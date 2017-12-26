GÃ¼ncelleme: 20:35, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'nin Afrika ilgisi gÃ¼ven ve istikrar Ã¼retiyor | ANALÄ°Z

Prof. Dr. Ahmet Kavas

Sudan, dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ topraklarÄ±na sahip 10'uncu, gÃ¼ney kÄ±smÄ± 2011'de ayrÄ±lmadan Ã¶nce Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k, ÅŸimdi ise yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ itibarÄ±yla 3'Ã¼ncÃ¼ geniÅŸ topraklarÄ±na sahip Ã¼lkesi. Ã‡ad da aynÄ± ÅŸekilde dÃ¼nyanÄ±n 21'inci, Afrika'nÄ±n 5'inci geniÅŸ topraklarÄ±na sahip Ã¼lkesi olarak ikisi toplamda Ã¼Ã§ milyon kilometrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor. Ä°ki Ã¼lkenin nÃ¼fuslarÄ± da toplamda 50 milyondan fazla. Tunus'a gelince yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼m ve nÃ¼fus olarak diÄŸer iki Ã¼lke kadar Ã¶ne Ã§Ä±kmasa da bulunduÄŸu coÄŸrafi konum olarak tarihin her devrinde hayati Ã¶neme sahip olmuÅŸtur.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bu Ã¼Ã§ Ã¼lkeyi ziyareti, Afrika Ã¼lkeleri kadar TÃ¼rkiye iÃ§in de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Sudan ve Ã‡ad'Ä±n sahip olduklarÄ± imkanlar, yakÄ±n gelecekte mutlaka Ã§ok deÄŸerlenecek ve hem yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in hem de ikili siyasi iliÅŸkilerde, Ã§evrelerinde ve Afrika'nÄ±n tamamÄ±nda etkin rol alacaklar. Uzun yÄ±llar iÃ§ savaÅŸ yaÅŸamalarÄ± ve Ã¼stesinden gelerek, barÄ±ÅŸÄ± tesis etmeleri aslÄ±nda bu Ã¼lkelerin Ã¼zerlerinde oynanan oyunlarÄ± bertaraf edecek gÃ¼ce sahip olduklarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Tunus ise Arap BaharÄ± sÃ¼recinde, sÃ¼rÃ¼klenmek istediÄŸi kaosu Ã§ok az hasarla atlatarak, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ ile bunu baÅŸardÄ±.

OSMANLI MÄ°RASI, TÃœRKÄ°YE'YE GÃœVENÄ° ARTIRIYOR

TÃ¼rkiye 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda sadece kendi Ã§evresinde deÄŸil Afrika kÄ±tasÄ± ile de tarihte olduÄŸu gibi etkin iÅŸbirlikleri gerÃ§ekleÅŸtirebilecek imkanlarÄ± ile yakÄ±n gelecekte olumlu geliÅŸmelerin temellerini ÅŸimdiden atmak zorunda. 16-19. yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda kÄ±tanÄ±n sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirilmesini engelleyen OsmanlÄ± Devleti'nin kÄ±ta halklarÄ± Ã¼zerindeki mÃ¼spet izleri, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne olan gÃ¼veni artÄ±rÄ±yor.

KÄ±ta Ã¼zerinde her geÃ§en gÃ¼n, uluslararasÄ± iliÅŸkiler baÄŸlamÄ±nda yeni aktÃ¶r devletler devreye girmektedir. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda AvrupalÄ± sÃ¶mÃ¼rgeci yedi devlet (Ä°ngiltere, Fransa, BelÃ§ika, Portekiz, Ä°talya, Almanya ve Ä°spanya) kÄ±tayÄ± adeta sadece kendilerinin tapulu mallarÄ± gibi sorumsuzca kimliksizleÅŸtirdiler, kÄ±ta iÃ§i tarihi baÄŸlantÄ±larÄ± kopardÄ±lar, kÄ±tanÄ±n kendi deÄŸerlerini yitirttiler. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelelerinde ise Sovyetler BirliÄŸi birÃ§ok askeri darbenin arkasÄ±nda yer aldÄ±, iktidarlarÄ±n deÄŸiÅŸmesinde etkin oldu. 1990'lardan sonra ise Ã‡in ve Hindistan devreye girdi, bu arada Brezilya, Japonya, GÃ¼ney Kore de kendilerine etkinlik alanlarÄ± aÃ§tÄ±lar. Fakat ABD adeta pusuda bekliyordu ve tÃ¼m etkinliÄŸini 21. yÃ¼zyÄ±la saklamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi, Afrika bunun sancÄ±sÄ±nÄ± Ã§ekiyor. Ä°ÅŸte Afrika adÄ±na bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k projelerin birbirini takip ettiÄŸi son bir asÄ±rda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Afrika'ya yakÄ±n ilgi duymaya baÅŸladÄ±. 2005 ve sonrasÄ±nda imkanlarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± iken bugÃ¼n kÄ±tada en etkin yeni Ã¼lkeler arasÄ±nda Ã¶n sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Sudan, Ã‡ad ve Tunus 54 Afrika Ã¼lkesi arasÄ±nda hem kendi kapasiteleri ile hem de diÄŸer Ã¼lkelerle baÄŸlantÄ±larÄ± sebebiyle, TÃ¼rkiye ile yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ±n meyvelerini daha da ileri seviyelere taÅŸÄ±yÄ±p, bugÃ¼nÃ¼n teknolojik imkÃ¢nlarÄ± ile de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimlerine daha fazla yansÄ±tacaklardÄ±r.

