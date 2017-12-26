Viral hepatitlere karÅŸÄ± aÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Marmara Ãœniversitesi (MÃœ) Pendik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi KaraciÄŸer Nakil Ãœnitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ender Dulundu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, fonksiyonlarÄ± Ã§ok Ã¶nemli olan karaciÄŸerde geliÅŸebilen hastalÄ±klarÄ±n vÃ¼cudun tÃ¼m dengesini bozacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Prof. Dr. Dulundu,Â karaciÄŸerin her tÃ¼rlÃ¼ hasara direnÃ§li bir organ olduÄŸunu ancak yetmezliÄŸin geri dÃ¶nÃ¼lemez sorunlara neden olabileceÄŸini aktararak, TÃ¼rkiye'de karaciÄŸer yetmezliÄŸine en sÄ±k sebep olan sorunun siroz olarak karÅŸÄ±larÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'de hastalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã¶nlenebilir sebepler nedeniyle karaciÄŸer nakli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Dulundu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz ama bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir. DolasÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. AynÄ± ev iÃ§erisinde hepatitli birey varsa, onun kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ± kullanmamak Ã¶nemlidir. Hepatitin C tÃ¼rÃ¼nde kanla geÃ§iÅŸ saÄŸlanÄ±yor. Berber, kuafÃ¶r, saÄŸlÄ±k alanlarÄ±ndaki eÅŸyalarÄ±n steril ve dezenfekte olmasÄ± Ã§ok ciddi Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã–te yandan, bilinÃ§siz ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± da karaciÄŸer yetmezliÄŸi nedeni olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Yine spor yaparken bilinÃ§sizce kullanÄ±lan bazÄ± Ã¼rÃ¼nler, mantar zehirlenmeleri, karaciÄŸer yetmezliÄŸi nedenidir. KaraciÄŸer hasara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n organlar bundan olumsuz olarak etkileniyor."
Prof. Dr. Ender Dulundu, resmi rakamlarÄ±n, gerÃ§ek hasta popÃ¼lasyonundan farklÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "AyrÄ±ca pek Ã§ok hastayÄ± da nakil yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kaybediyoruz. KaraciÄŸerde, diyaliz gibi bir olay olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insanlar, organ beklerken hayatlarÄ±nÄ± kaybediyor." dedi.Â
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Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YÃ¼rÃ¼tme Kurulunca sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len emeklilik yaÅŸ haddini doldurmuÅŸ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, 1'er yÄ±llÄ±k sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.
ENFEKDER BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. KÃ¶ksal,grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirterek, "Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kesin, bu nedenle Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin mutlaka bu aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Koruyucu olduÄŸuna emin olsunlar. Grip aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in henÃ¼z sÃ¼re geÃ§medi, tam zamanÄ±" ifadelerini kullandÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Kaliteli eÄŸitim vermek iÃ§in 580 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸubat ayÄ±nda ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, 20 bin Ã¶ÄŸretmeni daha alacaÄŸÄ±z. Toplam Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z ÅŸu anda 904 bin" dedi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkÄ± kazanan ve kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin taahhÃ¼tnamelerini en geÃ§ 10 AralÄ±k Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet Ã¼zerinden onaylamalarÄ± gerektiÄŸi bildirildi