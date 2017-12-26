GÃ¼ncelleme: 13:59, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ad'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±, Hartum UluslararasÄ± HavaalanÄ±'ndan Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el BeÅŸir ve eÅŸi Widad Babiker Ã–mer Modawi'nin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu ile SudanlÄ± Ã¼st dÃ¼zey yetkililer uÄŸurladÄ±.

ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da Sudan'dan ayrÄ±ldÄ±.

Ã‡AD'IN ARDINDAN TUNUS'U ZÄ°YARET EDECEK

Afrika ziyareti kapsamÄ±nda Sudan'Ä±n ardÄ±ndan ikinci duraÄŸÄ± Ã‡ad olan ErdoÄŸan, resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Idriss Deby ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.

AnlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± ve iki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Deby tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan onuruna resmi yemek verilecek.

ErdoÄŸan, temaslarÄ± sonrasÄ±nda Tunus Kartaca HavaalanÄ±'na hareket edecek.

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