ZÄ°YARETÄ°N EKONOMÄ°K BOYUTU

DEÄ°K her ziyarete Ã¶nemli sayÄ±da iÅŸ adamÄ± ile katÄ±lmakta, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶zel olarak kurduÄŸu dostluk iliÅŸkileri ile siyasi yÃ¶nden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± zemini, aynÄ± zamanda ekonomik aÃ§Ä±dan kuvvetlendirmekte, ziyaret edilen Ã¼lkelerin ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ keÅŸfetmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir gayret sarf etmektedir. YeryÃ¼zÃ¼nde kaynaklarÄ± tÃ¼kenme aÅŸamasÄ±na gelen Ã¼lkeler, Afrika'da birÃ§ok Ã¼lkeyi adeta her gÃ¼n uÄŸradÄ±klarÄ± bir mekan gibi ziyaret etmekteler. Tek Ã¶ncelikleri, ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± Ã¶ncelemek. TÃ¼rkiye ise bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin de kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nce insan kaynaklarÄ±na Ã¶nem veriyor. EÄŸitim alanÄ±nda binlerce AfrikalÄ± genÃ§ arasÄ±nda, bu Ã¼Ã§ Ã¼lkeden de yÃ¼zlerce genÃ§ Ã¼niversitelerimizde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor ve bu kadrolar, yakÄ±n gelecekte karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkileri en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karacaklar.

Ã‡ok deÄŸil, 25 yÄ±l Ã¶ncesi ile kÄ±yas edildiÄŸinde, bundan 25 yÄ±l sonrasÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± olacaÄŸÄ±, hayal dahi edilemeyecek etkileÅŸimlere vesile olacaÄŸÄ± kanaatindeyim. Sadece KarabÃ¼k Ãœniversitesi'nde takriben 4 bin yabancÄ± Ã¶ÄŸrencinin okumasÄ±, bunlarÄ±n iÃ§inde 200 kadar Ã‡adlÄ± Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimine imkan verilmesi, hedefimizin insan Ã¶ncelikli olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu sadece Afrika iÃ§in deÄŸil OrtadoÄŸu, Kafkaslar ve Balkanlar hatta GÃ¼ney Asya Ã¼lkeleri iÃ§in de geÃ§erli.

TERÃ–RLE MÃœCADELEDE TÃœRKÄ°YE'NÄ°N DENEYÄ°MLERÄ°

Afrika'da son 10-15 yÄ±lda el-Kaide'den baÅŸlayarak birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ± duyduk. EÅŸ-Åžebab, Boko Haram, Ensaruddin, MUJAO, AQMÄ°, DAEÅž gibi. Bu Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°slam gibi yÃ¼ce bir dinin adÄ±na hareket etmelerinin yaptÄ±klarÄ± hiÃ§bir eylemle baÄŸdaÅŸmamasÄ±, lider kadrosu olarak gÃ¶rÃ¼nen isimlerin gizemli iliÅŸkileri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu oluÅŸumlarÄ±n 21. yÃ¼zyÄ±l AfrikasÄ± iÃ§in kurulan bÃ¼yÃ¼k tuzaklarÄ±n hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± sÃ¶ylenebilir.

Bunlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a, Afrika'da gÃ¼venlik zaafiyeti var diyen ABD baÅŸta olmak Ã¼zere Fransa Ã¶zelinde AB ve diÄŸer birÃ§ok Ã¼lke adeta kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸa giriyorlar. AslÄ±nda bu Ã¼lkelerin sahip olduklarÄ± imkanlar, bu Ã¶rgÃ¼tleri bir kaÅŸÄ±k suda boÄŸacak seviyede. Nedense Afrika dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen Ã¼lkeler, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini ne kadar tehlikeli gÃ¶sterirlerse, bunlar yok edilmek yerine daha da gÃ¼Ã§leniyor ve yayÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye bu noktada Sudan, Ã‡ad ve Tunus gibi Ã¼lkelerle, Ã¶ncelikle Ä°slam dininin bu terÃ¶r yapÄ±larÄ±nca kullanÄ±lmasÄ± Ã¶nleyecek, dini doÄŸru anlatacak insan gÃ¼cÃ¼ne sahip. Bu Ã¼lkelerin alimlerinin derhal bir araya gelerek bu Ã¶rgÃ¼tlerin din istismarÄ±nÄ± Ã¶nlemeleri, silahlÄ± mÃ¼cadeleden daha etkin bir adÄ±m olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, PKK gibi eli silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼tle, FETÃ– gibi barÄ±ÅŸ temsilcisi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle devletleri kendi insanlarÄ± ile iÃ§inden kemiren bir Ã¶rgÃ¼tle, DEAÅž gibi din istismarÄ± yapan bir yapÄ± ile mÃ¼cadeledeki tÃ¼m tecrÃ¼belerini bu dost ve kardeÅŸ Ã¼lkelerle en Ã¼st seviyede paylaÅŸabilir. BugÃ¼n Fransa Ã¶zelinde Sahra bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik Ã§emberi oluÅŸturanlar, buna sebep olarak kendi geleceklerini tehdit etmelerini sebep gÃ¶stermekteler. TÃ¼rkiye bu anlamda iÅŸin gerÃ§ek boyutunu yakÄ±ndan takip edip Afrika'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin Ã¶ncelikle AfrikalÄ±larÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu, kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± ile aktararak, bu sorunun aÅŸÄ±labileceÄŸini gÃ¶sterebilir.

Ä°NSANÄ° YARDIMLAR KONUSU

TÃ¼rkiye son 10 yÄ±lda Afrika'da el atmadÄ±k bÃ¶lge ve ulaÅŸÄ±lmadÄ±k muhtaÃ§ toplum bÄ±rakmadÄ±. Yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmakla birlikte yakÄ±n gelecekte bu etkinliklerini daha da artÄ±racaktÄ±r. AfrikalÄ±larÄ±n buna Ã§ok ihtiyacÄ± var ve yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmek kadar yardÄ±m yapma duygusunu da Afrika toplumlarÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. AfrikalÄ±lar aslÄ±nda yardÄ±ma muhtaÃ§ olmadÄ±klarÄ±nÄ±, kendi imkanlarÄ±nÄ± ve kaynaklarÄ±nÄ± doÄŸru yÃ¶nettiklerinde, asÄ±l yardÄ±mÄ± geÃ§miÅŸ asÄ±rlarda olduÄŸu gibi kendilerinin yapabileceÄŸini gÃ¶rebilmelidirler.

TÃ¼rkiye'nin yardÄ±mlarÄ±, Afrika'nÄ±n tÃ¼m dertlerine deva deÄŸil ancak onlara dertlerini fark ettirip kendi devalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretecektir. KÄ±ta Ã¶nce insanÃ® kalkÄ±nmasÄ±nÄ± artÄ±racak, ardÄ±ndan da maddi olarak her alanda kalkÄ±nma hamlelelerinde TÃ¼rkiye'yi yanÄ±nda gÃ¶recektir. Bu OsmanlÄ±'nÄ±n bizlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± en deÄŸerli miras; Afrika insanÄ±, Afrika iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacak ve Ã¼retecektir. Gerekirse OsmanlÄ± onlarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tehlike karÅŸÄ±sÄ±nda nasÄ±l korudu ise TÃ¼rkiye'de bu anlamda yanlarÄ±nda olacaktÄ±r. Sudan, Ã‡ad ve Tunus ziyaretleri bu aÃ§Ä±dan da gelecek iÃ§in ciddi geliÅŸmeleri beraberinde getirecektir.

[OsmanlÄ±-Afrika iliÅŸkileri alanÄ±nda eserler veren, Afrika konusunda BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸi ve Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Kavas, Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi DekanÄ± ve Afrika AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± DerneÄŸi (AFAM) Kurucu BaÅŸkanÄ±dÄ±r]

KAYNAK: AA