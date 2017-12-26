14:25, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Mersin'de iki askere "kumpas" iddiasÄ±



arÅŸiv

Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'de iki askere, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§elerini Ã¶ne sÃ¼rerek kumpas kurup ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FETÃ–/PDY'nin askeri kumpaslarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin 2 askere kumpas kurma amacÄ±yla "hayat kadÄ±nÄ±" ayarlayÄ±p, isimsiz ihbar gÃ¶ndermek suretiyle haklarÄ±nda dinleme kararÄ± aldÄ±rÄ±p, askerlerin meslekten ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelilerin iki asker hakkÄ±nda FETÃ–/PDY suÃ§lamasÄ±nda da bulunduÄŸu tespit edilirken, olayla ilgili kimliÄŸi belirlenen 6 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±. ZanlÄ±lar sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.