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04:44, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 18:37, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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ABD hegemonyasÄ±ndaki 'muz cumhuriyetleri' tartÄ±ÅŸmasÄ±
ABD hegemonyasÄ±ndaki 'muz cumhuriyetleri' tartÄ±ÅŸmasÄ±
Foto: Guatemala'nÄ±n baÅŸkenti Guatemala City'de Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±

BM'deki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nda ABD'nin tehditlerinden Ã§ekinerek ret oyu kullanan Ã¼lkeler, "muz cumhuriyeti" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan baÅŸtaÂ GuatemalaÂ olmak Ã¼zere diÄŸer ada Ã¼lkeleri, siyasi aÃ§Ä±dan istikrarsÄ±z olmalarÄ±, askeri mÃ¼dahaleye aÃ§Ä±k halleri ve ekonomi alanÄ±nda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle "muz cumhuriyetleri" tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yeniden alevlendirdi.

ABD'nin kÃ¼resel gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinde genelde Ã¼s olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ada Ã¼lkelerin yanÄ± sÄ±ra 1950'lerden bu yana hem ekonomik hem de siyasi darbelerin etkin olduÄŸu Guatemala gibi Ã¼lkeler, baÄŸÄ±msÄ±z hareket edemedikleri iÃ§in bir dÃ¶nem "muz cumhuriyeti" olarak anÄ±ldÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda, TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren tasarÄ±ya, yine ABD tehditleri nedeniyle 7 Ã¼lkenin ret oyu vermesi "muz cumhuriyeti" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

Muz cumhuriyeti kavramÄ±, eski adÄ± "United Fruit Company" olan ABD ÅŸirketinin, Orta Amerika'da yaÅŸanan siyasi olaylardaki rolÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyasi terminolojiye girmiÅŸti.

BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditleriyle ret oyu veren Guatemala, Honduras, Marshall AdalarÄ±, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau, uluslararasÄ± politikada siyasi aÃ§Ä±dan istikrarsÄ±z, askeri mÃ¼dahalelerin kronikleÅŸtiÄŸi ve ekonomik aÃ§Ä±dan da fakirlikle boÄŸuÅŸan Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ret oyu kullanan Ã¼lkelerin Ã§oÄŸunluÄŸu, pasifikteki kÃ¼Ã§Ã¼k ada Ã¼lkeler ve bu Ã¼lkelerin en Ã¶nemli ticaret ortaÄŸÄ± olan ABD ile yakÄ±n iliÅŸkileri dikkati Ã§ekiyor.

Turizm gelirleri dÄ±ÅŸÄ±nda tamamÄ±yla ABD'ye baÄŸÄ±mlÄ± bu Ã¼lkeler, yine ABD yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla ayakta duruyor.

GUATEMALALI GÃ–Ã‡MENLERÄ°N Ã‡OÄžUNLUÄžU ABD'DE Ã‡ALIÅžIYOR

Guatemala ve Honduras gibi Orta ve GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n en yoksul Ã¼lkelerinde, Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve Ã§oÄŸunlukla ABDâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ãœlkedeki dÃ¶rt milyondan fazla kiÅŸi, ABD'de yaÅŸayan GuatemalalÄ± gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶nderdiÄŸi parayla geÃ§inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 12'si yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda yaÅŸayan 16 milyonluk Ã¼lkede, ABD'de yaÅŸayan gÃ¶Ã§menlerin finansal desteÄŸi oldukÃ§a Ã¶nemli.

ABD'NÄ°N SÄ°YASÄ° NÃœFUZU

ABD, muz ticareti yapan ÅŸirketler Ã¼zerinden sÃ¶z konusu Ã¼lkelerde siyasi nÃ¼fuzunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ABD istihbarat servisi CIA, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± belgelerde, Guatemala'da 1954'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbe sÃ¼recinde ABD ÅŸirketi United Fruit Company'nin rolÃ¼nÃ¼ ortaya koymuÅŸtu. "PBSUCCESS" adlÄ± operasyonla, Ã¼lkede tarÄ±m reformunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaya Ã§alÄ±ÅŸan dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Jacobo Arbenz devrilmiÅŸti. Arbenz'in yerine ABD destekli Carlos Castillo Armas, yÃ¶netimdeki askeri cuntanÄ±n baÅŸÄ±na getirilmiÅŸti.

ABD'NÄ°N BÄ°YOLOJÄ°K DENEY TAHTASI

ABD, biyolojik deneyler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala'da bin 300 hayat kadÄ±nÄ±, cezaevi mahkumu ve akÄ±l hastasÄ±nÄ±n ABD uzmanlarÄ±nca gizli frengi deneyine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.

ABD'NÄ°N ASKERÄ° VARLIÄžI

ABD, ret oyu veren bu Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunda askeri Ã¼s bulunduruyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Marshall AdalarÄ±, Nauru'da askeri Ã¼s bulundururken, diÄŸer birÃ§ok Ã¼lkeye de askeri konularda finansal destek saÄŸlÄ±yor.

Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda KudÃ¼s tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± Ã¶ncesi, karara destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etmiÅŸti.

TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trumpâ€™Ä±n kararÄ±nÄ± geÃ§ersiz sayan karara, 128 Ã¼lke evet oyu verirken 7 Ã¼lke de ABD ile Ä°srailâ€™in yanÄ±nda durarak hayÄ±r oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular trump ABD muz cumhuriyeti KudÃ¼s
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