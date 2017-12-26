TÃ¼rkiye'nin Afrika ilgisi gÃ¼ven ve istikrar Ã¼retiyor | ANALÄ°Z

Sudan, dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ topraklarÄ±na sahip 10'uncu, gÃ¼ney kÄ±smÄ± 2011'de ayrÄ±lmadan Ã¶nce Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k, ÅŸimdi ise yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ itibarÄ±yla 3'Ã¼ncÃ¼ geniÅŸ topraklarÄ±na sahip Ã¼lkesi. Ã‡ad da aynÄ± ÅŸekilde dÃ¼nyanÄ±n 21'inci, Afrika'nÄ±n 5'inci geniÅŸ topraklarÄ±na sahip Ã¼lkesi olarak ikisi toplamda Ã¼Ã§ milyon kilometrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor. Ä°ki Ã¼lkenin nÃ¼fuslarÄ± da toplamda 50 milyondan fazla. Tunus'a gelince yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼m ve nÃ¼fus olarak diÄŸer iki Ã¼lke kadar Ã¶ne Ã§Ä±kmasa da bulunduÄŸu coÄŸrafi konum olarak tarihin her devrinde hayati Ã¶neme sahip olmuÅŸtur.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bu Ã¼Ã§ Ã¼lkeyi ziyareti, Afrika Ã¼lkeleri kadar TÃ¼rkiye iÃ§in de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Sudan ve Ã‡ad'Ä±n sahip olduklarÄ± imkanlar, yakÄ±n gelecekte mutlaka Ã§ok deÄŸerlenecek ve hem yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in hem de ikili siyasi iliÅŸkilerde, Ã§evrelerinde ve Afrika'nÄ±n tamamÄ±nda etkin rol alacaklar. Uzun yÄ±llar iÃ§ savaÅŸ yaÅŸamalarÄ± ve Ã¼stesinden gelerek, barÄ±ÅŸÄ± tesis etmeleri aslÄ±nda bu Ã¼lkelerin Ã¼zerlerinde oynanan oyunlarÄ± bertaraf edecek gÃ¼ce sahip olduklarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Tunus ise Arap BaharÄ± sÃ¼recinde, sÃ¼rÃ¼klenmek istediÄŸi kaosu Ã§ok az hasarla atlatarak, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ ile bunu baÅŸardÄ±.
TÃ¼rkiye 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda sadece kendi Ã§evresinde deÄŸil Afrika kÄ±tasÄ± ile de tarihte olduÄŸu gibi etkin iÅŸbirlikleri gerÃ§ekleÅŸtirebilecek imkanlarÄ± ile yakÄ±n gelecekte olumlu geliÅŸmelerin temellerini ÅŸimdiden atmak zorunda. 16-19. yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda kÄ±tanÄ±n sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirilmesini engelleyen OsmanlÄ± Devleti'nin kÄ±ta halklarÄ± Ã¼zerindeki mÃ¼spet izleri, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne olan gÃ¼veni artÄ±rÄ±yor.
KÄ±ta Ã¼zerinde her geÃ§en gÃ¼n, uluslararasÄ± iliÅŸkiler baÄŸlamÄ±nda yeni aktÃ¶r devletler devreye girmektedir. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda AvrupalÄ± sÃ¶mÃ¼rgeci yedi devlet (Ä°ngiltere, Fransa, BelÃ§ika, Portekiz, Ä°talya, Almanya ve Ä°spanya) kÄ±tayÄ± adeta sadece kendilerinin tapulu mallarÄ± gibi sorumsuzca kimliksizleÅŸtirdiler, kÄ±ta iÃ§i tarihi baÄŸlantÄ±larÄ± kopardÄ±lar, kÄ±tanÄ±n kendi deÄŸerlerini yitirttiler. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelelerinde ise Sovyetler BirliÄŸi birÃ§ok askeri darbenin arkasÄ±nda yer aldÄ±, iktidarlarÄ±n deÄŸiÅŸmesinde etkin oldu. 1990'lardan sonra ise Ã‡in ve Hindistan devreye girdi, bu arada Brezilya, Japonya, GÃ¼ney Kore de kendilerine etkinlik alanlarÄ± aÃ§tÄ±lar. Fakat ABD adeta pusuda bekliyordu ve tÃ¼m etkinliÄŸini 21. yÃ¼zyÄ±la saklamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi, Afrika bunun sancÄ±sÄ±nÄ± Ã§ekiyor. Ä°ÅŸte Afrika adÄ±na bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k projelerin birbirini takip ettiÄŸi son bir asÄ±rda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Afrika'ya yakÄ±n ilgi duymaya baÅŸladÄ±. 2005 ve sonrasÄ±nda imkanlarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± iken bugÃ¼n kÄ±tada en etkin yeni Ã¼lkeler arasÄ±nda Ã¶n sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Sudan, Ã‡ad ve Tunus 54 Afrika Ã¼lkesi arasÄ±nda hem kendi kapasiteleri ile hem de diÄŸer Ã¼lkelerle baÄŸlantÄ±larÄ± sebebiyle, TÃ¼rkiye ile yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ±n meyvelerini daha da ileri seviyelere taÅŸÄ±yÄ±p, bugÃ¼nÃ¼n teknolojik imkÃ¢nlarÄ± ile de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimlerine daha fazla yansÄ±tacaklardÄ±r.
