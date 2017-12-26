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GÃ¼ncelleme: 18:26, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'a FETÃ–'den hapis cezasÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'a FETÃ–'den hapis cezasÄ±

FETÃ–'ye Ã¼ye olmak suÃ§undan yargÄ±lanan CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Fatih GÃ¼rsul'a 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–â€™nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki (Ä°Ãœ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin davada tutuklu yargÄ±lananÂ CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndanÂ Fatih GÃ¼rsul, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada, verilen aranÄ±n ardÄ±ndan davaya iliÅŸkin karar aÃ§Ä±klandÄ±.

Mahkeme heyeti, GÃ¼rsul'un da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanÄ±kla ilgili hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ okudu. Buna gÃ¶re GÃ¼rsul'un, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.Â 

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Ä°lgili Konular Fatih GÃ¼rsul Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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