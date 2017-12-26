'BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen vitaminler saÄŸlÄ±ÄŸa zarar veriyor'

UludaÄŸ Ãœniversitesi (UÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr. KayÄ±han Pala, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zellikle sonbaharda halk arasÄ±nda "kronik kÄ±ÅŸ hastalÄ±klarÄ±" olarak tabir edilen grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yakalanma oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu dÃ¶nemlerde Ã§oÄŸu bireyin hem grip hem de soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gibi virÃ¼tik hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in doktor tavsiyesi olmadan, geliÅŸigÃ¼zel, gereksiz ve aÅŸÄ±rÄ± miktarda vitamin hapÄ± takviyelerine yÃ¶neldiÄŸini sÃ¶yledi.
Grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± vÃ¼cudu koruyan mekanizmalarÄ±n bazÄ± vitaminlere ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ancak bunun normal gereksinim sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olmasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine ek bir katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Pala, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BazÄ± insanlar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle mevsim geÃ§iÅŸlerinde hem gribe ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yakalanmamak hem de baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla ekÂ vitamin hapÄ±Â takviyesi alÄ±yor. Bu, hiÃ§ doÄŸru deÄŸil. BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor. Bu noktada kiÅŸiler vitamin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ncelikle yedikleri besinlerden karÅŸÄ±lamalÄ±dÄ±r.''
Pala, mevsim geÃ§iÅŸ dÃ¶nemlerinde, gereksiz vitamin hapÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸinin, bunlarÄ±n doktor tavsiyesi olmadan asla kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
''Son yÄ±llarda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar bir ÅŸeyi Ã§ok net olarak ortaya koydu; A, B, C, D ve E vitaminlerinin gereksiz kullanÄ±mÄ± insanlarda Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§maktadÄ±r. Bu nedenle vÃ¼cutta eksikliÄŸi bilinmeksizin sanki ihtiyaÃ§ varmÄ±ÅŸ gibi dÄ±ÅŸarÄ±dan ve hekim tavsiyesi olmaksÄ±zÄ±n vitamin takviyesi almak Ã§ok sorunludur. Zaten vitaminlere vÃ¼cudumuzun Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k miktarda ihtiyacÄ± vardÄ±r ki yeterli ve dengeli beslenen saÄŸlÄ±klÄ± bir insanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan herhangi bir ÅŸekilde vitamin kullanmasÄ±na ihtiyacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r.''
C vitamini hapÄ± kullanÄ±mÄ±yla soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve gribin engellenmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Pala, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
''AslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n vitaminlerin vÃ¼cut aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸeri var. VÃ¼cut Ã§ok Ã¶nemli bir denge mekanizmasÄ±na sahiptir ancak dÄ±ÅŸarÄ±dan C vitamini takviyesi alarak bu dengeye katkÄ±da bulunamayÄ±z. C vitamininin vÃ¼cutta yeterli miktarda olduÄŸunda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini desteklediÄŸi doÄŸrudur fakat bu yeterli miktarÄ± abartarak sanki dÄ±ÅŸarÄ±dan ek vitamin hapÄ± kullanmak gerekliymiÅŸ gibi bir algÄ±yÄ± toplumun zihnine kazÄ±mak yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ikisini birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmamak gerekir. Bu haplarÄ±n gereksiz kullanÄ±mÄ± insanlarda Ã§ok Ã§eÅŸitli yan etkilere ve hastalÄ±klara yol aÃ§abilir."
Pala, bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± ve gereksiz vitamin hapÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n bazÄ± kanser tÃ¼rleri ve kalp hastalÄ±klarÄ±nÄ±n geliÅŸmesine katkÄ±da bulunduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Gereksiz vitamin kullanÄ±mÄ± bazÄ± hastalÄ±klar ve bazÄ± kanser tÃ¼rlerini tetikleyebilir. Ã–zellikle daha Ã§ok mevsim geÃ§iÅŸlerinde dÄ±ÅŸarÄ±ndan alÄ±nan gereksiz ve aÅŸÄ±rÄ± vitamin takviyelerinde karaciÄŸer ve bÃ¶brek olumsuz etkilenir. A vitamini haplarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek dÃ¼zeyde tÃ¼ketilmesi karaciÄŸer bozukluklarÄ±na yol aÃ§arken, C vitamini iÃ§eren haplarÄ±n yÃ¼ksek dozlarda tÃ¼ketilmesi ise bÃ¶brek ve sindirim sistemine iliÅŸkin sorunlara yol aÃ§abilir. Yine gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisini azalttÄ±ÄŸÄ± sonbahar dÃ¶nemlerinde de D vitamini iÃ§erikli takviyelerin yÃ¼ksek dozda ve gereksiz kullanÄ±mÄ±na da Ã§ok dikkat edilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± D vitamini kullanÄ±mÄ± da vÃ¼cuttaki biyokimyasal mekanizmalarÄ± olumsuz etkiliyor ve bÃ¶breklerde kalsiyum Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§abiliyor. Bu noktada vitamin haplarÄ± kesinlikle ilaÃ§ firmalarÄ±nÄ±n reklamlarÄ±nÄ±n aksine hekim denetiminde ve Ã¶lÃ§Ã¼m sonuÃ§larÄ±na baÄŸlÄ± olarak kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r."Â
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YÃ¼rÃ¼tme Kurulunca sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len emeklilik yaÅŸ haddini doldurmuÅŸ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, 1'er yÄ±llÄ±k sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.
ENFEKDER BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. KÃ¶ksal,grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirterek, "Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kesin, bu nedenle Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin mutlaka bu aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Koruyucu olduÄŸuna emin olsunlar. Grip aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in henÃ¼z sÃ¼re geÃ§medi, tam zamanÄ±" ifadelerini kullandÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Kaliteli eÄŸitim vermek iÃ§in 580 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸubat ayÄ±nda ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, 20 bin Ã¶ÄŸretmeni daha alacaÄŸÄ±z. Toplam Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z ÅŸu anda 904 bin" dedi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkÄ± kazanan ve kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin taahhÃ¼tnamelerini en geÃ§ 10 AralÄ±k Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet Ã¼zerinden onaylamalarÄ± gerektiÄŸi bildirildi