16:38, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor



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Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerinden Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'in gÃ¼ney ve doÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki Temaniye, Huveyni, Hamdaniye, Ebu Dail, Museyrife, Cercenez, El Abd, Han Åžeyhun bÃ¶lgeleri, Sincar beldesindeki Rasm el AbÄ±d, Mezret Almahatta, Zeytuniye kÃ¶yleri ile Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Hama'nÄ±n kuzeyindeki Latamne, Malula, Cenine, Mesluhiye, Latamne'ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°dlib'in gÃ¼neyi ve Hama'nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±na, Rusya ve Esed rejimine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, bu sabahtan itibaren 50'nin Ã¼zerinde hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Bu saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede yaÅŸayan sivillerin Ã§evre beldelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda da 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸta hava saldÄ±rÄ±larÄ±na en fazla maruz kalan bÃ¶lgelerden Ä°dlib, 14-15 EylÃ¼l 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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