GÃ¼ncelleme: 18:04, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'dan KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin (KHK)121. maddesiyle ilgili tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin, "Bu dÃ¼zenlemeÂ 15 Temmuz'danÂ Ã¶ncesini kesinlikle kapsamadÄ±ÄŸÄ± gibi 16 Temmuz'dan sonrasÄ±nÄ± da kapsayan bir dÃ¼zenleme deÄŸildir." dedi.

BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK'nin 121. maddesinde yer alan dÃ¼zenlemeye iliÅŸkin Anadolu AjansÄ± (AA) ve TRT'ye aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da demokrasisine, hukuk devletine, milli iradeye, anayasal dÃ¼zenine karÅŸÄ± hain darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunulduÄŸunu dile getiren BozdaÄŸ, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) iÃ§indeki terÃ¶ristlerinin, onlara eklemlenen unsurlarÄ±n birlikte hareket ettiklerini ve 15 Temmuz gecesi darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne kalkÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Darbe giriÅŸiminin 16 Temmuz gÃ¼nÃ¼ de devam ettiÄŸini sÃ¶yleyen BozdaÄŸ, "Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ 16. gÃ¼n iÃ§inde milletimizin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne demokrasiye, hÃ¼kÃ¼metine, cumhurbaÅŸkanÄ±na, meclisine, hÃ¼kÃ¼metine, hukuk devletine ve anayasasÄ±na sahip Ã§Ä±kmasÄ± sonucu, milletin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne verdiÄŸi destek nedeniyle baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lÄ±ndÄ±. ArkasÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi. Hem bu darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'yi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± enkazÄ± ortadan kaldÄ±rmak, TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸartlardan TÃ¼rkiye'mizi kÄ±sa sÃ¼rede olaÄŸan ÅŸartlara yeniden dÃ¶ndÃ¼rmek, demokrasimizi tahkim etmek maksadÄ±yla olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HUKUKÄ°, CEZAÄ°, Ä°DARÄ° VE ADLÄ° SORUMSUZLUÄžU DÃœZENLEYEN BÄ°R KURAL"

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda bazÄ± KHK'lerin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan BozdaÄŸ, "BildiÄŸiniz gibi 668 sayÄ±lÄ± kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnamede 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve terÃ¶r eylemleri ile bunlarÄ±n engellenmesi kapsamÄ±nda hareket edenlerin aldÄ±klarÄ± kararlar, bu kararlarÄ±n icra edilmesi, adli ve idari Ã¶nlemler ve tedbirler, bunlarÄ± yapan kiÅŸilerle ilgili hukuki, cezai, adli bir sorumsuzluk hali Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±." dedi.

BozdaÄŸ, 15 Temmuz gecesi darbe giriÅŸimini yalnÄ±zca vatandaÅŸlarÄ±n deÄŸil, polis ve askerin iÃ§indeki vatan, devlet ve milletini seven Ã–mer Halisdemir gibi kahramanlarÄ±n da darbecilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele verdiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"O nedenle buradaki 668 sayÄ±lÄ± KHK'deki dÃ¼zenleme resmi gÃ¶revi olanlarÄ±n, kamuda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, hukuki, cezai, idari ve adli sorumsuzluÄŸunu dÃ¼zenleyen bir kural getirdi.Â

VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ilgili bÃ¶yle bir kural o zaman konmadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ esasÄ±nda kamu gÃ¶revlileri iÃ§in de bana gÃ¶re bÃ¶yle bir kurala ihtiyaÃ§ yok, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in de yok Ã§Ã¼nkÃ¼ darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ fiili, bizim anayasamÄ±za gÃ¶re suÃ§ olduÄŸu gibi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsinin de bu fiile karÅŸÄ± vatanÄ±nÄ±, milletini, demokrasisini mÃ¼dafaa etmesi herkes iÃ§in bir vazifedir."

"MEÅžRU MÃœDAFAA BÄ°ZÄ°M HUKUKUMUZDA SUÃ‡ DEÄžÄ°L"