DEÄ°K her ziyarete Ã¶nemli sayÄ±da iÅŸ adamÄ± ile katÄ±lmakta, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶zel olarak kurduÄŸu dostluk iliÅŸkileri ile siyasi yÃ¶nden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± zemini, aynÄ± zamanda ekonomik aÃ§Ä±dan kuvvetlendirmekte, ziyaret edilen Ã¼lkelerin ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ keÅŸfetmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir gayret sarf etmektedir. YeryÃ¼zÃ¼nde kaynaklarÄ± tÃ¼kenme aÅŸamasÄ±na gelen Ã¼lkeler, Afrika'da birÃ§ok Ã¼lkeyi adeta her gÃ¼n uÄŸradÄ±klarÄ± bir mekan gibi ziyaret etmekteler. Tek Ã¶ncelikleri, ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± Ã¶ncelemek. TÃ¼rkiye ise bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin de kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nce insan kaynaklarÄ±na Ã¶nem veriyor. EÄŸitim alanÄ±nda binlerce AfrikalÄ± genÃ§ arasÄ±nda, bu Ã¼Ã§ Ã¼lkeden de yÃ¼zlerce genÃ§ Ã¼niversitelerimizde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor ve bu kadrolar, yakÄ±n gelecekte karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkileri en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karacaklar.
Ã‡ok deÄŸil, 25 yÄ±l Ã¶ncesi ile kÄ±yas edildiÄŸinde, bundan 25 yÄ±l sonrasÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± olacaÄŸÄ±, hayal dahi edilemeyecek etkileÅŸimlere vesile olacaÄŸÄ± kanaatindeyim. Sadece KarabÃ¼k Ãœniversitesi'nde takriben 4 bin yabancÄ± Ã¶ÄŸrencinin okumasÄ±, bunlarÄ±n iÃ§inde 200 kadar Ã‡adlÄ± Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimine imkan verilmesi, hedefimizin insan Ã¶ncelikli olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu sadece Afrika iÃ§in deÄŸil OrtadoÄŸu, Kafkaslar ve Balkanlar hatta GÃ¼ney Asya Ã¼lkeleri iÃ§in de geÃ§erli.
Afrika'da son 10-15 yÄ±lda el-Kaide'den baÅŸlayarak birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ± duyduk. EÅŸ-Åžebab, Boko Haram, Ensaruddin, MUJAO, AQMÄ°, DAEÅž gibi. Bu Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°slam gibi yÃ¼ce bir dinin adÄ±na hareket etmelerinin yaptÄ±klarÄ± hiÃ§bir eylemle baÄŸdaÅŸmamasÄ±, lider kadrosu olarak gÃ¶rÃ¼nen isimlerin gizemli iliÅŸkileri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu oluÅŸumlarÄ±n 21. yÃ¼zyÄ±l AfrikasÄ± iÃ§in kurulan bÃ¼yÃ¼k tuzaklarÄ±n hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± sÃ¶ylenebilir.
Bunlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a, Afrika'da gÃ¼venlik zaafiyeti var diyen ABD baÅŸta olmak Ã¼zere Fransa Ã¶zelinde AB ve diÄŸer birÃ§ok Ã¼lke adeta kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸa giriyorlar. AslÄ±nda bu Ã¼lkelerin sahip olduklarÄ± imkanlar, bu Ã¶rgÃ¼tleri bir kaÅŸÄ±k suda boÄŸacak seviyede. Nedense Afrika dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen Ã¼lkeler, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini ne kadar tehlikeli gÃ¶sterirlerse, bunlar yok edilmek yerine daha da gÃ¼Ã§leniyor ve yayÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye bu noktada Sudan, Ã‡ad ve Tunus gibi Ã¼lkelerle, Ã¶ncelikle Ä°slam dininin bu terÃ¶r yapÄ±larÄ±nca kullanÄ±lmasÄ± Ã¶nleyecek, dini doÄŸru anlatacak insan gÃ¼cÃ¼ne sahip. Bu Ã¼lkelerin alimlerinin derhal bir araya gelerek bu Ã¶rgÃ¼tlerin din istismarÄ±nÄ± Ã¶nlemeleri, silahlÄ± mÃ¼cadeleden daha etkin bir adÄ±m olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, PKK gibi eli silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼tle, FETÃ– gibi barÄ±ÅŸ temsilcisi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle devletleri kendi insanlarÄ± ile iÃ§inden kemiren bir Ã¶rgÃ¼tle, DEAÅž gibi din istismarÄ± yapan bir yapÄ± ile mÃ¼cadeledeki tÃ¼m tecrÃ¼belerini bu dost ve kardeÅŸ Ã¼lkelerle en Ã¼st seviyede paylaÅŸabilir. BugÃ¼n Fransa Ã¶zelinde Sahra bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik Ã§emberi oluÅŸturanlar, buna sebep olarak kendi geleceklerini tehdit etmelerini sebep gÃ¶stermekteler. TÃ¼rkiye bu anlamda iÅŸin gerÃ§ek boyutunu yakÄ±ndan takip edip Afrika'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin Ã¶ncelikle AfrikalÄ±larÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu, kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± ile aktararak, bu sorunun aÅŸÄ±labileceÄŸini gÃ¶sterebilir.
TÃ¼rkiye son 10 yÄ±lda Afrika'da el atmadÄ±k bÃ¶lge ve ulaÅŸÄ±lmadÄ±k muhtaÃ§ toplum bÄ±rakmadÄ±. Yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmakla birlikte yakÄ±n gelecekte bu etkinliklerini daha da artÄ±racaktÄ±r. AfrikalÄ±larÄ±n buna Ã§ok ihtiyacÄ± var ve yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmek kadar yardÄ±m yapma duygusunu da Afrika toplumlarÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. AfrikalÄ±lar aslÄ±nda yardÄ±ma muhtaÃ§ olmadÄ±klarÄ±nÄ±, kendi imkanlarÄ±nÄ± ve kaynaklarÄ±nÄ± doÄŸru yÃ¶nettiklerinde, asÄ±l yardÄ±mÄ± geÃ§miÅŸ asÄ±rlarda olduÄŸu gibi kendilerinin yapabileceÄŸini gÃ¶rebilmelidirler.
TÃ¼rkiye'nin yardÄ±mlarÄ±, Afrika'nÄ±n tÃ¼m dertlerine deva deÄŸil ancak onlara dertlerini fark ettirip kendi devalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretecektir. KÄ±ta Ã¶nce insanÃ® kalkÄ±nmasÄ±nÄ± artÄ±racak, ardÄ±ndan da maddi olarak her alanda kalkÄ±nma hamlelelerinde TÃ¼rkiye'yi yanÄ±nda gÃ¶recektir. Bu OsmanlÄ±'nÄ±n bizlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± en deÄŸerli miras; Afrika insanÄ±, Afrika iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacak ve Ã¼retecektir. Gerekirse OsmanlÄ± onlarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tehlike karÅŸÄ±sÄ±nda nasÄ±l korudu ise TÃ¼rkiye'de bu anlamda yanlarÄ±nda olacaktÄ±r. Sudan, Ã‡ad ve Tunus ziyaretleri bu aÃ§Ä±dan da gelecek iÃ§in ciddi geliÅŸmeleri beraberinde getirecektir.
