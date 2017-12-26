SaakaÅŸvili AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa Valisi Mihail SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¼venlik Servisini (SBU) Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine ÅŸikayet edeceÄŸini bildirdi.
SaakaÅŸvili, Ukrayna istihbaratÄ± SBU tarafÄ±ndan ifade vermesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bina Ã¶nÃ¼nde gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu.
Ä°fade vermek iÃ§in kendisine yapÄ±lan davetin Ukrayna kanunlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan SaakaÅŸvili, ifade vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ukrayna istihbaratÄ±nÄ±n kendisini kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren SaakaÅŸvili, SBUâ€™yu mahkemeye vereceÄŸini ifade etti.
SaakaÅŸvili, "AyrÄ±ca beni kaÃ§Ä±rmalarÄ±ndan dolayÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) baÅŸvurarak tazminat talep edeceÄŸim." dedi.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa Valisi SaakaÅŸvili, SBU tarafÄ±ndan Kievâ€™de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra taraftarlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±.
BirkaÃ§ gÃ¼n sonra tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan SaakaÅŸvili, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m etmek ve suÃ§larÄ±nÄ± Ã¶rtmek iddiasÄ± ile mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ev hapsi talebini reddederek SaakaÅŸvili'yi serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere KudÃ¼s'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi teklifi sunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±" dedi
MÄ±sÄ±r'da yÄ±lbaÅŸÄ± ve Noel etkinlikleri esnasÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusunun koruyacaÄŸÄ± belirtildi.
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¼venlik Servisi aleyhinde AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
19. yÃ¼zyÄ±la kadar OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olan Sevakin AdasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretinde en ilgi Ã§eken duraklarÄ±ndan biri oldu.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da normal seviyenin Ã¼Ã§ kat Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan hava kirliliÄŸi oranÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarÄ±na yÃ¶nelik hava ve kara bombardÄ±manÄ±nda 100'den fazla militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Katar, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'deki Tartus ve HÄ±meymim Ã¼slerinde kalÄ±cÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecek birliklere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
Avusturya'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin yeni EÄŸitim BakanÄ± Heinz Fassmann'Ä±n "Ã–ÄŸretmenler baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmamalÄ±dÄ±r" sÃ¶zlerine Ã¼lkede yaÅŸan MÃ¼slÃ¼manlar tepki gÃ¶sterdi.
Irak'Ä±n, BaÄŸdat'ta petrol yataÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã‡in ile anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi Parlamento BaÅŸkanÄ± Yusuf Muhammed bugÃ¼n istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, â€œKonteynerlerin Ã¼lkemiz topraklarÄ±ndan geÃ§iÅŸinden yÄ±lda 5 milyar dolar kazanacaÄŸÄ±z. Ä°pek Yolu ile eklemleniÅŸimiz, ekonomimizin geliÅŸmesi ve bÃ¼yÃ¼mesi, Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli bir olaydÄ±r" dedi
Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir sÄ±nÄ±rÄ±nda ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Parlamentosunda oylamaya sunulacak.