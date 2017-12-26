16:54, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Hindistan'da el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda katarakt ameliyatÄ±





Uttar PradeÅŸ eyaletinde bir hastanede 32 katarakt ameliyatÄ± elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'da bir hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle 32 katarakt ameliyatÄ±nÄ±n el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Indian Express gazetesinin haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Uttar PradeÅŸ eyaletinin Navabganj ilÃ§esinde jeneratÃ¶rÃ¼ bulunmayan bir hastanede elektrik olmamasÄ± nedeniyle 32 katarakt ameliyatÄ±nÄ±n el feneri Ä±ÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hasta yakÄ±nlarÄ± kendilerine yatak verilmediÄŸini, soÄŸuk havada yerde uyuduklarÄ± ÅŸikayetinde de bulundu.

Åžikayetlerin ardÄ±ndan harekete geÃ§en Uttar PradeÅŸ Eyaleti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, hastanenin baÄŸlÄ± olduÄŸu Unnao SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¶revden aldÄ±. GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda Uttar PradeÅŸ eyaletindeki bir devlet hastanesinde oksijen tÃ¼pÃ¼ yetersizliÄŸi nedeniyle yenidoÄŸan Ã¼nitesindeki 60 bebek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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