan ve Ä°ranâ€™la baÄŸlantÄ±lÄ± milis ordusu Ulusal Savunma Kuvvetleri, zaman zaman Suriye ordusuyla Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. Ulusal Savunma Kuvvetleriâ€™ni yÃ¶netenler, etkin olduklarÄ± alanlarda belli bir otonomiye ve karar alma mekanizmalarÄ±na sahipler. Esasen, Suriye rejimi de Ã¼lkeyi tamamen kontrol etmenin bir hayli zor olduÄŸunun farkÄ±nda. Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallimâ€™in, "DEAÅž'la savaÅŸ sonrasÄ±nda KÃ¼rtlerle otonomiyi gÃ¶rÃ¼ÅŸebiliriz" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ± bunu teyit eder mahiyette. DahasÄ±, Arap BaharÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgesel dÃ¼zen arayÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ±na dayalÄ± adem-i merkeziyetÃ§i yapÄ±larÄ±n kurulmasÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir trend haline geliyor. Bu sebeple DEAÅž sonrasÄ± Suriyesi'nde farklÄ± aktÃ¶rlerin yer alacaÄŸÄ± ve gÃ¼Ã§ paylaÅŸÄ±mÄ±na dayalÄ± idari yapÄ±larÄ±n kurulmasÄ± daha olanaklÄ± bir seÃ§enekmiÅŸ gibi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde duruyor. Bu noktada bahsi geÃ§en idari yapÄ±larÄ±n nasÄ±l kurulacaÄŸÄ±, hangi bÃ¶lgenin hangi aktÃ¶r tarafÄ±ndan idare edileceÄŸi, idarede hangi kriterlerin baz alÄ±nacaÄŸÄ± ÅŸimdilik muamma. Bu dÃ¶nemde, demografik yapÄ±ya sadÄ±k kalÄ±nacak mÄ± yoksa etnisite ve mezhebe dayalÄ± yapÄ±lar mÄ± kurulacak sorusu Ã¼lkenin yÃ¼zleÅŸmesi gereken bir soru olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.

DEVLET-DIÅžI SÄ°LAHLI AKTÃ–RLERÄ°N GELECEÄžÄ°

AynÄ± ÅŸekilde, Suriyeâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k sorunlardan birisi de Ã¼lkede, artÄ±k sayÄ±larÄ±nÄ± bile kimsenin bilmediÄŸi devlet-dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± aktÃ¶rlerin siyasal sisteme entegrasyonu olacak. Bu aktÃ¶rlerden hangilerinin kontrol altÄ±na alÄ±nabileceÄŸi, hangilerinin siyasal sisteme entegre edilebileceÄŸi, hangileri ile uzlaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± ve elimine edilmesi gerektiÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir problem. Daha da somutlaÅŸtÄ±rmak gerekirse, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) gruplarÄ± ile mÃ¼zakere mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, ulusaÅŸÄ±rÄ± cihat ideolojisine sahip devlet-dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlerle aynÄ± masaya oturmak pek sahici durmuyor. DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde kurulmasÄ± muhtemel hÃ¼kÃ¼mete hangi aktÃ¶rlerin entegre edilip hangilerinin edilemeyeceÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma konusu olacaktÄ±r. Bu dÃ¶nemde, devlet-dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± aktÃ¶rlerin mÃ¼zakere masasÄ±na oturmaya istekli olup olmamalarÄ± temel kÄ±stas olacaktÄ±r. Ä°ran destekli Åžii milisler ve SDG gibi devlet-dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± aktÃ¶rlerin DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde Suriye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir meydan okuma oluÅŸturacaÄŸÄ± muhakkak. BaÅŸarÄ±sÄ±z devlet fenomeniyle birlikte pek Ã§ok Ã¼lkenin meÅŸru ÅŸiddet kullanma tekeli zayÄ±fladÄ±. Bu durum da Ã¼lkelerin egemenliÄŸine zarar veriyor. Bunun sonucunda, bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ arayÄ±ÅŸÄ±nda devlet-dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± aktÃ¶rler Ã§ok Ã¶nemli hale geldi.

