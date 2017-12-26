17:42, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

"Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye destek gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek amacÄ±yla LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

Beyrut'taki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen gÃ¶stericiler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 yaÅŸÄ±ndaki Temimi ve Ä°srail hapishanelerindeki diÄŸer Filistinli Ã§ocuklarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

GÃ¶steride, Ä°ÅŸkence MaÄŸdurlarÄ± Rehabilitasyon Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Safa tarafÄ±ndan okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail'in Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlallerine dikkat Ã§ekildi.

AÃ§Ä±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan intifada gÃ¶sterilerinde ÅŸimdiye kadar onlarca Ã§ocuk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±, yargÄ±lanmasÄ±nÄ± ve iÅŸkence gÃ¶rmesini reddediyor ve kÄ±nÄ±yoruz. Ä°srail'in Ã§ocuklarÄ± gÃ¶zaltÄ±na almasÄ±, sadece Ã§ocuk haklarÄ±nÄ± ihlal etmesi anlamÄ±na gelmiyor. Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir." ifadeleri yer aldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'ne Filistin konusunda "sesini daha fazla yÃ¼kseltmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ahed et-Temimi ve Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler de UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden Temimi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in davaya mÃ¼dahil olmasÄ±nÄ± ve Filistinlilere yÃ¶nelik iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± Ä°srail'e baskÄ± uygulamasÄ±nÄ± istedi.

GÃ¶stericiler, uluslararasÄ± toplumdan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in destek isteyerek, Mescid-i Aksa ve KudÃ¼s lehine sloganlar attÄ±.

Ä°srail askerleri geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gÃ¼n sonra da kuzenini gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askeri mahkemesi, dÃ¼n Temimi ailesinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n daha uzatmÄ±ÅŸtÄ±.

"Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli cesur kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°srail hapishanelerinde 300 kadarÄ± Ã§ocuk, yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.