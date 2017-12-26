Hindistan'da el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda katarakt ameliyatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da bir hastanede elektriklerin kesilmesi nedeniyle 32 katarakt ameliyatÄ±nÄ±n el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Indian Express gazetesinin haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Uttar PradeÅŸ eyaletinin Navabganj ilÃ§esinde jeneratÃ¶rÃ¼ bulunmayan bir hastanede elektrik olmamasÄ± nedeniyle 32 katarakt ameliyatÄ±nÄ±n el feneri Ä±ÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Hasta yakÄ±nlarÄ± kendilerine yatak verilmediÄŸini, soÄŸuk havada yerde uyuduklarÄ± ÅŸikayetinde de bulundu.
Åžikayetlerin ardÄ±ndan harekete geÃ§en Uttar PradeÅŸ Eyaleti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, hastanenin baÄŸlÄ± olduÄŸu Unnao SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¶revden aldÄ±.
GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda Uttar PradeÅŸ eyaletindeki bir devlet hastanesinde oksijen tÃ¼pÃ¼ yetersizliÄŸi nedeniyle yenidoÄŸan Ã¼nitesindeki 60 bebek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
AB, Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalif NavalnÄ±y'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, BDT Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticaret ve iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti
Ä°srail mahkemesi, Cuneydi hakkÄ±ndaki serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan itirazÄ± kabul etti.
Suriye'deki muhalifler, Hama'nÄ±n doÄŸusunda Esad rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eski Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam alemi bu karara cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
Arap BaharÄ± sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyen Tunus, karÅŸÄ± devrim, iÃ§ savaÅŸ, askeri mÃ¼dahalelere kurban giden diÄŸer Arap Ã¼lkelerinin aksine, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren son kale olma Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
BM'deki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nda ABD'nin tehditlerinden Ã§ekinerek ret oyu kullanan Ã¼lkeler, "muz cumhuriyeti" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirdi
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir camiye Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'da "Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye yapÄ±lan destek gÃ¶sterisinde okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir" denildi
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 50 yÃ¼ksek dereceli bÃ¼rokrat kovuldu
Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Kirkovo Belediyesinde, komÃ¼nist rejim tarafÄ±ndan katledilenlerin anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Uttar PradeÅŸ eyaletinde bir hastanede 32 katarakt ameliyatÄ± elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±
Ä°ran'da, 25 model aracÄ±n Ã¼retiminin standartlara uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi