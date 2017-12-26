17:31, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ã–zbekistan'da 50 yÃ¼ksek dereceli bÃ¼rokrat kovuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da Maliye BakanÄ± CemÅŸid KuÃ§karov, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lÃ¼mlerinde gÃ¶rev yapan 50 yÃ¼ksek dereceli bÃ¼rokratÄ± kovdu. Bu tasfiye sÃ¼recinin Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev'in emri ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Åževket Mirziyayev geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerdeki 4 saatlik nutku sonrasÄ±nda Maliye BakanÄ± KuÃ§karov'a "etrafÄ±ndaki herkesi kov, yerlerine daha genÃ§ ve Ã–zbekistan'Ä± ve halkÄ±nÄ± seven insanlar getir" dediÄŸi iddia edildi. Bakan KuÃ§karov'un bu tasfiyelere mecbur kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev'in, kamudaki birÃ§ok alanda Ä°slam Kerimov dÃ¶neminin tutucu ve oligarklaÅŸan memur tipini tasfiye etmek istediÄŸi biliniyor. Ã–zellikle 4 saatlik nutku sÄ±rasÄ±nda Milli GÃ¼venlik Servisi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bu noktada ne kadar ileri gitmek istediÄŸinin bir gÃ¶stergesi idi. "Halklar hÃ¼kÃ¼metlere deÄŸil, hÃ¼kÃ¼metler halka hizmet eder." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÄ±k sÄ±k dile getiren Mirziyayev kamu alanÄ±nda bir zihniyet deÄŸiÅŸimi amaÃ§lÄ±yor.

Ã–zgÃ¼r Avrupa Radyosu'na (RFE) bilgi veren kimliklerini saklÄ± tutan birkaÃ§ Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlisi ise herkesin korku iÃ§erisinde olduÄŸunu ve bu tasfiye sÃ¼recinin devam edeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.