GÃ¼ncelleme: 18:15, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ä°sveÃ§'te Stockholm Camisi'ne 'haÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de,Â baÅŸkentin en eski ve en bÃ¼yÃ¼k camilerinden biri olanÂ Stockholm Camisi'neÂ Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

Stockholm Camisi Ä°mamÄ± Halit Khaled Albed, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, caminin giriÅŸ kapÄ±sÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n sembolÃ¼ demirden bir haÃ§ iliÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Albed, ''Stockholm'Ã¼n SÃ¶dermalm semtinde, baÅŸkentin en eski ve en bÃ¼yÃ¼k camilerinden biri olan Stockholm Camisi, bugÃ¼n Ä±rkÃ§Ä± bir saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Sabah caminin kapÄ±sÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler HristiyanlarÄ±n sembolÃ¼ olan demirden haÃ§ iliÅŸtirmiÅŸ. Bizim burada olmamÄ±zÄ± istemiyorlar. Camiyi kapatÄ±p gitmemizi istiyorlar. OlayÄ± polise bildirdik. Polis araÅŸtÄ±rma yapÄ±yor.'' ifadelerini kullandÄ±.Â

Ã–nceden de birÃ§ok kez caminin kapÄ±sÄ±na gamalÄ± haÃ§ figÃ¼rleri Ã§izildiÄŸini dile getiren Albed, yÄ±lda en az iki kere Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°KÄ° AYDA 3 IRKÃ‡I SALDIRI

Ã–te yandan Ä°sveÃ§'in SÃ¶dermanland bÃ¶lgesindeki Flen ilÃ§esinde bulunan El-HÃ¼da MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne baÄŸlÄ± Flen Camisi'nin kapÄ±sÄ±nÄ±n demir kepengine gamalÄ± haÃ§ Ã§izilmiÅŸti.

DÃ¼n gece Ã¼lkenin gÃ¼neyinde bulunan Saffle kasabasÄ±ndaki Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne ait Saffle Camisi de kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

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