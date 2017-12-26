GÃ¼ncelleme: 18:59, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Arap BaharÄ±'nÄ±n son kalesi: Tunus

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BaharÄ±Â sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyenÂ Tunus, karÅŸÄ± devrim, iÃ§ savaÅŸ, askeri mÃ¼dahalelere kurban giden diÄŸer Arap Ã¼lkelerinin aksine, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼renÂ son kaleÂ olma Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n son olarak 2013'de ziyaret ettiÄŸi Tunus'u, Afrika turu kapsamÄ±nda 26-27 AralÄ±k tarihlerinde tekrar ziyaret edecek olmasÄ± kamuoyunun dikkatini bu Ã¼lkeye Ã§evirmesine yol aÃ§tÄ±.Â

FransÄ±zlardan 1957 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Tunus, 2011 yÄ±lÄ±na kadar sadece iki cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netildi.

NÃ¼fusun yÃ¼zde 98'inin Arap ve MÃ¼slÃ¼man olduÄŸu Tunus'ta, ArapÃ§a ve FransÄ±zca konuÅŸuluyor.

YaklaÅŸÄ±k 163 bin 610 kilometre kare alana yayÄ±lan Tunus, 11 milyon 403 binlik bir nÃ¼fusa sahip. Parlamenter cumhuriyet sistemiyle yÃ¶netilen Tunus'ta, baÅŸlÄ±ca gelir kaynaklarÄ± arasÄ±nda tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nlerden, dÃ¼nyada ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸ, zeytin Ã¼reticiliÄŸi ve hurma bulunuyor. Madencilikte ise fosfat Ã¼retimi Ã¼lkenin iddialÄ± kaynaklarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.

Tunus'ta 14,55 milyar dolar deÄŸerindeki 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi, bu ay baÅŸÄ±nda parlamentoda kabul edildi. Tunus, ithalat ve kurumsal vergilerini arttÄ±rarak 2017'nin ilk 10 ayÄ±nda yÃ¼zde 23'e varan bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi hedefliyor.

ARAP BAHARI'NIN DOÄžUM YERÄ°

Tunus'ta yaklaÅŸÄ±k yedi yÄ±l Ã¶nce bu zamanlar seyyar satÄ±cÄ± Muhammed Buazizi'nin yerel gÃ¼venlik birimlerinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ muamele karÅŸÄ±sÄ±nda kendisini ateÅŸe vermesi, hem Ã¼lkesinin hem de bÃ¶lgenin kaderini geri dÃ¶nÃ¼lemez bir biÃ§imde deÄŸiÅŸtirdi.

Tunus'ta Buazizi'nin bu eylemi karÅŸÄ±sÄ±nda sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼len yÃ¼z binler, onlarca yÄ±ldÄ±r iktidarÄ± elinde bulunduran Zeynel Abidin Bin Ali yÃ¶netiminin sonunu getirdi. Tunus'ta ateÅŸlenen bu kÄ±vÄ±lcÄ±m, Libya, MÄ±sÄ±r, Suriye, Bahreyn ve Yemen gibi bir Ã§ok Arap Ã¼lkesine Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ± ve sÃ¼reÃ§ Arap BaharÄ± ÅŸeklinde isimlendirildi.

Ancak Tunus'un aksine bir Ã§ok Ã¼lkede Arap BaharÄ±, iÃ§ savaÅŸ, karÅŸÄ± devrim, askeri mÃ¼dahaleler ÅŸeklinde adeta kÄ±ÅŸa dÃ¶nerken, Tunus, Ã¼lkede yaÅŸanan siyasi suikastlar ve bÃ¶lgesel baskÄ±lara raÄŸmen siyasi aktÃ¶rler arasÄ±ndaki diyalog ve uzlaÅŸÄ± ile birlikte demokratikleÅŸme yÃ¶nÃ¼nde bir Ã§ok baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.

DÃ¶nemin iktidar ortaÄŸÄ± Nahda Hareketi Partisi Lideri RaÅŸid el-GannuÅŸi, dÃ¶nemin Nida Tunus Partisi Genel BaÅŸkanÄ±, siyasi rakibi Baci Kaid es-Sibsi ile 2013 yazÄ±nda bir araya gelerek uzlaÅŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±. GannuÅŸi ve liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Nahda Hareketi Partisi, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼reci iÃ§in uzlaÅŸÄ± ve ulusal diyaloÄŸu siyasi programÄ±nÄ±n Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda sÃ¼rekli korudu.

