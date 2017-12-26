13:01, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Uganda'dan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± ADF kamplarÄ±na operasyon





Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarÄ±na yÃ¶nelik hava ve kara bombardÄ±manÄ±nda 100'den fazla militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda UgandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan silahlÄ± grup Demokratik Ä°ttifak GÃ¼Ã§leri'ne (ADF-Nalu) ait kamplara dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 100'den fazla ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Uganda Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ronald Kakurungo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusuyla ADF isyancÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ortak operasyon baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Kakurungo, ADF militanlarÄ±nÄ±n 7 AralÄ±k'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ harekat merkezine dÃ¼zenlediÄŸi, 14 barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 50'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan operasyon kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 22 AralÄ±k'ta baÅŸlayan operasyonda Uganda ordusunun hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, sÄ±nÄ±rdaki Bundibugyo bÃ¶lgesinden de kara saldÄ±rÄ±larÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kakurungo, "Kongo Demokratik ordusuyla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istihbarat ve koordinasyonla ADF ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±na ait 8 kampÄ±n yok edildiÄŸini, 100'den fazla militanÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit edebiliriz. Kongo Demokratik Ordusu hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kurtulan isyancÄ±larÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼." dedi. Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karÅŸÄ± kurulan ADF-Nalu, BM'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde yer alÄ±yor. Ä°nsani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± verilerine gÃ¶re, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda 1995 yÄ±lÄ±ndan bu yana aktif olan ADF-Nalu, binden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Â

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