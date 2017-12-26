15:33, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusu koruyacak





MÄ±sÄ±r'da yÄ±lbaÅŸÄ± ve Noel etkinlikleri esnasÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusunun koruyacaÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "MÄ±sÄ±r ordusu, kiliselerle birlikte askeri bÃ¶lge ve kamu hizmeti veren hassas kurumlarÄ±n korunmasÄ±nda polise destek verecek. Orduya baÄŸlÄ± HÄ±zlÄ± MÃ¼dahale Ekipleri ve askeri polis Ã¶nceden belirlenen bÃ¶lgelere konuÅŸlandÄ±rÄ±lacak." Ä°fadelerine yer verildi. Ãœlkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde uygulamanÄ±n bugÃ¼n itibariyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Rifai, kentlerde ve ÅŸehirler arasÄ± yollarda kontrol noktalarÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± da duyurdu. GurbetÃ§ilerle birlikte nÃ¼fusunun 100 milyonu geÃ§tiÄŸi MÄ±sÄ±râ€™da, 15 milyon civarÄ±nda Hristiyan olduÄŸu tahmin ediliyor. Son yÄ±llarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¶zellikle MÄ±sÄ±râ€™daki kiliseleri hedef alÄ±yor. Ãœlkede Ã§oÄŸunluÄŸu oluÅŸturan KÄ±pti Ortodoks Hristiyanlar Hazreti Ä°saâ€™nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olarak kabul ettikleri 7 Ocakâ€™ta kiliselere akÄ±n ediyor. Katolik ve Protestan Hristiyanlar ise Hazreti Ä°saâ€™nÄ±n 25 AralÄ±kta doÄŸduÄŸuna inanÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.