Tunus'ta 2014 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda, Arap ve OrtadoÄŸu coÄŸrafyasÄ±nda en fazla demokratik unsurlar barÄ±ndÄ±ran anayasasÄ± mecliste bÃ¼yÃ¼k oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla kabul edildi.

AnayasanÄ±n yazÄ±m sÃ¼recinde taraflar arasÄ±ndaki diyaloÄŸu yÃ¶netmesi ve geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde oynadÄ±ÄŸÄ± rol nedeniyle, Tunus Ulusal Diyalog DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼; Tunus Barolar BirliÄŸi, Tunus Genel Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu (UGTT), iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Tunus Ticaret ve Zanaat SendikasÄ± (UTICA) ve Tunus Ä°nsan HaklarÄ± BirliÄŸi, 2015 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

TUNUS DEAÅž'IN HEDEFÄ°NDE

Tunus'ta, DEAÅž'Ä±n siyasi suikastlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2015 sonu 2016 baÅŸÄ±nda yabancÄ± turistleri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±larda onlarca yabancÄ± turist ve gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ancak Tunus gÃ¼venlik birimleri 2017 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde, gÃ¼venlik alanÄ±nda istikrarÄ± saÄŸlamayÄ± baÅŸardÄ±.

TUNUS'TA HALKIN SEÃ‡TÄ°ÄžÄ° Ä°LK CUMHURBAÅžKANI

Tunus'ta anayasanÄ±n hayata geÃ§irilmesi ardÄ±ndan halk oyu ile gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, Baci Kaid Es-Sibsi gÃ¶reve geldi ve halen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Tunus'ta 2014 yÄ±lÄ±nda seÃ§imlerin ardÄ±ndan gÃ¶reve gelen hÃ¼kÃ¼met, Nida Tunus Partisi'ndeki istifalar nedeniyle gÃ¼ven oyu alamayarak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 2016 yÄ±lÄ±nda Kartaca SarayÄ±'nda 8 farklÄ± siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Kartaca AnlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n sonunda, Yusuf Åžahid baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok katÄ±lÄ±mlÄ± ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan Yusuf Åžahid, liderliÄŸindeki Kartaca AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± kuruluÅŸ metni olarak kabul eden ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti, eylÃ¼l ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kabine revizyonu ile gÃ¶revine devam ediyor.

DEVRÄ°M EKONOMÄ°K BEKLENTÄ°LERÄ° KARÅžILAYAMADI

Devrim ekonomik beklentileri karÅŸÄ±lamanÄ±n aksine sokaktaki vatandaÅŸÄ±n ekonomik durumunu olumsuz etkiledi. Tunus'ta ekonomik bÃ¼yÃ¼me devrimden sonra yÃ¼zde 5'in altÄ±nda seyrederken, iÅŸsizlik yÃ¼zde 15 oranÄ±nda kaydediliyor. Bu oran gÃ¼ney ve iÃ§ bÃ¶lgelerde yÃ¼zde 25'e kadar ulaÅŸÄ±yor.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE DEVRÄ°MDEN SONRA SERPÄ°LEN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

TÃ¼rkiye, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunus'u ilk tanÄ±yan Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba, Ã¼lkesinin sÃ¶mÃ¼rge sonrasÄ±ndaki inÅŸasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼ Ã¶rnek aldÄ±.

Arap BaharÄ±'yla birlikte gerÃ§ekleÅŸen devrimin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Tunus, birbirine stratejik olarak daha da yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretlerin ardÄ±ndan, bir Ã§ok iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±.

TÃ¼rkiye-Tunus arasÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (YDSK) kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Ortak Siyasi Bildiri imzalandÄ±. Tunus-TÃ¼rkiye YDSK'nÄ±n bir sonraki toplantÄ±sÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.

Tunus'taki 50 kadar TÃ¼rk kuruluÅŸu halihazÄ±rda 2500 kiÅŸiye istihdam saÄŸlÄ±yor.

FETÃ– Ä°LE MÃœCADELEÂ

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'ye desteÄŸini sunan Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelen Tunus, TÃ¼rkiye'nin FETÃ–'nÃ¼n uluslararasÄ± yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nda da TÃ¼rkiye'ye destek oldu.

FETÃ–'nÃ¼n Ã¼lkesindeki faaliyet birimlerini kapatan Tunus, bu yerleri TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin atadÄ±ÄŸÄ± kurumlarÄ±n hizmetine devretti.Â Â