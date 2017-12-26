Ä°stanbul polisi, son 4 ayda da DEAÅž'a geÃ§it vermedi

Ä°stanbul'da polis sorumluluk bÃ¶lgesinde 1 EylÃ¼l ile 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen 21 operasyonda, 714 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â kent genelinde terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n engellenmesi amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n istatistiklerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, DEAÅž'a yÃ¶nelik 1 EylÃ¼l - 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda 21 operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda, 670'i yabancÄ± 714 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§ok sayÄ±da sansasyonel silahlÄ± ve bombalÄ± eylem de Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± ile TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekiplerce engellendi.
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, DEAÅž Ã¼yelerinin yakalanmasÄ±yla birÃ§ok terÃ¶r eylemi de engellendi.
BayrampaÅŸa'da 28 Ekim 2017'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na bombalÄ± araÃ§ ve motosiklet bÄ±rakarak uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 2'si kadÄ±n 4 DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±.
ZanlÄ±lar alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na bombalÄ± araÃ§ ve motosiklet bÄ±rakarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanmÄ±ÅŸ, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yapÄ±lan aramalarda, 4'Ã¼ sÄ±rt Ã§antalÄ± canlÄ± bomba yeleÄŸi, 4'Ã¼ mikrodalga fÄ±rÄ±nlÄ± bomba olmak Ã¼zere 66 bomba ile 2 silah ve Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irilmiÅŸti.
Ä°stanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lara ait ArnavutkÃ¶y ve Esenyurtâ€™taki hÃ¼cre evlerinde ise 29 mutfak tÃ¼pÃ¼, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yÃ¼klÃ¼ miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan dÃ¼zeneklerin bulunduÄŸu bildirilmiÅŸti.
Ä°stanbul'da 10 EylÃ¼l 2017'de 2 ilÃ§ede 3 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtiren ekipler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž adÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen bazÄ± eylemlerin talimatÄ±nÄ± veren ve planlayan Ã¼st dÃ¼zey 3 sorumlunun da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, 25 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Sorumlular sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±.
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 14 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R'nin, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edildi.
Ä°stanbul'da 11 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanan, DEAÅž'a baÄŸlÄ± 6 kiÅŸilik hÃ¼crenin, Suriye ve Irak'taki yÃ¶netiminden gelen talimatlar doÄŸrultusunda sansasyonel eylem planladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
BaÅŸakÅŸehir, Pendik ve Sultangazi'de 8 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, sansasyonel eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 4'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalanmÄ±ÅŸ ve mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kentte, 9-13-21 ve 26 AralÄ±k'ta 7 ilÃ§ede dÃ¼zenlenen 4 operasyonda ise yabancÄ± uyruklu 118 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK unsurlarÄ±ndan oluÅŸan yeni bir grup, Udeyd Hava ÃœssÃ¼'ne ulaÅŸtÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡ad'da bulunan FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi. Ä°nÅŸallah Maarif VakfÄ±mÄ±z, Ã‡ad Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte burada hizmetlerinden en gÃ¼zelini eÄŸitim Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda verecektir." dedi.
Trabzon merkezli 16 ilde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 muvazzaf askerden 7'si tutuklandÄ±.
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 1 EylÃ¼l ile 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda DEAÅž'a yÃ¶nelik 21 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 44 askerin taburcu edildiÄŸi bildirildi
FETÃ–'ye Ã¼ye olmak suÃ§undan yargÄ±lanan CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Fatih GÃ¼rsul'a 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, 696 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 121. maddesiyle ilgili tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, "Bunu okuduÄŸunu anlamamak olarak deÄŸerlendirmezsek, kÃ¶tÃ¼ niyetli bir yorumdan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey deÄŸildir." dedi.
Batman ValiliÄŸi bahÃ§esinde oluÅŸturulan "AÃ§Ä±k KapÄ± Milletin KapÄ±sÄ±" bÃ¼rosuna vatandaÅŸlar talep, Ã¶neri ve sorunlarÄ±nÄ± iletebilecek
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "Ortaya koyduÄŸumuz belgeler, bilgiler ve iddialar bakanÄ±n bu gÃ¶revi yapmasÄ±yla ilgili. Bu sefer bir cezai sorumluluk da ortadadÄ±r. Cezai soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde adliyelerdir" dedi
Ä°SKÄ°'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanÄ±lan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduÄŸu bildirildi.
Kentteki iki askere, FETÃ–/PDY iliÅŸkisi ile ahlaksÄ±z tutum ve davranÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle kumpas kurarak ihraÃ§ edilmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len biri astsubay 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 12.50'de Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye hareket etti
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin, BeyoÄŸlu ve Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ±, Ã§evre dÃ¼zenleme ve tramvay raylarÄ±nÄ± yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, 696 sayÄ±lÄ± KHK tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Buna yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin, farklÄ± yerlere Ã§ekmenin Ã§ok iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ya iyi niyetli okumamadÄ±r ya da metnin hiÃ§ okunmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± El BeÅŸir ortak bildiri yayÄ±mladÄ±.