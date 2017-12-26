13:36, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Nostaljik Tramvay test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi.

Ä°stiklal Caddesi'nde aÃ§Ä±k kazÄ±ya kÃ¶kten son verecek altyapÄ± sistemi kurulumu ile tramvay raylarÄ±nÄ±n yenilenmesi amacÄ±yla 13 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼zde 98'i tamamlandÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 31 AralÄ±k'a kadar bitirilmesi planlanÄ±yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda caddenin telefon, internet, atÄ±k su, yaÄŸmur suyu, iÃ§me suyu ve doÄŸalgaz altyapÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Nostaljik Tramvay hattÄ± da yenilendi.

Ray sistemi yeniden inÅŸa edilirken raylarÄ±n etrafÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ve titreme olmamasÄ± iÃ§in kauÃ§ukla kapatÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece hem zeminin korunmasÄ± saÄŸlandÄ± hem de titreÅŸim azaltÄ±larak yolculuÄŸun Nostaljik Tramvayla daha konforlu hale getirilmesi amaÃ§landÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde tamamlanarak Nostaljik TravmayÄ±n, bu hafta test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerine baÅŸlayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda caddeye 140 kilometrelik rezervasyon borusu dÃ¶ÅŸendi. Rezervasyon borularÄ±yla elektrik, telefon ve fiber alt yapÄ±ya Ã§Ã¶zÃ¼m getirildi.

Ä°stiklal Caddesi'nin zeminine bin adet kapak yerleÅŸtirildi. Elektrik, telefon ve fiber hatlarda meydana gelebilecek arÄ±zalara, cadde kazÄ±lmadan bu kapaklarÄ±n altÄ±ndaki boÅŸluklardan gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±labilecek.

Ä°stiklal Caddesi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 2 kilometre yaÄŸmur suyu ve 1,5 kilometre kanalizasyon altyapÄ±sÄ± tamamlandÄ±. Zemin, darbelere dayanÄ±klÄ± granit taÅŸlarla kaplandÄ±. Her biri 10 santimetrelik toplamda 25 bin metrekare granit taÅŸ dÃ¶ÅŸendi. Bunlarla da zemin hasarlarÄ±nÄ±n ve su birikintilerinin oluÅŸmasÄ± Ã¶nlenecek.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 31 AralÄ±k'a kadar tamamlanmasÄ± iÃ§in ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.