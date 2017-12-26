KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'a FETÃ–'den hapis cezasÄ±

FETÃ–â€™nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki (Ä°Ãœ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin davada tutuklu yargÄ±lananÂ CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndanÂ Fatih GÃ¼rsul, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada, verilen aranÄ±n ardÄ±ndan davaya iliÅŸkin karar aÃ§Ä±klandÄ±.
Mahkeme heyeti, GÃ¼rsul'un da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanÄ±kla ilgili hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ okudu. Buna gÃ¶re GÃ¼rsul'un, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.Â
Â
TSK unsurlarÄ±ndan oluÅŸan yeni bir grup, Udeyd Hava ÃœssÃ¼'ne ulaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡ad'da bulunan FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi. Ä°nÅŸallah Maarif VakfÄ±mÄ±z, Ã‡ad Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte burada hizmetlerinden en gÃ¼zelini eÄŸitim Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda verecektir." dedi.
Trabzon merkezli 16 ilde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 muvazzaf askerden 7'si tutuklandÄ±.
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 1 EylÃ¼l ile 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda DEAÅž'a yÃ¶nelik 21 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 44 askerin taburcu edildiÄŸi bildirildi
FETÃ–'ye Ã¼ye olmak suÃ§undan yargÄ±lanan CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Fatih GÃ¼rsul'a 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, 696 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 121. maddesiyle ilgili tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, "Bunu okuduÄŸunu anlamamak olarak deÄŸerlendirmezsek, kÃ¶tÃ¼ niyetli bir yorumdan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey deÄŸildir." dedi.
Batman ValiliÄŸi bahÃ§esinde oluÅŸturulan "AÃ§Ä±k KapÄ± Milletin KapÄ±sÄ±" bÃ¼rosuna vatandaÅŸlar talep, Ã¶neri ve sorunlarÄ±nÄ± iletebilecek
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.