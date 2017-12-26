13:29, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Adalet BakanÄ± GÃ¼l'den KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§okÂ iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.

GÃ¼l, TRT Haber'de, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.Â

696 sayÄ±lÄ± KHK'nin 121. maddesiyle ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hatÄ±rlatÄ±larak, "iÃ§ savaÅŸ, sivil milisler" gibi itirazlarÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine GÃ¼l, bÃ¶yle bir itirazÄ±n ya da bÃ¶yle bir yorumun yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hiÃ§bir ÅŸekilde hukuki bir dayanak bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Bu tÃ¼r yorumlarÄ±n gerÃ§eklikle asla Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸine vurgu yapan GÃ¼l, bu dÃ¼zenlemenin yeni bir bu dÃ¼zenleme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nceki KHK'larda da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

27 Temmuz 2016 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 668 SayÄ±lÄ± KHK'de "15 Temmuz tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve terÃ¶r eylemleriyle bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda, karar alan, gÃ¶rev alan kamu gÃ¶revlilerine sorumluluktan muafiyet getiren bir dÃ¼zenleme"nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸine dikkati Ã§eken GÃ¼l, bu dÃ¼zenlemenin yine 8 KasÄ±m 2016'da onaya sunulduÄŸunu ve TBMM'nin bunu kabul ettiÄŸini belirtti.Â

Son KHK'de ise buna bir fÄ±kra eklendiÄŸini ve aynÄ± ibarenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan GÃ¼l, "HiÃ§bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmeksizin 27 Temmuz 2016'daki ibarenin aynÄ±sÄ± kullanÄ±yor ve bu sefer de bu fiilleri yapan sivillerle ilgili de bir dava aÃ§Ä±lamayacaÄŸÄ±na, cezai, idari, mali bir sorumluluk cihetine gidilemeyeceÄŸine dair dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor. Burada yeni bir dÃ¼zenleme sÃ¶z konusu deÄŸil. Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." diye konuÅŸtu.Â

O gece 80 milyonun darbeye karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen GÃ¼l, kamu gÃ¶revlileri iÃ§in getirilen dÃ¼zenlemenin, darbe giriÅŸimi gecesi canÄ±nÄ± ortaya koyan vatandaÅŸ iÃ§in de getirildiÄŸini tekrarladÄ±.Â

GÃ¼l, "DolayÄ±sÄ±yla yeni bir dÃ¼zenleme, yeni bir ibare deÄŸildir. Esasen 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ siper eden, ister kamu gÃ¶revlisi, ister sivil vatandaÅŸ olsun, bu fiiller aslÄ±nda hukuka uygunluk sebebidir. Kanunun emrini yerine getirmedir, meÅŸru mÃ¼dafaadÄ±r, zorunluluk halidir..." dedi.Â

"ÅžU ANDA DARBE ETMÄ°YOR"

AynÄ± ibarelerin ilk Ã§Ä±kan KHK'de bulunduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼l, burada kastedilenin 15 Temmuz ve 16 Temmuz olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla bu konunun suistimal edilmemesi gerektiÄŸini dile getirdi.Â

DÃ¼zenlemedeki "bastÄ±rÄ±lmasÄ±" kelimesine de aÃ§Ä±klÄ±k getiren GÃ¼l, "Åžu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastÄ±rÄ±ldÄ±? 15 Temmuz'da baÅŸladÄ±, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastÄ±rÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bu kanunda da 'bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda' dediÄŸine gÃ¶re, bunu sonraki tarihlere, bugÃ¼ne getirecek hiÃ§bir ÅŸekilde bir dÃ¼zenleme yok." diye konuÅŸtu.

"Ãœlkemizin farklÄ± yerlerindeki terÃ¶r eylemlerini bastÄ±ranlar da mÄ± sorumsuz olacak ÅŸeklindeki bir okuma doÄŸru okuma deÄŸildir." ifadesini kullanan Adalet BakanÄ± GÃ¼l, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Darbe giriÅŸimi aynÄ± zamanda bir terÃ¶r eylemidir. TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 3. maddesinde de bu husus terÃ¶r suÃ§u olarak dÃ¼zenlenmiÅŸtir, darbe fiilleri... Burada kastedilen terÃ¶r eylemi, bizim bildiÄŸimiz diÄŸer sair terÃ¶r hadiseleri, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen veya 15-16 Temmuz'dan sonraki veya Ã¶nceki terÃ¶r eylemlerini asla kapsamÄ±yor. Buradaki Ã¶zne 15 Temmuz darbe giriÅŸimidir. BastÄ±rÄ±lma 16 Temmuz'dur. Bunun ne Ã¶ncesine, ne sonrasÄ±na gÃ¶tÃ¼rme imkanÄ± yoktur."

TEK TÄ°P KIYAFET UYGULAMASI

Tek tip kÄ±yafetle ilgili dÃ¼zenlemeye de deÄŸinen GÃ¼l, dÃ¼zenleme ile darbeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlarÄ±n "badem kurusu", diÄŸer terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olanlarÄ±n ise "gri" renkte elbise giyeceÄŸini anÄ±msattÄ±.Â

Hamile olan tutuklular ve Ã§ocuklar iÃ§in bu dÃ¼zenlemenin geÃ§erli olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼l, kadÄ±nlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlemenin ise yÃ¶netmelikle belirleneceÄŸini bildirdi.Â

Abdulhamit GÃ¼l, kÄ±yafetin kapsamÄ±na iliÅŸkin de "KapsamÄ± duruÅŸmalarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay iÃ§erisinde bir yÃ¶netmeliÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± hususunda bir dÃ¼zenleme getirdi. Bir ay iÃ§erisinde yÃ¶netmelik Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek bu uygulama." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GÃ¼l, CHP'nin 695 ve 696 sayÄ±lÄ± KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Anayasa'nÄ±n hÃ¼kmÃ¼ aÃ§Ä±k. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceÄŸine yÃ¶nelik durum sÃ¶z konusudur. Bu tÃ¼r Ã§abalarÄ±n, beyhude Ã§abalar olduÄŸunu ifade etmek isterim. Bizim, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z hukuk. Anayasa Ã§erÃ§evesinde tÃ¼m iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Adalet BakanÄ± GÃ¼l, "ByLock ile ilgili YargÄ±tayÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu bir karar var; 'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme aÄŸÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinin Ã¶nemli delillerinden olduÄŸu...' Burada, ByLock kullanmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma, ilgili kurumlarla yapÄ±lmasÄ±, tamamlanmasÄ± halinde, bunlarla ilgili baÅŸka delil yoksa gÃ¶zden geÃ§irilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmaktadÄ±rlar." dedi.