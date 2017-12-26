14:52, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

GÃ¼ney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti





GÃ¼ney Kore, yerel bir ÅŸirketin geliÅŸtirdiÄŸi uzun menzilli radar sistemi projesini iptal etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore Savunma Tedarik ProgramÄ± YÃ¶netimi (DAPA) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAPA yerel bir savunma ÅŸirketiyle eski Air Force radarlarÄ±nÄ±n yerine yeni radarlar inÅŸa etmesi iÃ§in imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± iptal etti. Åžirket tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen radarÄ±n 2014'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma testini geÃ§emediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sistemde birden Ã§ok radar bulunduÄŸu kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n da ihlal edildiÄŸinin tespit edilmesi Ã¼zerine, projenin iptaline ve yeni baÅŸtan geliÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi ifade edildi. Â

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