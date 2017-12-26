GÃ¼ncelleme: 13:50, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Saraybosna'da hava kirliliÄŸi alarm veriyor





Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da normal seviyenin Ã¼Ã§ kat Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan hava kirliliÄŸi oranÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bosna HersekÂ Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumundan alÄ±nan verilere gÃ¶re, hava kirliliÄŸi derecesi dÃ¼n gece 170 mikrogram/metrekÃ¼p olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Bu derece, "saÄŸlÄ±ksÄ±z (kÄ±rmÄ±zÄ±)" seviyede bulunuyor. Ã–te yandan, yoÄŸunÂ hava kirliliÄŸiÂ ÅŸehir merkezinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken, dÃ¼n birÃ§ok uÃ§ak seferi de iptal edilmiÅŸti. SokaÄŸa Ã§Ä±kan SaraybosnalÄ±lar, hava kirliliÄŸinden etkilenmemek iÃ§in ya maske kullanÄ±yor ya da aÄŸÄ±z ve burunlarÄ±nÄ± giysileri ile kapatÄ±yor. Saraybosna'da kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda "rutin" bir hal alan hava kirliliÄŸinin, eski model araÃ§larÄ±n egzoz gazlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä±sÄ±nma iÃ§in kullanÄ±lan dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili yakacaklardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Ãœlkenin en kalabalÄ±k ÅŸehri olan Saraybosna'da, geÃ§en yÄ±l hava kirliliÄŸin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan araÃ§lar plakalarÄ±nÄ±n sonundaki rakamlara gÃ¶re dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ trafiÄŸe Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸkent Saraybosna'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanayi ÅŸehirleri Zenica ve Tuzla'da da kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ciddi hava kirliliÄŸi yaÅŸanÄ±yor. Hava kalitesi endeksinde bir metrekÃ¼p hava iÃ§indeki partikÃ¼l maddeye (PM10) gÃ¶re belirlenen deÄŸerler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor: "- 0 ile 50 arasÄ±: temiz (yeÅŸil), - 51 ile 100 arasÄ±: orta (sarÄ±), - 101 ile 150 arasÄ±: hassas (turuncu), - 151 ile 200 arasÄ±: saÄŸlÄ±ksÄ±z (kÄ±rmÄ±zÄ±), - 201 ile 300 arasÄ±: kÃ¶tÃ¼ (mor),Â - 301 ile 500 arasÄ±: tehlikeli (kahverengi)."Â Â Â

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