BozdaÄŸ, 15 Temmuz 2016'da Meclis ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kurumun bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Tanklar, milletin Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n burada yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k, net bir meÅŸru mÃ¼dafaadÄ±r. MeÅŸru mÃ¼dafaa bizim hukukumuzda suÃ§ deÄŸildir. Bunun altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§izmek isterim. TÃ¼rkiye'yi iÅŸgal etmek isteyenlere, TÃ¼rkiye'nin anayasal dÃ¼zenini ortadan kaldÄ±rmak isteyenlere, Meclisimizi, hÃ¼kÃ¼metimizi ve devletin kurumlarÄ±nÄ± silah zoruyla deÄŸiÅŸtirmek isteyenlere karÅŸÄ± herkesin kendi hukukunu koruma hakkÄ±, anayasamÄ±zÄ±n da yasalarÄ±mÄ±zÄ±n da korumasÄ± altÄ±ndadÄ±r. Burada bir defa bir suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§izmek isteriz ancak o gÃ¼nlerde bu konularda bir ihtiyaÃ§ olabilir, bir endiÅŸe iÃ§erisine giren olabilir. Yani o dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ± iÃ§erisinde bÃ¶yle bir sorumsuzluk getirildi. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ilgili bÃ¶yle bir sorumsuzluk Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmedi. Åžimdi burada yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle resmi gÃ¶revi olsun olmasÄ±n, herhangi bir sÄ±fatÄ± olsun olmasÄ±n, 15 Temmuz demokrasi destanÄ±nÄ± yazan, darbecilere TÃ¼rkiye'yi dar eden ve darbenin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayan ÅŸehitlerimizin yakÄ±nlarÄ±, gaziler de olabilir iÃ§inde ve gazilerimize onlar bakÄ±mÄ±ndan da hukuki, cezai ve idari bakÄ±mdan bir sorumsuzluk hali Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Olay tamamÄ±yla bununla ilgilidir."

BozdaÄŸ, 668 sayÄ±lÄ± KHK'de yer alan dÃ¼zenleme ile 696 sayÄ±lÄ± KHK ile getirilen dÃ¼zenlemenin birlikte deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini kaydederek, ÅŸunlarÄ± belirtti:Â

"Ä°kisini beraber deÄŸerlendirmek lazÄ±m. Birincisinde Ã§ok net, 15 Temmuz 2016'daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve terÃ¶r eylemleri ve bunlarla ilgili devam eden eylemleri bastÄ±ranlardan bahsediyor. KalÄ±p bir cÃ¼mle burada kullanÄ±lÄ±yor. Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olarak deÄŸerlendiriyor hem de darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ boyunca, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lan terÃ¶ristlerin yaptÄ±ÄŸÄ± her bir eylemi de terÃ¶r eylemi olarak deÄŸerlendiriyor ve ikisini birlikte, aynÄ± anda deÄŸerlendiriyor. Yoksa terÃ¶r eylemlerini ayrÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ ayrÄ± bir deÄŸerlendirme yapmÄ±yor. Bu yeni dÃ¼zenleme de buradaki hÃ¼kmÃ¼n aynÄ±sÄ±nÄ± tekrar ediyor. Yani darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r eylemlerini bastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kast ediyor. Kesinlikle baÅŸka bir anlam ifade etmiyor. Bunun Ã¶zellikle altÄ±nÄ± Ã§izmekte fayda var."

"Ä°KTÄ°DAR ELÄ°YLE SÄ°VÄ°L SÄ°LAHLI Ã‡ETE KURULACAÄžI" Ä°DDÄ°ASI

DÃ¼zenlemeye iliÅŸkin muhalefetten gelen eleÅŸtiriler hatÄ±rlatÄ±larak "Bu maddeyle iktidar eliyle sivil silahlÄ± Ã§ete kurulacaÄŸÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine BozdaÄŸ, "Bunu okuduÄŸunu anlamamak olarak deÄŸerlendirmezsek veya anlama zorluÄŸu olarak deÄŸerlendirmezsek Ã§ok net sÃ¶ylÃ¼yorum, kÃ¶tÃ¼ niyetli bir yorumdan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey deÄŸildir. KÃ¶tÃ¼ niyetli bir yorumdur." dedi.

121. maddenin 15 Temmuz 2016'daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve terÃ¶r eylemleri ile bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ±ndan bahsettiÄŸini vurgulayan BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"15 Temmuz ve bu kapsamda yapÄ±lan her eylem, terÃ¶r eylemi kabul ediliyor. 15 Temmuz'un ve 15 Temmuz kapsamÄ±nda yapÄ±lan terÃ¶r eylemlerinin bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± demokrasiye sahip Ã§Ä±kma, hukuka sahip Ã§Ä±kma, vatanÄ±n iÅŸgaline karÅŸÄ± canÄ± pahasÄ±na ortaya koyduÄŸu mÃ¼cadeleyi kast ediyor. Bu dÃ¼zenleme 15 Temmuz'dan Ã¶ncesini kesinlikle kapsamadÄ±ÄŸÄ± gibi 16 Temmuz'dan sonrasÄ±nÄ± da kapsayan bir dÃ¼zenleme deÄŸildir. Kim ki bu dÃ¼zenlemeyi '15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki sÃ¼reyi de kapsÄ±yor.' diye yorumluyorsa Ã§ok net sÃ¶ylÃ¼yorum, bu maddeleri ya doÄŸru dÃ¼rÃ¼st okumamÄ±ÅŸtÄ±r, 'Yok arkadaÅŸ, ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum.' diyorsa o zaman okuduÄŸunu anlamÄ±yordur. 'Yok, ben okudum. OkuduÄŸumu da iyi anladÄ±m.' diyorsa kesinlikle art niyetli bir yorum yapÄ±yordur."

