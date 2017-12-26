13:22, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

'BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen vitaminler saÄŸlÄ±ÄŸa zarar veriyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UludaÄŸ Ãœniversitesi (UÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr. KayÄ±han Pala, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zellikle sonbaharda halk arasÄ±nda "kronik kÄ±ÅŸ hastalÄ±klarÄ±" olarak tabir edilen grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yakalanma oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu dÃ¶nemlerde Ã§oÄŸu bireyin hem grip hem de soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gibi virÃ¼tik hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in doktor tavsiyesi olmadan, geliÅŸigÃ¼zel, gereksiz ve aÅŸÄ±rÄ± miktarda vitamin hapÄ± takviyelerine yÃ¶neldiÄŸini sÃ¶yledi.

Grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± vÃ¼cudu koruyan mekanizmalarÄ±n bazÄ± vitaminlere ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ancak bunun normal gereksinim sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olmasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine ek bir katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Pala, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BazÄ± insanlar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle mevsim geÃ§iÅŸlerinde hem gribe ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yakalanmamak hem de baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla ekÂ vitamin hapÄ±Â takviyesi alÄ±yor. Bu, hiÃ§ doÄŸru deÄŸil. BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor. Bu noktada kiÅŸiler vitamin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ncelikle yedikleri besinlerden karÅŸÄ±lamalÄ±dÄ±r.''

Pala, mevsim geÃ§iÅŸ dÃ¶nemlerinde, gereksiz vitamin hapÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸinin, bunlarÄ±n doktor tavsiyesi olmadan asla kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''Son yÄ±llarda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar bir ÅŸeyi Ã§ok net olarak ortaya koydu; A, B, C, D ve E vitaminlerinin gereksiz kullanÄ±mÄ± insanlarda Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§maktadÄ±r. Bu nedenle vÃ¼cutta eksikliÄŸi bilinmeksizin sanki ihtiyaÃ§ varmÄ±ÅŸ gibi dÄ±ÅŸarÄ±dan ve hekim tavsiyesi olmaksÄ±zÄ±n vitamin takviyesi almak Ã§ok sorunludur. Zaten vitaminlere vÃ¼cudumuzun Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k miktarda ihtiyacÄ± vardÄ±r ki yeterli ve dengeli beslenen saÄŸlÄ±klÄ± bir insanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan herhangi bir ÅŸekilde vitamin kullanmasÄ±na ihtiyacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r.''

"C VÄ°TAMÄ°NÄ° HAPI GRÄ°BÄ° ENGELLEMEZ"

C vitamini hapÄ± kullanÄ±mÄ±yla soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve gribin engellenmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Pala, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''AslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n vitaminlerin vÃ¼cut aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸeri var. VÃ¼cut Ã§ok Ã¶nemli bir denge mekanizmasÄ±na sahiptir ancak dÄ±ÅŸarÄ±dan C vitamini takviyesi alarak bu dengeye katkÄ±da bulunamayÄ±z. C vitamininin vÃ¼cutta yeterli miktarda olduÄŸunda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini desteklediÄŸi doÄŸrudur fakat bu yeterli miktarÄ± abartarak sanki dÄ±ÅŸarÄ±dan ek vitamin hapÄ± kullanmak gerekliymiÅŸ gibi bir algÄ±yÄ± toplumun zihnine kazÄ±mak yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ikisini birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmamak gerekir. Bu haplarÄ±n gereksiz kullanÄ±mÄ± insanlarda Ã§ok Ã§eÅŸitli yan etkilere ve hastalÄ±klara yol aÃ§abilir."

"AÅžIRI D VÄ°TAMÄ°NÄ° KULLANIMI BÃ–BREKLERDE KALSÄ°YUM Ã‡Ã–KMESÄ°NE YOL AÃ‡ABÄ°LÄ°R"

Pala, bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± ve gereksiz vitamin hapÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n bazÄ± kanser tÃ¼rleri ve kalp hastalÄ±klarÄ±nÄ±n geliÅŸmesine katkÄ±da bulunduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Gereksiz vitamin kullanÄ±mÄ± bazÄ± hastalÄ±klar ve bazÄ± kanser tÃ¼rlerini tetikleyebilir. Ã–zellikle daha Ã§ok mevsim geÃ§iÅŸlerinde dÄ±ÅŸarÄ±ndan alÄ±nan gereksiz ve aÅŸÄ±rÄ± vitamin takviyelerinde karaciÄŸer ve bÃ¶brek olumsuz etkilenir. A vitamini haplarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek dÃ¼zeyde tÃ¼ketilmesi karaciÄŸer bozukluklarÄ±na yol aÃ§arken, C vitamini iÃ§eren haplarÄ±n yÃ¼ksek dozlarda tÃ¼ketilmesi ise bÃ¶brek ve sindirim sistemine iliÅŸkin sorunlara yol aÃ§abilir. Yine gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisini azalttÄ±ÄŸÄ± sonbahar dÃ¶nemlerinde de D vitamini iÃ§erikli takviyelerin yÃ¼ksek dozda ve gereksiz kullanÄ±mÄ±na da Ã§ok dikkat edilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± D vitamini kullanÄ±mÄ± da vÃ¼cuttaki biyokimyasal mekanizmalarÄ± olumsuz etkiliyor ve bÃ¶breklerde kalsiyum Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§abiliyor. Bu noktada vitamin haplarÄ± kesinlikle ilaÃ§ firmalarÄ±nÄ±n reklamlarÄ±nÄ±n aksine hekim denetiminde ve Ã¶lÃ§Ã¼m sonuÃ§larÄ±na baÄŸlÄ± olarak kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r."Â