[OsmanlÄ±-Afrika iliÅŸkileri alanÄ±nda eserler veren, Afrika konusunda BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸi ve Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Kavas, Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi DekanÄ± ve Afrika AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± DerneÄŸi (AFAM) Kurucu BaÅŸkanÄ±dÄ±r]
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan, Tunus ve Ã‡ad'Ä± kapsayan ziyaretleri, TÃ¼rkiye'nin Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nda yeni ve Ã¶nemli bir aÅŸamayÄ± temsil ediyor
BÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±m dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Suriyeâ€™de hayatÄ±n normale dÃ¶nmesi iÃ§in on yÄ±llara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu rahatlÄ±kla sÃ¶ylenebilir. Enkaz halindeki Ã¼lkenin imarÄ± ve hayatÄ±n normalleÅŸmesi uzun yÄ±llar alacak.
ABDâ€™nin Ukrayna'ya savunma amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilmiÅŸ silah sistemleri satma kararÄ± almasÄ± Donbas'ta hareketliliÄŸi artÄ±racak.
Finansal sistemde istikrarÄ± saÄŸlayÄ±cÄ±, para ve dÃ¶viz piyasalarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleyici tedbirleri alma rolÃ¼ne sahip olan merkez bankalarÄ±, Ã¼lke ekonomilerinde kilit gÃ¶rev Ã¼stleniyor
Katalunya'da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± cephenin parlamento Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybedeceÄŸi beklentisiyle erken seÃ§imi kararÄ± alan Ä°spanya hÃ¼kÃ¼metinin planÄ± boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.
YÄ±llardÄ±r iÅŸgalci Ä°srailâ€™in Filistinlilere uyguladÄ±ÄŸÄ± hukuksuzluÄŸa ve zulme her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi veren ABDâ€™nin yap-satÃ§Ä± yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bumerang etkisi ABD ile Ä°srailâ€™i vurmuÅŸ durumda.
Trump'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ulusal gÃ¼venlik strateji belgesinde Ã‡in, ABDâ€™nin gÃ¼venlik ve refahÄ±nÄ±n tam karÅŸÄ±sÄ±nda konumlanmÄ±ÅŸ asÄ±l dÃ¼ÅŸman kategorisinde deÄŸerlendiriliyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yeni strateji belgesinde Rusya ve Ã‡in'i askeri bakÄ±mdan tehdit, Ã‡in'i ekonomik aÃ§Ä±dan rakip, Ã¶zellikle OrtadoÄŸu'daki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini ABD Ã§Ä±karlarÄ±na karÅŸÄ± tehlike olarak kodladÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni on yÄ±llÄ±k askeri modernizasyon ve savunma planlamasÄ± programÄ±, Moskova'nÄ±n yeni askeri vizyonunu ve Kremlin'in ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle savunma bÃ¼tÃ§esinde ne Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¼zenlemeye gideceÄŸini anlamak iÃ§in Ã¶nem arz ediyor.
Katalonya'da 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak erken yerel parlamento seÃ§imi sonrasÄ±nda Ã§Ä±kacak her tÃ¼rlÃ¼ siyasi tablo, istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gÃ¶steriyor.
OrtadoÄŸu'da KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± silah anlaÅŸmalarÄ±, ikili stratejik iliÅŸkilerde bir pazarlÄ±k unsuru saÄŸlasa da ihracatÃ§Ä± Ã¼lkelerin bÃ¼tÃ§elerine ciddi bir yÃ¼k getiriyor.
BeÅŸÅŸar Esad rejimi, Haziran 2012'de Cenevre'de baÅŸlayan ve 8. turu sona eren Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã§Ä±kmaza soktu
Yemen'de iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸi talepleri, tarih boyunca gerginlikleri, iÃ§ savaÅŸlarÄ± ve bÃ¶lgesel ile kÃ¼resel mÃ¼dahaleleri beraberinde getirdi
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Liderler Zirvesi tarihi bir Ã¶neme sahipti. TeÅŸkilatÄ±n kurulmasÄ±na zemin hazÄ±rlayan sebepler ve kendine biÃ§tiÄŸi misyon, zirvede aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± ve Amerikan ElÃ§iliÄŸiâ€™ni KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, ABD'deki HristiyanlarÄ±n en tutucu kesimini temsil eden Evanjeliklerin yÃ¶netim Ã¼zerindeki etkisinin de bir gÃ¶stergesi
Ahmedinejad, yolsuzluk hakkÄ±nda her ne sÃ¶ylÃ¼yorsa halk nezdinde bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var ve Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu bu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸÄ±yor; fakat mesele ÅŸu ki, Ahmedinejad'a inanmÄ±yorlar.