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Katar'dan Guatemala'ya kÄ±nama
Katar'dan Guatemala'ya kÄ±nama

Katar, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar, Guatemala'nÄ±n Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± "geÃ§ersiz ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±" olarak nitelendirdi

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Guatemala Devlet BaÅŸkanÄ± Jimmy Morales'in Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± kÄ±nanarak, "geÃ§ersiz ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bu adÄ±mÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Guatemala'nÄ±n kararÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda ezici Ã§oÄŸunlukla kabul edilen KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak reddeden ve tÃ¼m Ã¼lkelere KudÃ¼s'te diplomatik misyon inÅŸa edilmesinden kaÃ§Ä±nma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan karar uyarÄ±nca uluslararasÄ± konsensÃ¼se aykÄ±rÄ±dÄ±r." denildi.

Guatemala'nÄ±n sÃ¶z konusu karardan vazgeÃ§mesi temenni edilen aÃ§Ä±klamada, "Katar'Ä±n, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devleti kurulmasÄ±na ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me olan desteÄŸi nettir. AyrÄ±ca uluslararasÄ± meÅŸru kararlara dayanan Filistin halkÄ±nÄ±n dik duruÅŸuna ve Filistin davasÄ±na destek veren tutumu sabittir." ifadelerine yer verildi.

Guatemala CumhurbaÅŸkanÄ± Jimmy Morales, Ã¶nceki gÃ¼n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala, ekonomik olarak bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ABD yardÄ±mlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± durumda bulunuyor.



Ä°lgili Konular Katar Guatemala
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