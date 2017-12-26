12:53, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'den ortak bildiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼renÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El BeÅŸirÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n, El BeÅŸir'in daveti Ã¼zerine Sudan'a resmi ziyaret yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulanan bildiride, ziyaretin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut, kÃ¶klÃ¼ tarihsel, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal baÄŸlara dayanan kardeÅŸlik iliÅŸkilerinin derinleÅŸtirilmesinin yanÄ± sÄ±ra ekonomik ve ticari ortaklÄ±klarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.

Sudan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasanÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu ilk ziyaretin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde kayda deÄŸer bir yÃ¼kseliÅŸ oluÅŸturduÄŸu ifade edilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"YÃ¼ksek gÃ¼ven ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ ile kardeÅŸlik ortamÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± ve Sudan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±, kÄ±ymetli TÃ¼rk-Sudan iliÅŸkilerini daha da gÃ¼Ã§lendirme yÃ¶nÃ¼ndeki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± istek temelinde, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirmek ve derinleÅŸtirmek iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ederek, ikili iliÅŸkilerin tÃ¼m alanlarÄ±nÄ± derinlemesine ve kapsamlÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irmiÅŸlerdir."

ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'in, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ek olarak iki Ã¼lke arasÄ±nda stratejik bir ortaklÄ±k kurmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±na iÅŸaret edilerek, ÅŸunlar vurgulandÄ±:

"Ziyaret sÄ±rasÄ±nda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi kurulmasÄ±yla somut bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EÅŸ baÅŸkanlÄ±klarÄ± iki CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan idame edilecek Konsey, iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek iliÅŸkilerin stratejilerini belirlemeyi amaÃ§lamaktadÄ±r. Konsey bÃ¼nyesinde, iki Ã¼lke DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri ve iÅŸ birliÄŸini daha da geliÅŸtirmek amacÄ±yla "Ortak Stratejik Planlama Grubu" oluÅŸturulmuÅŸtur."

Bildiride, Ã¶zellikle bilim, teknoloji ve sanayi, tarÄ±msal Ã¼retim, ormancÄ±lÄ±k, eÄŸitim, turizm, Ã§evre, radyo ve televizyon, KOBÄ°'ler, madencilik, ve ticaret ve ekonomik ortaklÄ±k alanlarÄ±nda mevcut ortaklÄ±klarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±yla belirli sayÄ±da anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ziyaret dolayÄ±sÄ±yla iki Ã¼lke arasÄ±nda dÃ¼zenlenen ekonomik foruma, Sudan'daki ÅŸirketler ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 150'den fazla TÃ¼rk ÅŸirketinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve iki CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hitapta bulunduklarÄ± hatÄ±rlatÄ±lan bildiride, ziyaret programÄ±nÄ±n, ekonomik ortaklÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik etmek ve OsmanlÄ± tarih mirasÄ±nÄ± anmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra ticari iÃ§erikli anlaÅŸmalar imzalanmasÄ± amacÄ±yla Port Sudan ve Savakin'i de iÃ§erdiÄŸi belirtildi.

"Ziyaret vesilesiyle, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El BeÅŸir, dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki eÅŸsiz gayretleri ve liderliÄŸine Ã¶vgÃ¼yle kardeÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k madalyasÄ±nÄ± takdim etmiÅŸtir." ifadesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildiride, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"AynÄ± zamanda Hartum Ãœniversitesi de Ã¼lkesinin ilham verici kalkÄ±nma modeline liderlik yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki yapÄ±cÄ± gayretlerinin yanÄ± sÄ±ra Sudan yÃ¶netimi ve sivil toplumu ile eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, insani ve kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ± alanlarÄ±nda ortaklÄ±klar kurmasÄ± ve dÃ¼nyada hak ve adalet konularÄ±na yÃ¶nelik bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte ekonomik yardÄ±mlarÄ± nedeniyle EkselanslarÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Fahri Doktora vermiÅŸtir. Ä°ki CumhurbaÅŸkanÄ±, ziyaret sÄ±rasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ve mutabakat muhtÄ±ralarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye ve Sudan halklarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olarak eÅŸit ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan ortaklÄ±k temelinde ikili diyalogun daha da geliÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±na dair inanÃ§larÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. Ä°ki CumhurbaÅŸkanÄ±, Ã¶nemli uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel konulardaki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n benzerliÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, uluslararasÄ± forumlarda destek ve eÅŸ gÃ¼dÃ¼mde bulunmayÄ± vadetmiÅŸlerdir."Â