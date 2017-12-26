Uganda'dan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± ADF kamplarÄ±na operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda UgandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan silahlÄ± grup Demokratik Ä°ttifak GÃ¼Ã§leri'ne (ADF-Nalu) ait kamplara dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 100'den fazla ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Uganda Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ronald Kakurungo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusuyla ADF isyancÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ortak operasyon baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Kakurungo, ADF militanlarÄ±nÄ±n 7 AralÄ±k'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ harekat merkezine dÃ¼zenlediÄŸi, 14 barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 50'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan operasyon kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
22 AralÄ±k'ta baÅŸlayan operasyonda Uganda ordusunun hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, sÄ±nÄ±rdaki Bundibugyo bÃ¶lgesinden de kara saldÄ±rÄ±larÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kakurungo, "Kongo Demokratik ordusuyla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istihbarat ve koordinasyonla ADF ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±na ait 8 kampÄ±n yok edildiÄŸini, 100'den fazla militanÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit edebiliriz. Kongo Demokratik Ordusu hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kurtulan isyancÄ±larÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼." dedi.
Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karÅŸÄ± kurulan ADF-Nalu, BM'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde yer alÄ±yor.
Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± verilerine gÃ¶re, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda 1995 yÄ±lÄ±ndan bu yana aktif olan ADF-Nalu, binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.
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Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere KudÃ¼s'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi teklifi sunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±" dedi
MÄ±sÄ±r'da yÄ±lbaÅŸÄ± ve Noel etkinlikleri esnasÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusunun koruyacaÄŸÄ± belirtildi.
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¼venlik Servisi aleyhinde AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da normal seviyenin Ã¼Ã§ kat Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan hava kirliliÄŸi oranÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarÄ±na yÃ¶nelik hava ve kara bombardÄ±manÄ±nda 100'den fazla militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Katar, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'deki Tartus ve HÄ±meymim Ã¼slerinde kalÄ±cÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecek birliklere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
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Irak'Ä±n, BaÄŸdat'ta petrol yataÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã‡in ile anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi Parlamento BaÅŸkanÄ± Yusuf Muhammed bugÃ¼n istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, â€œKonteynerlerin Ã¼lkemiz topraklarÄ±ndan geÃ§iÅŸinden yÄ±lda 5 milyar dolar kazanacaÄŸÄ±z. Ä°pek Yolu ile eklemleniÅŸimiz, ekonomimizin geliÅŸmesi ve bÃ¼yÃ¼mesi, Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli bir olaydÄ±r" dedi
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Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Parlamentosunda oylamaya sunulacak.