"Ã‡ARPITILMIÅž BÄ°R YORUMDAN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L"

"CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile sÃ¶zcÃ¼lerinin yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±n art niyetli ve Ã§arpÄ±tma maksatlÄ±" olduÄŸunu dile getiren BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu dÃ¼zenlemelerin aynÄ±sÄ± bu kalÄ±p dÃ¼zenlemelerin, yani '15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunanlar ve terÃ¶r eylemleri, bunlarÄ±n engellenmesi, bastÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlar' kalÄ±p ibaresi 667 sayÄ±lÄ± KHK'de var, 668 sayÄ±lÄ± KHK'de var, 670 sayÄ±lÄ± KHK'de var, 675 sayÄ±lÄ± KHK'de var. Pek Ã§ok KHK'de var. Peki o zaman ÅŸimdiye kadar bu maddeler uygulanÄ±yor. Orada da gazilere verilen, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na verilen birtakÄ±m haklar var. Onlar, niye ondan sonra Ã§Ä±kanlar, 'Bak bu KHK bize de hak veriyor. Devlet bizim de bu hakkÄ±mÄ±zÄ± versin.' diye daha sonra gazi olanlar, terÃ¶rle mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda bir talepte bulunmuyorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ yok bÃ¶yle bir ÅŸey.Â

Burada bÃ¶yle bir ÅŸeyin olmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. Bu dÃ¼zenleme de onu kesinlikle kapsamÄ±yor, bu sadece toplumumuzun iÃ§erisine fitne sokmak iÃ§in, insanlarÄ± birbirininÂ

karÅŸÄ±sÄ±na dikmek iÃ§in Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ bir yorumdan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Bu dÃ¼zenleme bir kez daha altÄ±nÄ± Ã§izerek sÃ¶ylÃ¼yorum; 15 Temmuz'dan Ã¶ncesini kapsamaz. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n bastÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonraki sÃ¼reci de kesinlikle kapsamaz. GeÃ§miÅŸe, 15 Temmuz'dan Ã¶ncesine yÃ¼rÃ¼tÃ¼lemediÄŸi gibi bu madde darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n bastÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonraki sÃ¼rece de uygulanamaz. Bu madde geleceÄŸi dÃ¼zenlemiyor. Bundan sonraki olaylarÄ± dÃ¼zenlemiyor, geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k bir hukuka uygunluk dÃ¼zenlemesidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir anlamda bunu yorumlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."

"(DEVLET Ã‡ETE KURUYOR) DEMEK DEVLETE HAKARETTÄ°R"Â

AyrÄ±ca BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"(Devlet Ã§ete kuruyor) ne demek? Bu, devlete hakarettir. 'Millet bunu yapacak.' demek de millete hakarettir. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olduÄŸunda sokaÄŸa Ã§Ä±kan, canÄ± pahasÄ±na darbeyi Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸan insanlara ne diyorlar bunu sÃ¶yleyenler? Hakaret ediyorlar, saygÄ±sÄ±zlÄ±k ediyorlar. TÃ¼rkiye'de bundan sonra darbe olduÄŸu zaman vatandaÅŸ demokrasiyi mÃ¼dafaa etmeyecek mi? Darbecilere karÅŸÄ± tankÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmayacak mÄ±? DiÅŸe diÅŸ darbecilerle Ã¶lÃ¼mÃ¼ne mÃ¼cadele etmeyecek mi? Buradan Ã§ok net sÃ¶ylÃ¼yorum; TÃ¼rkiye'de bundan sonra kimse darbe marbe yapamaz. EÄŸer bir darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olduÄŸunda bu millet 15 Temmuz'da verdiÄŸi dersin daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bu darbeyi yapanlara elbette verecektir. Åžimdi vatandaÅŸÄ± bir nevi korkutuyorlar, tehdit ediyorlar bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapanlar. 'TÃ¼rkiye'de bak bir daha darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olursa, sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n. Bir daha darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olursa tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmayÄ±n. Bir daha darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olursa o darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne karÄ±ÅŸan askerleri tanklardan indirmeyin. Onlara gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼zÃ¼ siper etmeyin. Bak sizin baÅŸÄ±nÄ±za ne iÅŸler gelir.' anlamÄ±nda Ã¼stÃ¼ kapalÄ± Ã§ok net bir tehdit ve gÃ¶nderme anlamÄ± var. Burada bÃ¼yÃ¼k bir Ã§arpÄ±tmayla, bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¶tÃ¼ niyetli yorumla hep beraber karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z."

