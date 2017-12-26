GÃ¼ncelleme: 19:28, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

MeÅŸal'den Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na 'KudÃ¼s Ã¶vgÃ¼sÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal,Â ABD'ninÂ KudÃ¼sÂ kararÄ±naÂ Arap ve Ä°slam alemininÂ cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fas'taki Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin (PJD) davetlisi olarak baÅŸkentÂ Rabat'a gelen MeÅŸal, PJD Genel Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

MeÅŸal, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam alemi bu karara cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Fas da bu Ã¼lkelerden biri olarak karar karÅŸÄ±sÄ±ndaki tepkisini cesurca gÃ¶sterdi." dedi.

Fas ziyaretine iliÅŸkin de aÃ§Ä±klamalarda bulunan MeÅŸal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Fas'a bu ikinci ziyaretim. Bu son ziyaretim PJD tarafÄ±ndan organize edildi. BaÅŸbakan Sadeddin el-Osmani'nin davetlisi olarak Fas'a geldik. Fas KralÄ± 6. Muhammed'in de ziyaretimizden dolayÄ± memnun olduÄŸunu duyduk. Bize Ã¼lke olarak tÃ¼m kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ziyaretimiz sÃ¼resince pek Ã§ok siyasi parti ve kurum yetkilisiyle bir araya geleceÄŸimizi umuyorum."