DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
"Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek amacÄ±yla LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Beyrut'taki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen gÃ¶stericiler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 yaÅŸÄ±ndaki Temimi ve Ä°srail hapishanelerindeki diÄŸer Filistinli Ã§ocuklarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¶steride, Ä°ÅŸkence MaÄŸdurlarÄ± Rehabilitasyon Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Safa tarafÄ±ndan okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail'in Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlallerine dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan intifada gÃ¶sterilerinde ÅŸimdiye kadar onlarca Ã§ocuk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±, yargÄ±lanmasÄ±nÄ± ve iÅŸkence gÃ¶rmesini reddediyor ve kÄ±nÄ±yoruz. Ä°srail'in Ã§ocuklarÄ± gÃ¶zaltÄ±na almasÄ±, sadece Ã§ocuk haklarÄ±nÄ± ihlal etmesi anlamÄ±na gelmiyor. Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir." ifadeleri yer aldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'ne Filistin konusunda "sesini daha fazla yÃ¼kseltmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ahed et-Temimi ve Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler de UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden Temimi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in davaya mÃ¼dahil olmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± Ä°srail'e baskÄ± uygulamasÄ±nÄ± istedi.
GÃ¶stericiler, uluslararasÄ± toplumdan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in destek isteyerek, Mescid-i Aksa ve KudÃ¼s lehine sloganlar attÄ±.
Ä°srail askerleri geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gÃ¼n sonra da kuzenini gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askeri mahkemesi, dÃ¼n Temimi ailesinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n daha uzatmÄ±ÅŸtÄ±.
"Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli cesur kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°srail hapishanelerinde 300 kadarÄ± Ã§ocuk, yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
AB, Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalif NavalnÄ±y'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, BDT Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticaret ve iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti
Ä°srail mahkemesi, Cuneydi hakkÄ±ndaki serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan itirazÄ± kabul etti.
Suriye'deki muhalifler, Hama'nÄ±n doÄŸusunda Esad rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eski Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam alemi bu karara cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
Arap BaharÄ± sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyen Tunus, karÅŸÄ± devrim, iÃ§ savaÅŸ, askeri mÃ¼dahalelere kurban giden diÄŸer Arap Ã¼lkelerinin aksine, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren son kale olma Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
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Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir camiye Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'da "Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye yapÄ±lan destek gÃ¶sterisinde okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir" denildi
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