'DÃœZENLEME KESÄ°NLÄ°KLE MUÄžLAK BÄ°R DÃœZENLEME DEÄžÄ°LDÄ°R, AÃ‡IKTIR, NETTÄ°R'

KHK'deki metinde bir muÄŸlaklÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, metinde yanlÄ±ÅŸlÄ±k ve eksikliÄŸin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Metin Ã¼zerinden bazÄ± kiÅŸilerin, CHP'nin yorumunu doÄŸru kabul ederek yorum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren BozdaÄŸ, 668 sayÄ±lÄ± KHK ile 696 sayÄ±lÄ± KHK'deki maddenin birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde yapÄ±lan yorumlarÄ±n art niyetli ve Ã§arpÄ±tma olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼leceÄŸine iÅŸaret etti.

"Kimse iÅŸin aslÄ±na bakmÄ±yor." diyen BozdaÄŸ, maddedeki dÃ¼zenlemeye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"15 Temmuz 2016'daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve terÃ¶r eylemleriyle bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemleri bastÄ±rmadan bahsediyor. BunlarÄ±n dediÄŸi nedir, nereye atÄ±f yapÄ±yor? 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ kapsamÄ±ndaki her bir eylem terÃ¶r eylemi kabul edildiÄŸi iÃ§in onlarÄ± kastediyor. 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ engelleme kapsamÄ±nda vatandaÅŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eylemleri kastediyor. 'DevamÄ±' dediÄŸi de darbenin devamÄ±. BugÃ¼n darbe devam ediyor mu? Yok bÃ¶yle bir ÅŸey. Mahkemelerde dosyalar var. SuÃ§un tarihi belli, 15 Temmuz, 16 Temmuz. Bu dÃ¼zenleme kesinlikle muÄŸlak bir dÃ¼zenleme deÄŸildir, aÃ§Ä±ktÄ±r, nettir. EksiÄŸi, yanlÄ±ÅŸÄ± yoktur. Yeni bir dÃ¼zenlemeye de ihtiyaÃ§ bulunmamaktadÄ±r."Â

"OLMAYAN BÄ°R SUÃ‡UN AFFI DA SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°LDÄ°R"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun KHK ile af getirildiÄŸine yÃ¶nelik sÃ¶zlerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine BozdaÄŸ, "Bu dÃ¼zenleme genel, Ã¶zel veya Ã¶rtÃ¼lÃ¼ aftÄ±r" demenin darbe giriÅŸimini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ÅŸehit olanlara ve gazilere hakaret olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BozdaÄŸ, suÃ§lular hakkÄ±nda af yapÄ±labileceÄŸine iÅŸaret ederek, darbe giriÅŸimini engelleyen kahramanlarÄ±n suÃ§ iÅŸlemediÄŸini vurguladÄ±.

VatanÄ±, demokrasiyi, Meclisi ve bayraÄŸÄ± mÃ¼dafaa etmenin kanunda suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BozdaÄŸ, "EÄŸer 15 Temmuz kahramanlarÄ±nÄ± suÃ§lu kabul ediyorsa CHP, o zaman Ã§Ä±kÄ±p bunu aÃ§Ä±klamasÄ± lazÄ±m. '15 Temmuz'da FETÃ–'cÃ¼, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne kalkÄ±ÅŸan, FETÃ–'nÃ¼n tasmalÄ±larÄ±nÄ± engelleyen kahramanlar suÃ§ iÅŸlemiÅŸtir. Bu hÃ¼kÃ¼met de bu kahramanlarÄ±n iÅŸlediÄŸi suÃ§u affedecek dÃ¼zenleme yapÄ±yor' diye aÃ§Ä±klamasÄ± lazÄ±m. Ã‡Ä±ksÄ±nlar sÃ¶ylesinler mertÃ§e. Ortada bir suÃ§ yok. Olmayan bir suÃ§un affÄ± da sÃ¶z konusu deÄŸildir. Buna af diyenler, darbenin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na Ã¼zÃ¼lenlerdir. Darbeseverlerdir bunlar. Darbecileri 'niye baÅŸarÄ±sÄ±z oldun' diye itham edenlerdir." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, 12 EylÃ¼l darbesini gerÃ§ekleÅŸtirenlerin darbecileri himaye eden dÃ¼zenleme yaparak yargÄ±lama engeli koyduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Darbecileri koruyan, yargÄ±lama engeli koyan, af getiren bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen BozdaÄŸ, darbecilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i koruyan kahramanlarÄ± himaye eden dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini vurguladÄ±.

