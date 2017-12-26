Avusturya'nÄ±n yeni EÄŸitim BakanÄ±'na 'baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼' tepkisi

Merkez saÄŸ Avusturya Halk PartisiÂ (Ã–VP) ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinin (FPÃ–) oluÅŸturduÄŸu hÃ¼kÃ¼metin Ä°slam, yabancÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± programÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¶reve henÃ¼z baÅŸlayan bakanlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã¼lkede bulunanÂ MÃ¼slÃ¼manlarÂ baÅŸta olmak Ã¼zere yabancÄ±larÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaygÄ±landÄ±rÄ±yor.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getiren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼met, MÃ¼slÃ¼manlara ait kurumlar, yabancÄ± ve gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± sert uygulamalarÄ± hayata geÃ§irmek istiyor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼metin coÄŸrafya ProfesÃ¶rÃ¼ yeni EÄŸitim BakanÄ± Fassmann'Ä±n, "Din dersleri ve Ã¶zel okullar hariÃ§, Ã¶ÄŸretmenlerin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmamasÄ± gerektiÄŸine" dair ifadeleri, 1912'den itibaren Ä°slam dinin resmen kabul edildiÄŸi Avusturya'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisine neden oldu.
BaÅŸbakan Sebastian Kurz'un dÄ±ÅŸiÅŸleri ve entegrasyon bakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli vesilelerle gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenlik gibi bazÄ± memuriyetlerde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±na yÃ¶nelik giriÅŸimlerin bu dÃ¶nemde yeniden filizlenerek Ã¼lke gÃ¼ndemini ciddi oranda meÅŸgul edeceÄŸi tahmin ediliyor.
Avusturya Ä°slam Cemaati (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nceki dÃ¶nemlerde de kamusal alanda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ± gibi benzer sÃ¶ylem ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak "Daha Ã¶nce de birÃ§ok kez dile getirdik. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir. Bu nedenle bÃ¶yle bir giriÅŸime hiÃ§bir zaman izin vermeyeceÄŸiz. BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmemesi iÃ§in elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n hukuki mÃ¼cadeleyi yapacaÄŸÄ±z, gerekirse anayasa mahkemesine kadar konuyu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." dedi.
Viyana Ä°slam Federasyonu (Ä°FW) Genel Sekreteri Harun Erciyas da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ gibi belirli konularda getirilecek herhangi bir yasaÄŸÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek devletin sekÃ¼ler yapÄ±sÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkesi ile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§ekleri yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Avusturya'da Ä°slam dininin yasal olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkede yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slam Cemaati tarafÄ±ndan temsil edildiÄŸini belirten Erciyas, "Ãœlkenin resmi kurumu olan Ä°slam Cemaati, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ä°slamâ€™Ä±n bir parÃ§asÄ± olarak tanÄ±mlÄ±yor. Bu nedenle eÄŸer baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ insanlarÄ± kamudan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsanÄ±z, aynÄ± zamanda bu dinin bÃ¼tÃ¼n mensuplarÄ±nÄ± kamudan uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, doÄŸal olarak da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmÄ±ÅŸ oluyorsunuz." dedi.
Avrupa TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) Avusturya BaÅŸkanÄ± Fatih Karakoca da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ koalisyonun, Avusturya'da Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken birÃ§ok sorun varken, toplumda ayrÄ±ÅŸmaya ve gerginliÄŸe neden olacak eylemlerde bulunduÄŸunu dile getirdi.
Karakoca, Avusturya'da inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yasalarla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak buna raÄŸmen Ã¶zellikle 2015â€™te yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Ä°slam yasasÄ±yla MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.
BakanÄ±n ifadelerini "talihsizlik" olarak deÄŸerlendiren Karakoca, "BugÃ¼n sekÃ¼lerizmin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmene yasak getirmek isteyenler, yarÄ±n bunu Ã¶ÄŸrenciler dahil her alana yayarak toplumda infiallere sebebiyet vereceklerdir." diye konuÅŸtu.
Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere KudÃ¼s'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi teklifi sunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±" dedi
MÄ±sÄ±r'da yÄ±lbaÅŸÄ± ve Noel etkinlikleri esnasÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusunun koruyacaÄŸÄ± belirtildi.
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¼venlik Servisi aleyhinde AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
19. yÃ¼zyÄ±la kadar OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olan Sevakin AdasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretinde en ilgi Ã§eken duraklarÄ±ndan biri oldu.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da normal seviyenin Ã¼Ã§ kat Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan hava kirliliÄŸi oranÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarÄ±na yÃ¶nelik hava ve kara bombardÄ±manÄ±nda 100'den fazla militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Katar, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'deki Tartus ve HÄ±meymim Ã¼slerinde kalÄ±cÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecek birliklere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
Avusturya'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin yeni EÄŸitim BakanÄ± Heinz Fassmann'Ä±n "Ã–ÄŸretmenler baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmamalÄ±dÄ±r" sÃ¶zlerine Ã¼lkede yaÅŸan MÃ¼slÃ¼manlar tepki gÃ¶sterdi.
Irak'Ä±n, BaÄŸdat'ta petrol yataÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã‡in ile anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi Parlamento BaÅŸkanÄ± Yusuf Muhammed bugÃ¼n istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, â€œKonteynerlerin Ã¼lkemiz topraklarÄ±ndan geÃ§iÅŸinden yÄ±lda 5 milyar dolar kazanacaÄŸÄ±z. Ä°pek Yolu ile eklemleniÅŸimiz, ekonomimizin geliÅŸmesi ve bÃ¼yÃ¼mesi, Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli bir olaydÄ±r" dedi
Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir sÄ±nÄ±rÄ±nda ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Parlamentosunda oylamaya sunulacak.