GÃ¼ncelleme: 15:58, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Heniyye'den "ABD'nin Ebu Deys'te baÅŸkent teklifinde bulunabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, "ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi, buradan bir kÃ¶prÃ¼ ile Mescid-i Aksa'ya baÄŸlanÄ±lmasÄ± teklifinde bulunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Heniyye, Gazze'de muhtarlar ve aÅŸiret liderleri ile Filistin uzlaÅŸÄ± meselesindeki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere KudÃ¼s'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi teklifi sunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±." dedi.

SÃ¶z konusu teklifin iÃ§eriÄŸine dair Heniyye, planÄ±n Mescid-i Aksa'da Ã¶zgÃ¼rce ibadet edilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmasÄ± amacÄ±yla Ebu Deys ile Aksa arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ inÅŸa edilmesini ve Aksa'nÄ±n 3 zamanlÄ± bÃ¶lÃ¼nmesini kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶steren Heniyye, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±, Filistin davasÄ±nÄ±n tasfiye edilmesini amaÃ§layan mÃ¼cadelenin bir parÃ§asÄ±. KararÄ±n, tÃ¼m bÃ¶lgenin ÅŸekillenmesine uzayan boyutlarÄ± var. Karar, yalnÄ±zca Filistin'deki durumlar iÃ§in deÄŸil bÃ¶lgenin izlerinin tamamen deÄŸiÅŸtirilmesi iÃ§in ortaya atÄ±ldÄ±." dedi.

KararÄ±n Filistin-ÃœrdÃ¼n iliÅŸkilerine de olumsuz yansÄ±yabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Heniyye, "ÃœrdÃ¼n ve Filistin arasÄ±nda alternatif yurt ve sÃ¶ylemleri var. Ä°kamet edilecek bir konfederasyondan bahsediliyor. Bu alternatif vatanÄ±n temellerini teÅŸkil ediyor." diye konuÅŸtu.

ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile KudÃ¼s meselesi ve alternatif yurt edindirme planlarÄ±nÄ±n tehlikeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Heniyye, "Filistinliler, KudÃ¼s ve Filistin konusunda hiÃ§bir siyasi ihlali kabul etmeyerek net ve kesin bir tutum talep ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

Heniyye, Filistin halkÄ±na ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± intifadayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "KudÃ¼s konusunda herhangi bir haktan vazgeÃ§menin bÃ¼tÃ¼n Ä°slam Ã¼mmetine tehlikeli yansÄ±malarÄ± olacak." dedi.

Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda ABD'nin kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterileri takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Heniyye, bunun Arap ve Ä°slam haklarÄ±nda Ä°srail'e karÅŸÄ± nefretin yansÄ±masÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Bu arada Hamas'Ä±n ulusal uzlaÅŸÄ±ya baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurgulayan Heniyye, uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda yavaÅŸ davranÄ±lmasÄ±nÄ±n vahim sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

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