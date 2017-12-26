17:19, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

"AÃ§Ä±k KapÄ± Projesi" Batman'da hizmete girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vatandaÅŸ odaklÄ± hizmetlerinden biri olan "AÃ§Ä±k KapÄ± Projesi" Batman'da uygulanmaya baÅŸladÄ±.

Projenin uygulanacaÄŸÄ± pilot illerden olan Batman'da Valilik bahÃ§esinde oluÅŸturulan "AÃ§Ä±k KapÄ± Milletin KapÄ±sÄ±" bÃ¼rosuna vatandaÅŸlar talep, Ã¶neri ve sorunlarÄ±nÄ± iletebilecek.

BÃ¼ronun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Vali Ahmet Deniz, pilot iller arasÄ±nda Batman'Ä±n da bulunmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

"AÃ§Ä±k KapÄ± Milletin KapÄ±sÄ± Projesi ile devletin tÃ¼m kapÄ±larÄ± artÄ±k millete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu." diyen Deniz, amacÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n taleplerinin alÄ±nmasÄ±, etkin ve verimli ÅŸekilde kurumlara iletilmesi ve oradan da hÄ±zlÄ± ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Deniz, "Buraya gelen her vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, uzman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z talep ve isteklerini alacaklar ve sorunlarÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde giderecekler." ifadesini kullandÄ±.

Hedeflenenin vatandaÅŸÄ±n hÄ±zla kendilerine ulaÅŸmasÄ± olduÄŸunu dile getiren Deniz, iletiÅŸimin artÄ±k kesintisiz saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Deniz, "Burada hiÃ§ aksama olmayacak. Bunu bizzat takip edeceÄŸiz. Birlikte Batman'daki vatandaÅŸÄ±mÄ±za en gÃ¼zel hizmeti sunacaÄŸÄ±z. Bu kapÄ± dediÄŸimiz gibi milletin kapÄ±sÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Daha sonra Vali Deniz ve il protokolÃ¼ tarafÄ±ndan bÃ¼ronun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

BÃ¼royu ziyaret eden vatandaÅŸlardan 3 Ã§ocuk annesi Kadriye Suna, uygulamadan dolayÄ± yetkililere teÅŸekkÃ¼r etti.