"FETÃ–'NÃœN BEKLENTÄ°LERÄ°NÄ° KARÅžILAYAN BÄ°R Ä°DDÄ°ADA BULUNULUYOR"

Bu dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸtirilmese bile 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ engellemek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kan vatandaÅŸlarÄ± kimsenin suÃ§lamayamayacaÄŸÄ±nÄ± ve haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Niye getirdik biz bunu? Ã‡ok net sÃ¶yleyeyim. FETÃ–'nÃ¼n bazÄ± terÃ¶ristleri, o terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bugÃ¼nlerde sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼st dÃ¼zeyde yapan CHP, bu darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶lÃ¼m pahasÄ±na engelleyen kahramanlar Ã¼zerinden onlarÄ± tehdit eden doÄŸrudan ya da dolayÄ± aÃ§Ä±klamalar oldu. 'Bunlar yargÄ±lanacaklar. Åžimdi yargÄ±lanan FETÃ–'cÃ¼ terÃ¶ristlerin bu ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±na, gazilere dÃ¶nÃ¼k de tehditleri oldu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun grupta birtakÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ± var. Bunlarla ilgili deÄŸerlendirmeleri var. 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ engellemek iÃ§in meydanlara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ insanlarÄ±mÄ±zÄ± 'kamu malÄ±na zarar verdin, tankÄ±n iÃ§indeki darbeci askeri Ã§Ä±kardÄ±n, elini ayaÄŸÄ±nÄ± baÄŸladÄ±n, darp ettin' diye oradan kalkÄ±p bu kahramanlara soruÅŸturma mÄ± aÃ§Ä±lacak. Bunlara karÅŸÄ± tazminat davasÄ± mÄ± aÃ§Ä±lacak. Olacak iÅŸ mi bu? Herkes ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa bunu aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶ylemeli. Benim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m FETÃ–'nÃ¼n beklentilerini karÅŸÄ±layan bir iddiada bulunuluyor. Bu fevkalede yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¼zenlemelerin iÃ§erisinde de kesinlikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bundan sonraki sÃ¼reÃ§te terÃ¶r eylemlerine karÅŸÄ± yapacaklarÄ±nÄ± kapsamamaktadÄ±r."

BozdaÄŸ, devletin asli konusu olan terÃ¶rle mÃ¼cadelenin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶revi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KHK'lerin TBMM tatildeyken Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilere yÃ¶nelik bir soru Ã¼zerine BozdaÄŸ, OHAL ilan edilmesi durumunda KHK Ã§Ä±karma yetkisinin Anayasa tarafÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete verildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

AnayasanÄ±n verdiÄŸi yetkiyle hÃ¼kÃ¼metin KHK'yi dilediÄŸi zaman Ã§Ä±karma hakkÄ±na sahip olduÄŸunu ifade eden BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"15 Temmuz 2016 darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden sonra biz OHAL ilan ettiÄŸimizde de Meclis tatildeydi. Sonra toplandÄ±, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal kararÄ±nÄ± uygun buldu ve biz Temmuzda devam eden AÄŸustos aylarÄ±nda da kararname Ã§Ä±kardÄ±k. O zaman da Meclis tatildeydi. DolayÄ±sÄ±yla 'Meclisin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± salÄ±, Ã§arÅŸamba, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ hÃ¼kÃ¼met kararname Ã§Ä±karÄ±r, bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¼nlerde kararname Ã§Ä±karmaz' demek fevkalade bÃ¼yÃ¼k bir yanlÄ±ÅŸlÄ±ktÄ±r. Kararnamenin bir vakti yoktur. Ä°htiyaÃ§ duyulmasÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin gerektirdiÄŸi durumlarÄ±n var olmasÄ± halinde hÃ¼kÃ¼met OHAL devam ettiÄŸi sÃ¼rece kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname Ã§Ä±karabilir."