VarlÄ±klarÄ±nÄ± ve gÃ¼Ã§lerini Ä°ran ya da ABD sayesinde bugÃ¼ne kadar taÅŸÄ±yabilmiÅŸ olan mezkÃ»r aktÃ¶rlerin, DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemdeki tavÄ±rlarÄ± da haliyle dirsek temasÄ±nda olduklarÄ± Ã¼lkelerin politikalarÄ± ve Ã§Ä±karlarÄ±yla doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± olacak.

YABANCI SAVAÅžÃ‡ILAR SORUNU

Bir diÄŸer Ã¶nemli problem de Suriyeâ€™de sayÄ±larÄ± on binlerle ifade edilen yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar sorunu. Her ne kadar, Suriyeâ€™deki yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar iÃ§in net bir sayÄ± verilemese de, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda sayÄ±nÄ±n 40 binin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyordu. Bahsi geÃ§en savaÅŸÃ§Ä±lar temel olarak Ã¼Ã§ kategoride ele alÄ±nabilir: SÃ¼nni savaÅŸÃ§Ä±lar, Åžii savaÅŸÃ§Ä±lar ve BatÄ±lÄ± sekÃ¼ler, sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ savaÅŸÃ§Ä±lar.

Bir tarafta, SÃ¼nni savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n Ã§oÄŸu DEAÅž ve Heyet Tahrir Åžam (HTÅž) gibi radikal gruplar bÃ¼nyesinde savaÅŸÄ±rken, Ã¶te tarafta Ä°ranâ€™Ä±n aralarÄ±nda Afganistan ve Pakistan gibi Ã¼lkelerin olduÄŸu pek Ã§ok Ã¼lkeden mezhepsel motivasyonu son derece yÃ¼ksek binlerce Åžii yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± â€˜Åžii TÃ¼rbeleriniâ€™ koruma sÃ¶ylemiyle Suriyeâ€™de paralÄ± asker haline getirdiÄŸi ve savaÅŸÄ±n en ÅŸiddetli yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alanlara gÃ¶nderdiÄŸi biliniyor. Bu Åžii savaÅŸÃ§Ä±lar rejimle beraber operasyonlara katÄ±lÄ±yorlar.

Her ne kadar, uluslararasÄ± medya genel itibarÄ±yla, muhalif gruplar bÃ¼nyesinde bulunan yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lara odaklansa da, rejim safÄ±nda savaÅŸan Åžii savaÅŸÃ§Ä±lar gÃ¶z ardÄ± edilmemelidir. Bunlara ek olarak, Suriye sahasÄ±nda Ã§oÄŸu SDG saflarÄ±nda savaÅŸan yÃ¼zlerce BatÄ±lÄ±, sekÃ¼ler, ve Ã§oÄŸunlukla sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± da mevcut.

UluslararasÄ± toplum Åžii savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n Ä°ran kontrolÃ¼nde olmasÄ± sebebiyle Ã¼lkelerine rahatlÄ±kla gÃ¶nderilebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nse de, mezkÃ»r Åžii savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in potansiyel bir tehdit olduÄŸu unutulmamalÄ±. Zira bu kiÅŸiler iyi teÃ§hizatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve iyi eÄŸitilmiÅŸ kiÅŸiler. AynÄ± zamanda Suriyeâ€™de elde ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bir zafer duygusuna da sahipler. Ä°ranâ€™Ä±n Åžii milisleri, kriz sonrasÄ±nda Suriye siyasi arenasÄ±nda etkin bir noktaya getirip nÃ¼fuzunu arttÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmak isteyebileceÄŸi de vurgulanmalÄ±.

