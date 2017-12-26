GÃ¼ney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore Savunma Tedarik ProgramÄ± YÃ¶netimi (DAPA) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAPA yerel bir savunma ÅŸirketiyle eski Air Force radarlarÄ±nÄ±n yerine yeni radarlar inÅŸa etmesi iÃ§in imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± iptal etti.
Åžirket tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen radarÄ±n 2014'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma testini geÃ§emediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sistemde birden Ã§ok radar bulunduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n da ihlal edildiÄŸinin tespit edilmesi Ã¼zerine, projenin iptaline ve yeni baÅŸtan geliÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi ifade edildi.
Â
GÃ¼ney Kore, yerel bir ÅŸirketin geliÅŸtirdiÄŸi uzun menzilli radar sistemi projesini iptal etti.
Uzaktan algÄ±lama teknolojisine sahip Yaogan serisi uydular, elektromanyetik Ã§evresel keÅŸif yapacak ve bazÄ± testler gerÃ§ekleÅŸtirecek
Bilim adamlarÄ±, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin Ã¶lmekte olan dev bir yÄ±ldÄ±zdan yayÄ±lan gÃ¼Ã§lÃ¼ parÃ§acÄ±k akÄ±mlarÄ±nÄ±n yalÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gaz ve toz balonunun iÃ§inde oluÅŸtuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak
DÃ¼nyanÄ±n en eski hÃ¼creli canlÄ±sÄ± olduÄŸu varsayÄ±lan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.
YÄ±lÄ±n en iyi 10 teknolojik buluÅŸu, tÄ±p, elektronik, fizik, kimya ve mÃ¼hendislik alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi
BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± emekli polis memuru Altun, dayÄ±nÄ±n soyadÄ±, anne kÄ±zlÄ±k soyadÄ±na ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde kurulu Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±na entegre edildi
Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã‡in'in Maymun Kral adÄ±nÄ± verdiÄŸi bilimsel araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem uydusunun bulgularÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±
Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor