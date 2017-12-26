GÃ¼ncelleme: 19:14, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Ä°stanbul polisi, son 4 ayda da DEAÅž'a geÃ§it vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da polis sorumluluk bÃ¶lgesinde 1 EylÃ¼l ile 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen 21 operasyonda, 714 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â kent genelinde terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n engellenmesi amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.



Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n istatistiklerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, DEAÅž'a yÃ¶nelik 1 EylÃ¼l - 26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda 21 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda, 670'i yabancÄ± 714 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ã§ok sayÄ±da sansasyonel silahlÄ± ve bombalÄ± eylem de Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± ile TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekiplerce engellendi.

ENGELLENEN TERÃ–R EYLEMLERÄ°

Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, DEAÅž Ã¼yelerinin yakalanmasÄ±yla birÃ§ok terÃ¶r eylemi de engellendi.

BayrampaÅŸa'da 28 Ekim 2017'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na bombalÄ± araÃ§ ve motosiklet bÄ±rakarak uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan 2'si kadÄ±n 4 DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±.

ZanlÄ±lar alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na bombalÄ± araÃ§ ve motosiklet bÄ±rakarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanmÄ±ÅŸ, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yapÄ±lan aramalarda, 4'Ã¼ sÄ±rt Ã§antalÄ± canlÄ± bomba yeleÄŸi, 4'Ã¼ mikrodalga fÄ±rÄ±nlÄ± bomba olmak Ã¼zere 66 bomba ile 2 silah ve Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irilmiÅŸti.

Ä°stanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lara ait ArnavutkÃ¶y ve Esenyurtâ€™taki hÃ¼cre evlerinde ise 29 mutfak tÃ¼pÃ¼, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yÃ¼klÃ¼ miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan dÃ¼zeneklerin bulunduÄŸu bildirilmiÅŸti.

DÄ°KKATÄ° Ã‡EKEN OPERASYONLAR

Ä°stanbul'da 10 EylÃ¼l 2017'de 2 ilÃ§ede 3 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtiren ekipler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž adÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen bazÄ± eylemlerin talimatÄ±nÄ± veren ve planlayan Ã¼st dÃ¼zey 3 sorumlunun da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, 25 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Sorumlular sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 14 Ekim'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R'nin, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edildi.

Ä°stanbul'da 11 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanan, DEAÅž'a baÄŸlÄ± 6 kiÅŸilik hÃ¼crenin, Suriye ve Irak'taki yÃ¶netiminden gelen talimatlar doÄŸrultusunda sansasyonel eylem planladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

BaÅŸakÅŸehir, Pendik ve Sultangazi'de 8 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, sansasyonel eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 4'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalanmÄ±ÅŸ ve mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kentte, 9-13-21 ve 26 AralÄ±k'ta 7 ilÃ§ede dÃ¼zenlenen 4 operasyonda ise yabancÄ± uyruklu 118 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.