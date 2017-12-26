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Politika
15:48, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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CHP'li Ã–zel'den Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
CHP'li Ã–zel'den Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmek Ã¼zere Manisa Adliyesine suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ã–zel, Manisa Adliyesi Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Man adasÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin belgeleri savcÄ±lÄ±ÄŸa verdikten sonra sÃ¶z konusu belgeler hakkÄ±nda konuÅŸmama kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buna AK Parti milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve diÄŸer ilgililerin uyduÄŸunu ancak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun her gÃ¼n TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan daha sonra sosyal medyadan Genel BaÅŸkanlarÄ±na hakaretlerde bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Bunun Ã¼zerine Soylu hakkÄ±nda TBMM'de gensoru Ã¶nergesi verdiklerini dile getiren Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir." dedi.

SÃ¼leyman Soylu ile ilgili Meclis'te ortaya koyduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n iddialarÄ± delilleriyle 60 sayfalÄ±k bir suÃ§ duyurusu metnine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼klerini belirten Ã–zel, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SuÃ§ duyurusu metnimizin iÃ§inde 23 tane delil klasÃ¶rÃ¼ var. Talebimiz ÅŸudur, kendisi Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±dÄ±r. Pasaport ÅŸube, Ã¼lkeye giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÅŸlemleri kendisine baÄŸlÄ±dÄ±r. Kendisi her tÃ¼rlÃ¼ delili karartabilecek ve yeni deliller yaratabilecek geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k deliller Ã¼zerinde tahrifat, oynama, ekleme yapabilecek son derece yetkili ve etkili bir makamdadÄ±r. Bu yetkilerin bir zanlÄ± ile buluÅŸmasÄ± son derece tehlikelidir."

Ã–zel, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Soylu hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusunu Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teslim etti.



Ä°lgili Konular chp sÃ¼leyman soylu
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