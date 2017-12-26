GÃ¼ncelleme: 14:28, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Tuzla'da yoÄŸun kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi





Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresiÂ (Ä°SKÄ°), yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin,Â metal ve tekstilÂ sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±lanÂ Tetrachior cezhene ve Tricholoro etheneÂ olduÄŸunu tespit etti. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼n Tuzla'daki bazÄ± mahalleleri etkileyen yoÄŸun kokunun atÄ±k su kolektÃ¶r hattÄ±na kaÃ§ak deÅŸarj edilen kimyasal atÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± kesinlik kazandÄ±. Ä°SKÄ°'nin yaptÄ±ÄŸÄ± laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±lan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduÄŸu belirlendi." Konuyla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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