Tuzla'da tersanede yangÄ±n

CHP'li Ã–zel'den Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi