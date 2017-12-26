ABD hegemonyasÄ±ndaki 'muz cumhuriyetleri' tartÄ±ÅŸmasÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan baÅŸtaÂ GuatemalaÂ olmak Ã¼zere diÄŸer ada Ã¼lkeleri, siyasi aÃ§Ä±dan istikrarsÄ±z olmalarÄ±, askeri mÃ¼dahaleye aÃ§Ä±k halleri ve ekonomi alanÄ±nda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle "muz cumhuriyetleri" tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yeniden alevlendirdi.
ABD'nin kÃ¼resel gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinde genelde Ã¼s olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ada Ã¼lkelerin yanÄ± sÄ±ra 1950'lerden bu yana hem ekonomik hem de siyasi darbelerin etkin olduÄŸu Guatemala gibi Ã¼lkeler, baÄŸÄ±msÄ±z hareket edemedikleri iÃ§in bir dÃ¶nem "muz cumhuriyeti" olarak anÄ±ldÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda, TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren tasarÄ±ya, yine ABD tehditleri nedeniyle 7 Ã¼lkenin ret oyu vermesi "muz cumhuriyeti" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.
Muz cumhuriyeti kavramÄ±, eski adÄ± "United Fruit Company" olan ABD ÅŸirketinin, Orta Amerika'da yaÅŸanan siyasi olaylardaki rolÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyasi terminolojiye girmiÅŸti.
BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditleriyle ret oyu veren Guatemala, Honduras, Marshall AdalarÄ±, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau, uluslararasÄ± politikada siyasi aÃ§Ä±dan istikrarsÄ±z, askeri mÃ¼dahalelerin kronikleÅŸtiÄŸi ve ekonomik aÃ§Ä±dan da fakirlikle boÄŸuÅŸan Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ret oyu kullanan Ã¼lkelerin Ã§oÄŸunluÄŸu, pasifikteki kÃ¼Ã§Ã¼k ada Ã¼lkeler ve bu Ã¼lkelerin en Ã¶nemli ticaret ortaÄŸÄ± olan ABD ile yakÄ±n iliÅŸkileri dikkati Ã§ekiyor.
Turizm gelirleri dÄ±ÅŸÄ±nda tamamÄ±yla ABD'ye baÄŸÄ±mlÄ± bu Ã¼lkeler, yine ABD yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla ayakta duruyor.
Guatemala ve Honduras gibi Orta ve GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n en yoksul Ã¼lkelerinde, Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve Ã§oÄŸunlukla ABDâ€™de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ãœlkedeki dÃ¶rt milyondan fazla kiÅŸi, ABD'de yaÅŸayan GuatemalalÄ± gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶nderdiÄŸi parayla geÃ§inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 12'si yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda yaÅŸayan 16 milyonluk Ã¼lkede, ABD'de yaÅŸayan gÃ¶Ã§menlerin finansal desteÄŸi oldukÃ§a Ã¶nemli.
ABD, muz ticareti yapan ÅŸirketler Ã¼zerinden sÃ¶z konusu Ã¼lkelerde siyasi nÃ¼fuzunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
ABD istihbarat servisi CIA, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± belgelerde, Guatemala'da 1954'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbe sÃ¼recinde ABD ÅŸirketi United Fruit Company'nin rolÃ¼nÃ¼ ortaya koymuÅŸtu. "PBSUCCESS" adlÄ± operasyonla, Ã¼lkede tarÄ±m reformunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaya Ã§alÄ±ÅŸan dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Jacobo Arbenz devrilmiÅŸti. Arbenz'in yerine ABD destekli Carlos Castillo Armas, yÃ¶netimdeki askeri cuntanÄ±n baÅŸÄ±na getirilmiÅŸti.
ABD, biyolojik deneyler iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala'da bin 300 hayat kadÄ±nÄ±, cezaevi mahkumu ve akÄ±l hastasÄ±nÄ±n ABD uzmanlarÄ±nca gizli frengi deneyine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.
ABD, ret oyu veren bu Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunda askeri Ã¼s bulunduruyor.
ABD, Guatemala, Honduras, Marshall AdalarÄ±, Nauru'da askeri Ã¼s bulundururken, diÄŸer birÃ§ok Ã¼lkeye de askeri konularda finansal destek saÄŸlÄ±yor.
Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda KudÃ¼s tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± Ã¶ncesi, karara destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etmiÅŸti.
TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trumpâ€™Ä±n kararÄ±nÄ± geÃ§ersiz sayan karara, 128 Ã¼lke evet oyu verirken 7 Ã¼lke de ABD ile Ä°srailâ€™in yanÄ±nda durarak hayÄ±r oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
AB, Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalif NavalnÄ±y'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, BDT Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticaret ve iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti
Ä°srail mahkemesi, Cuneydi hakkÄ±ndaki serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan itirazÄ± kabul etti.
Suriye'deki muhalifler, Hama'nÄ±n doÄŸusunda Esad rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eski Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam alemi bu karara cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
Arap BaharÄ± sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyen Tunus, karÅŸÄ± devrim, iÃ§ savaÅŸ, askeri mÃ¼dahalelere kurban giden diÄŸer Arap Ã¼lkelerinin aksine, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren son kale olma Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
BM'deki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nda ABD'nin tehditlerinden Ã§ekinerek ret oyu kullanan Ã¼lkeler, "muz cumhuriyeti" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirdi
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir camiye Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'da "Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye yapÄ±lan destek gÃ¶sterisinde okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir" denildi
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 50 yÃ¼ksek dereceli bÃ¼rokrat kovuldu
Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Kirkovo Belediyesinde, komÃ¼nist rejim tarafÄ±ndan katledilenlerin anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Uttar PradeÅŸ eyaletinde bir hastanede 32 katarakt ameliyatÄ± elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±
Ä°ran'da, 25 model aracÄ±n Ã¼retiminin standartlara uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Sivil Savunma, saldÄ±rÄ±larÄ±n Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi