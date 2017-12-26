GÃ¼ncelleme: 12:38, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Avusturya'nÄ±n yeni EÄŸitim BakanÄ±'na 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkez saÄŸ Avusturya Halk PartisiÂ (Ã–VP) ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinin (FPÃ–) oluÅŸturduÄŸu hÃ¼kÃ¼metin Ä°slam, yabancÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± programÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¶reve henÃ¼z baÅŸlayan bakanlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã¼lkede bulunanÂ MÃ¼slÃ¼manlarÂ baÅŸta olmak Ã¼zere yabancÄ±larÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaygÄ±landÄ±rÄ±yor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getiren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼met, MÃ¼slÃ¼manlara ait kurumlar, yabancÄ± ve gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± sert uygulamalarÄ± hayata geÃ§irmek istiyor.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼metin coÄŸrafya ProfesÃ¶rÃ¼ yeni EÄŸitim BakanÄ± Fassmann'Ä±n, "Din dersleri ve Ã¶zel okullar hariÃ§, Ã¶ÄŸretmenlerin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmamasÄ± gerektiÄŸine" dair ifadeleri, 1912'den itibaren Ä°slam dinin resmen kabul edildiÄŸi Avusturya'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisine neden oldu.

BaÅŸbakan Sebastian Kurz'un dÄ±ÅŸiÅŸleri ve entegrasyon bakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli vesilelerle gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenlik gibi bazÄ± memuriyetlerde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±na yÃ¶nelik giriÅŸimlerin bu dÃ¶nemde yeniden filizlenerek Ã¼lke gÃ¼ndemini ciddi oranda meÅŸgul edeceÄŸi tahmin ediliyor.

"BAÅžÃ–RTÃœSÃœ BÄ°ZÄ°M KIRMIZI Ã‡Ä°ZGÄ°MÄ°ZDÄ°R"

Avusturya Ä°slam Cemaati (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nceki dÃ¶nemlerde de kamusal alanda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ± gibi benzer sÃ¶ylem ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak "Daha Ã¶nce de birÃ§ok kez dile getirdik. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir. Bu nedenle bÃ¶yle bir giriÅŸime hiÃ§bir zaman izin vermeyeceÄŸiz. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmemesi iÃ§in elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n hukuki mÃ¼cadeleyi yapacaÄŸÄ±z, gerekirse anayasa mahkemesine kadar konuyu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." dedi.

"BAÅžÃ–RTÃœSÃœ Ä°SLAM'IN BÄ°R PARÃ‡ASIDIR"

Viyana Ä°slam Federasyonu (Ä°FW) Genel Sekreteri Harun Erciyas da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ gibi belirli konularda getirilecek herhangi bir yasaÄŸÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek devletin sekÃ¼ler yapÄ±sÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkesi ile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§ekleri yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Avusturya'da Ä°slam dininin yasal olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkede yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slam Cemaati tarafÄ±ndan temsil edildiÄŸini belirten Erciyas, "Ãœlkenin resmi kurumu olan Ä°slam Cemaati, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ä°slamâ€™Ä±n bir parÃ§asÄ± olarak tanÄ±mlÄ±yor. Bu nedenle eÄŸer baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ insanlarÄ± kamudan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsanÄ±z, aynÄ± zamanda bu dinin bÃ¼tÃ¼n mensuplarÄ±nÄ± kamudan uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, doÄŸal olarak da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmÄ±ÅŸ oluyorsunuz." dedi.

"SEKÃœLERÄ°ZM BAHANESÄ°YLE BAÅžÃ–RTÃœSÃœ YASAÄžI GETÄ°RÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR"

Avrupa TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) Avusturya BaÅŸkanÄ± Fatih Karakoca da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ koalisyonun, Avusturya'da Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken birÃ§ok sorun varken, toplumda ayrÄ±ÅŸmaya ve gerginliÄŸe neden olacak eylemlerde bulunduÄŸunu dile getirdi.

Karakoca, Avusturya'da inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yasalarla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak buna raÄŸmen Ã¶zellikle 2015â€™te yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Ä°slam yasasÄ±yla MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

BakanÄ±n ifadelerini "talihsizlik" olarak deÄŸerlendiren Karakoca, "BugÃ¼n sekÃ¼lerizmin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmene yasak getirmek isteyenler, yarÄ±n bunu Ã¶ÄŸrenciler dahil her alana yayarak toplumda infiallere sebebiyet vereceklerdir." diye konuÅŸtu.