Yerel dinamikleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmayan ve halk arasÄ±nda nefrete sebebiyet veren yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n pek Ã§oÄŸu Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼kleri takdirde hapis cezasÄ± ve toplumdan dÄ±ÅŸlanma gibi problemlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekler. Ancak, kriz sonrasÄ±nda Suriyeâ€™de de kalabilecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yorlar. DolayÄ±sÄ±yla, bu kiÅŸilerin pek Ã§oÄŸu iÃ§in savaÅŸmak tek seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu problem daha Ã¶nce Bosna Hersek, Ã‡eÃ§enistan ve Afganistan gibi Ã§atÄ±ÅŸma alanlarÄ±nda da yaÅŸandÄ± ve yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar bÃ¼yÃ¼k oranda Ã§atÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±lar. Ã–rnek olarak Afganistanâ€™dan ayrÄ±lmayan/ayrÄ±lamayan yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar, daÄŸlarÄ± kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nak edindiler. Suriye Ã¶rneÄŸinde ise durum bir hayli karmaÅŸÄ±k. Suriyeli muhalifler, ÅŸu an kendilerini bile korumakta zorlanÄ±yorlar. YabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ± korumalarÄ± ise daha da zor. Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼, bu savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aileleri de Suriyeâ€™de ve bu durumu daha da karmaÅŸÄ±k ve kÄ±rÄ±lgan hale getiriyor. Bu sebeple, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde, yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar Ã¼lkeyi terk etmeye zorlanacaklar. Burada vurgulanmasÄ± gereken bir nokta da ÅŸu; yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n sadece Suriyeâ€™nin deÄŸil aynÄ± zamanda uluslararasÄ± toplumun Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gereken bir problem. Suriye bu problemin sonuÃ§larÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor sadece. Bu problemin nereye doÄŸru evrileceÄŸi sorusu, Suriyeli aktÃ¶rlerin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tacak en Ã¶ncelikli sorulardan biri haline gelmiÅŸ durumda.

ULUSAL BÄ°R KÄ°MLÄ°K Ä°NÅžA ETME SORUNU

Ãœlkenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± devasa yÄ±kÄ±m deÄŸerlendirildiÄŸinde Suriyeâ€™de, halkÄ±n bir konsensÃ¼se ulaÅŸÄ±p, ulusal bir kimlik altÄ±nda yani â€˜Suriyeliâ€™ Ã¼st kimliÄŸi altÄ±nda birleÅŸmesi de bir hayli Ã§etrefilli bir konu. Daha Ã¶nce bÃ¶lgesel kimliklerin Ã¶n planda olduÄŸu Suriyeâ€™de, DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde bu kimliklere etnik ve mezhepsel kimliklerin eklenmesi de kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bunun sebepleri ÅŸunlar: Ã–ncelikle, sÄ±nÄ±rlar savaÅŸ alanÄ±nda olan gruplarca korunacak. Ä°kincisi, Ã¼lkede yaÅŸanan bunca yÄ±kÄ±mÄ±n toplumsal hafÄ±zada yer bulduÄŸu ve halkÄ±n farklÄ± kesimleri arasÄ±nda dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸi, tansiyonu yÃ¼kselttiÄŸi bir realite. YaÅŸanan acÄ±lar unutturulamasa bile en azÄ±ndan biraz hafiflettirilebilir mi? Bunun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in savaÅŸtan zarar gÃ¶ren halka nasÄ±l rehabilitasyon programÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor? Bu tarz sorulara Suriyeli aktÃ¶rlerin nasÄ±l cevaplarÄ± olduÄŸu ÅŸimdilik belirsiz.

