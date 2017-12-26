MÄ±sÄ±r halkÄ± Hedasi BarajÄ± inÅŸaatÄ±ndan endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri, Etiyopya'da inÅŸa edilen Hedasi BarajÄ± yÃ¼zÃ¼nden MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n endiÅŸeli olduÄŸunu belirterek, barajÄ±n Nil Nehri sularÄ±nda ne tÃ¼r etkilere sebep olacaÄŸÄ±na ilgili Ã¼lkelerin deÄŸil, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n karar vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Åžukri, Hedasi BarajÄ±'nÄ±n etkileri Ã¼zerine MÄ±sÄ±r, Sudan ve Etiyopya arasÄ±nda yapÄ±lan teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin geÃ§en ay durmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Etiyopya'yÄ± ziyaret etti.
Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Workneh Gebeyehu ve Åžukri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Gebeyehu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ziyaretin iliÅŸkilerde yeni bir adÄ±m olduÄŸunu dile getirerek, Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±yla Etiyopya'nÄ±n MÄ±sÄ±r halkÄ±na zarar vermek gibi bir niyet taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Åžukri de son bir yÄ±lda Ã¼Ã§ Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n verimli geÃ§mediÄŸini ifade ederek, ortak ve makul Ã§Ã¶zÃ¼mlerin bulunmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"MÄ±sÄ±r, barajÄ±n Etiyopya'nÄ±n ekonomik kalkÄ±nmasÄ±na saÄŸlayacaÄŸÄ± Ã¶nemin farkÄ±nda." diyen Åžukri, Ã¼lkesinin barajÄ±n etkileri Ã¼zerindeki teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kabul edeceÄŸine sÃ¶z verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r'Ä±n tek baÅŸÄ±na karar veremeyeceÄŸini ve bu kararÄ±n siyasi olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Åžukri, "Bunun iÃ§in bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerekli. Bu konunun nasÄ±l Ã¼stesinden geleceÄŸimizde bilim belirleyici faktÃ¶r olmalÄ±." dedi.
Ä°lkeler AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Åžukri, "MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip." ifadesini kullandÄ±.
SUDAN VE ETÄ°YOPYA Ä°LK RAPORU KABUL ETMEDÄ°
MÄ±sÄ±r, 13 KasÄ±mâ€™da baÅŸkent Kahire'de yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Hedasi BarajÄ± konusunda Etiyopya ve Sudan'la teknik mÃ¼zakerelerin dondurulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin dondurulmasÄ± sonrasÄ± Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Meles Alem, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin "MÄ±sÄ±rlÄ±lar iÃ§in Nil Nehri sularÄ± Ã¶lÃ¼m kalÄ±m meselesidir." sÃ¶zÃ¼ne, "Hedasi BarajÄ± da bizim iÃ§in Ã¶lÃ¼m kalÄ±m meselesi." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Etiyopya'nÄ±n 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yataÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamasÄ±yla bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda nehrin sularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Etiyopya, MÄ±sÄ±r ve Sudan arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi BarajÄ± ile ilgili "Ä°lkeler AnlaÅŸmasÄ±" imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. MÄ±sÄ±r, Etiyopya ve Sudan, ayrÄ±ca 20 EylÃ¼l 2016'da Hedasi BarajÄ± projesinde "hidroelektrik Ã¼retim sistemi, modelleme, su kaynaklarÄ± simÃ¼lasyonu ile bunlarÄ±n Ã§evresel, sosyal ve ekonomik etkileri" Ã¼zerine incelemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
AnlaÅŸmanÄ±n sonucunda teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸirketler, ilk inceleme raporunu Ã¼lkelere sunmuÅŸ, Etiyopya ve Sudan bazÄ± konularÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini gerektiÄŸini ileri sÃ¼rerek raporu kabul etmemiÅŸti.
TamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 6 bin megavatlÄ±k elektrik Ã¼retmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len barajÄ±n toplam maliyeti yaklaÅŸÄ±k 4,8 milyar dolar.
Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere KudÃ¼s'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ebu Deys'te baÅŸkent ya da bir oluÅŸum verilmesi teklifi sunacaÄŸÄ±na dair bilgiler ulaÅŸtÄ±" dedi
MÄ±sÄ±r'da yÄ±lbaÅŸÄ± ve Noel etkinlikleri esnasÄ±nda kiliseleri MÄ±sÄ±r ordusunun koruyacaÄŸÄ± belirtildi.
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¼venlik Servisi aleyhinde AÄ°HMâ€™ye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
19. yÃ¼zyÄ±la kadar OsmanlÄ± topraÄŸÄ± olan Sevakin AdasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretinde en ilgi Ã§eken duraklarÄ±ndan biri oldu.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da normal seviyenin Ã¼Ã§ kat Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan hava kirliliÄŸi oranÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor
Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarÄ±na yÃ¶nelik hava ve kara bombardÄ±manÄ±nda 100'den fazla militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Katar, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'deki Tartus ve HÄ±meymim Ã¼slerinde kalÄ±cÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecek birliklere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
Avusturya'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin yeni EÄŸitim BakanÄ± Heinz Fassmann'Ä±n "Ã–ÄŸretmenler baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmamalÄ±dÄ±r" sÃ¶zlerine Ã¼lkede yaÅŸan MÃ¼slÃ¼manlar tepki gÃ¶sterdi.
Irak'Ä±n, BaÄŸdat'ta petrol yataÄŸÄ± geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã‡in ile anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi Parlamento BaÅŸkanÄ± Yusuf Muhammed bugÃ¼n istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, â€œKonteynerlerin Ã¼lkemiz topraklarÄ±ndan geÃ§iÅŸinden yÄ±lda 5 milyar dolar kazanacaÄŸÄ±z. Ä°pek Yolu ile eklemleniÅŸimiz, ekonomimizin geliÅŸmesi ve bÃ¼yÃ¼mesi, Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli bir olaydÄ±r" dedi
Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir sÄ±nÄ±rÄ±nda ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Parlamentosunda oylamaya sunulacak.