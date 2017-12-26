12:36, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Viral hepatitlere karÅŸÄ± aÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmara Ãœniversitesi (MÃœ) Pendik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi KaraciÄŸer Nakil Ãœnitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ender Dulundu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, fonksiyonlarÄ± Ã§ok Ã¶nemli olan karaciÄŸerde geliÅŸebilen hastalÄ±klarÄ±n vÃ¼cudun tÃ¼m dengesini bozacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Prof. Dr. Dulundu,Â karaciÄŸerin her tÃ¼rlÃ¼ hasara direnÃ§li bir organ olduÄŸunu ancak yetmezliÄŸin geri dÃ¶nÃ¼lemez sorunlara neden olabileceÄŸini aktararak, TÃ¼rkiye'de karaciÄŸer yetmezliÄŸine en sÄ±k sebep olan sorunun siroz olarak karÅŸÄ±larÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'de hastalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã¶nlenebilir sebepler nedeniyle karaciÄŸer nakli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Dulundu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz ama bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir. DolasÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. AynÄ± ev iÃ§erisinde hepatitli birey varsa, onun kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ± kullanmamak Ã¶nemlidir. Hepatitin C tÃ¼rÃ¼nde kanla geÃ§iÅŸ saÄŸlanÄ±yor. Berber, kuafÃ¶r, saÄŸlÄ±k alanlarÄ±ndaki eÅŸyalarÄ±n steril ve dezenfekte olmasÄ± Ã§ok ciddi Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã–te yandan, bilinÃ§siz ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± da karaciÄŸer yetmezliÄŸi nedeni olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Yine spor yaparken bilinÃ§sizce kullanÄ±lan bazÄ± Ã¼rÃ¼nler, mantar zehirlenmeleri, karaciÄŸer yetmezliÄŸi nedenidir. KaraciÄŸer hasara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n organlar bundan olumsuz olarak etkileniyor."

"PEK Ã‡OK HASTAYI NAKÄ°L YAPILAMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N KAYBEDÄ°YORUZ"

Prof. Dr. Ender Dulundu, resmi rakamlarÄ±n, gerÃ§ek hasta popÃ¼lasyonundan farklÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "AyrÄ±ca pek Ã§ok hastayÄ± da nakil yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kaybediyoruz. KaraciÄŸerde, diyaliz gibi bir olay olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insanlar, organ beklerken hayatlarÄ±nÄ± kaybediyor." dedi.Â

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