Yerle bir olan Suriyeâ€™de savaÅŸ sonrasÄ± dÃ¶nemde gÃ¼ndeme gelecek temel problemlerden birisi de Ã¼lkenin yeniden inÅŸasÄ±. Ãœlkenin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in 300 milyar dolar civarÄ±nda bir paraya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu tahmin ediliyor. Bu kadar bÃ¼yÃ¼k miktarda bir parayÄ± hangi Ã¼lkelerin karÅŸÄ±layabileceÄŸi belirsiz. Suriyeli aktÃ¶rlerin bu parayÄ± bulup bulamayacaÄŸÄ± bir hayli tartÄ±ÅŸmalÄ±. Fon bulabildikleri takdirde bile baÅŸka sorular karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor: Kriz sonrasÄ±nda Ã¼lkeye aktarÄ±lmasÄ± muhtemel olan fonlarÄ±n ne ÅŸekilde aktarÄ±lacaÄŸÄ± cevaplanmayÄ± bekleyen bir soru. Fonlar hangi kanallar ile aktarÄ±lacak? Fonlar doÄŸrudan Suriye rejimine mi aktarÄ±lacak? Fonlar hangi koÅŸullar altÄ±nda aktarÄ±lacak? Bir geÃ§iÅŸ hÃ¼kÃ¼meti koÅŸuluyla mÄ± bu aktarÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilecek? Yoksa taraflar arasÄ±nda yapÄ±lacak bir politik uzlaÅŸÄ± Ã¼zerine mi fonlar aktarÄ±lacak? AktarÄ±lacak bu fonlar, rejiminin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k oranda attÄ±rmaz mÄ±? Bu minvaldeki sorular ilk etapta sorulabilir. Bu noktada, Ã¼lkedeki yÄ±kÄ±mÄ±n temel aktÃ¶rÃ¼ Suriye rejiminin Ã¼lkeyi inÅŸa edecek tek aktÃ¶r olmasÄ±nÄ±n engellenmesi bÃ¼yÃ¼k ehemmiyet arz ediyor. Bunun yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ÅŸÃ¶yle bir yÃ¶ntem izlenebilir; hÃ¢lihazÄ±rdaki yerel meclislere, ekonomik Ã¶zerklik verilebilir ve bu yasal bir zemine oturtulabilirse, bir nebze olsun Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlanabilir. Bu ÅŸekilde fonlarÄ±n en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ±n Åžam Ã¼zerinden deÄŸil de doÄŸrudan bu meclislere aktarÄ±lmasÄ± Ã¶nem arz ediyor. Bu fonlarÄ± deÄŸerlendirecek aktÃ¶rler ve deÄŸerlendirme alanlarÄ±, kurulacak bir mekanizma ile fonlarÄ± saÄŸlayan Ã¼lkeler tarafÄ±ndan denetlenebilir. Suriyeli aktÃ¶rler, bunlarÄ± mÃ¼zakere masasÄ±na getirebilirlerse, Ã¼lkenin imarÄ± problemi bir nebze de olsa Ã§Ã¶zÃ¼lebilir.

Ã–zetle, DEAÅž sonrasÄ±nda Ã¼lkeyi yÃ¶netmeye talip Suriyeli aktÃ¶rlerin yanÄ±sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± aktÃ¶rlerin Ã¼zerine kafa yormasÄ± gereken temel problemler ve sorular bunlar. Åžu unutulmamalÄ± ki, Suriye DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nemde Ã§ok kÄ±rÄ±lgan bir Ã¼lke olmaya devam edecek. Devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f olduÄŸu ve nÃ¼fusun yeterince desteklenemediÄŸi, bu sebeple de halkÄ±n kendi sivil toplumunu oluÅŸturma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, bahsedilen sorunlarÄ±n Ã¼zerine gidilmediÄŸi mÃ¼ddetÃ§e de Suriye radikal Ã¶rgÃ¼tlerin ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸi verimli bir alan olmaya devam edecektir. Bunun engellenebilmesi adÄ±na, 'DEAÅž sonrasÄ± Suriyesi'ni bekleyen temel meydan okumalara, Suriyeli aktÃ¶rlerin, karar alÄ±cÄ±larÄ±n sahici Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmesi gerekiyor.

[Mehmet Emin Cengiz, El Åžark Forum'da araÅŸtÄ±rma asistanÄ± olarak gÃ¶rev yapmaktadÄ±r]

KAYNAK: AA

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