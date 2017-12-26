GÃ¼ncelleme: 16:22, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

MÄ±sÄ±r halkÄ± Hedasi BarajÄ± inÅŸaatÄ±ndan endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri, Etiyopya'da inÅŸa edilen Hedasi BarajÄ± yÃ¼zÃ¼nden MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n endiÅŸeli olduÄŸunu belirterek, barajÄ±n Nil Nehri sularÄ±nda ne tÃ¼r etkilere sebep olacaÄŸÄ±na ilgili Ã¼lkelerin deÄŸil, bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n karar vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Åžukri, Hedasi BarajÄ±'nÄ±n etkileri Ã¼zerine MÄ±sÄ±r, Sudan ve Etiyopya arasÄ±nda yapÄ±lan teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin geÃ§en ay durmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Etiyopya'yÄ± ziyaret etti.

Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Workneh Gebeyehu ve Åžukri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Gebeyehu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ziyaretin iliÅŸkilerde yeni bir adÄ±m olduÄŸunu dile getirerek, Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±yla Etiyopya'nÄ±n MÄ±sÄ±r halkÄ±na zarar vermek gibi bir niyet taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Åžukri de son bir yÄ±lda Ã¼Ã§ Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n verimli geÃ§mediÄŸini ifade ederek, ortak ve makul Ã§Ã¶zÃ¼mlerin bulunmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"MÄ±sÄ±r, barajÄ±n Etiyopya'nÄ±n ekonomik kalkÄ±nmasÄ±na saÄŸlayacaÄŸÄ± Ã¶nemin farkÄ±nda." diyen Åžukri, Ã¼lkesinin barajÄ±n etkileri Ã¼zerindeki teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kabul edeceÄŸine sÃ¶z verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r'Ä±n tek baÅŸÄ±na karar veremeyeceÄŸini ve bu kararÄ±n siyasi olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Åžukri, "Bunun iÃ§in bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerekli. Bu konunun nasÄ±l Ã¼stesinden geleceÄŸimizde bilim belirleyici faktÃ¶r olmalÄ±." dedi.

Ä°lkeler AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Åžukri, "MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip." ifadesini kullandÄ±.

SUDAN VE ETÄ°YOPYA Ä°LK RAPORU KABUL ETMEDÄ°

MÄ±sÄ±r, 13 KasÄ±mâ€™da baÅŸkent Kahire'de yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Hedasi BarajÄ± konusunda Etiyopya ve Sudan'la teknik mÃ¼zakerelerin dondurulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin dondurulmasÄ± sonrasÄ± Etiyopya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Meles Alem, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin "MÄ±sÄ±rlÄ±lar iÃ§in Nil Nehri sularÄ± Ã¶lÃ¼m kalÄ±m meselesidir." sÃ¶zÃ¼ne, "Hedasi BarajÄ± da bizim iÃ§in Ã¶lÃ¼m kalÄ±m meselesi." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Etiyopya'nÄ±n 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yataÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamasÄ±yla bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda nehrin sularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Etiyopya, MÄ±sÄ±r ve Sudan arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi BarajÄ± ile ilgili "Ä°lkeler AnlaÅŸmasÄ±" imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. MÄ±sÄ±r, Etiyopya ve Sudan, ayrÄ±ca 20 EylÃ¼l 2016'da Hedasi BarajÄ± projesinde "hidroelektrik Ã¼retim sistemi, modelleme, su kaynaklarÄ± simÃ¼lasyonu ile bunlarÄ±n Ã§evresel, sosyal ve ekonomik etkileri" Ã¼zerine incelemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AnlaÅŸmanÄ±n sonucunda teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸirketler, ilk inceleme raporunu Ã¼lkelere sunmuÅŸ, Etiyopya ve Sudan bazÄ± konularÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini gerektiÄŸini ileri sÃ¼rerek raporu kabul etmemiÅŸti.

TamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 6 bin megavatlÄ±k elektrik Ã¼retmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len barajÄ±n toplam maliyeti yaklaÅŸÄ±k 4,8 milyar dolar.