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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:44, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 22:33, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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'Ã‡ad'da bulunan FETÃ– okullarÄ±nÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi'
'Ã‡ad'da bulunan FETÃ– okullarÄ±nÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡ad'da bulunan FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi. Ä°nÅŸallah Maarif VakfÄ±mÄ±z, Ã‡ad Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte burada hizmetlerinden en gÃ¼zelini eÄŸitim Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda verecektir." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ã‡ad'da bulunan FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi. Ä°nÅŸallah Maarif VakfÄ±mÄ±z, Ã‡ad Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte burada hizmetlerinden en gÃ¼zelini eÄŸitim Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda verecektir." dedi.

ErdoÄŸan, Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ±nda, Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Ã‡ad'a ayak bastÄ±klarÄ± andan itibaren ÅŸahsÄ±na ve tÃ¼m heyetine gÃ¶sterdiÄŸi misafirperverlikleri dolayÄ±sÄ±yla mevkidaÅŸÄ± Debi'ye teÅŸekkÃ¼rlerini ileten ErdoÄŸan, Ã‡ad'Ä± ziyaret eden ilk TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± olmaktan duyduÄŸu memnuniyeti ifade etti.

ErdoÄŸan, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemi dahil bÃ¶ylece Ã‡ad ile 24 Afrika Ã¼lkesini ziyaret ettiÄŸini kaydetti.

Ã‡ad'Ä±n Ã¶nem verdikleri bir Ã¼lke olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Biz, kendimizi Afrika'nÄ±n olduÄŸu kadar bunun yanÄ±nda Ã‡ad'Ä±n da bir kaderdaÅŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve eÅŸitliÄŸe dayalÄ± kazan kazan esasÄ±na yÃ¶nelik bu temelde uzun vadeli bir iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, Ã‡ad ile iliÅŸkilerin 16. yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, OsmanlÄ± Devleti ile bu bÃ¶lgede var olan sultanlÄ±klar arasÄ±nda elÃ§iler teatisinin bulunduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Biz buraya Ã‡adlÄ± kardeÅŸlerimizle unutturulan baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± yeniden gÃ¼Ã§lendirmeye ve tekrar bu baÄŸlarÄ± kurmaya geldik. Ä°nanÄ±yorum ki bu ziyaretimiz Ã‡adlÄ± kardeÅŸlerimizle yÃ¼zyÄ±llarca geriye giden baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± tekrar kuvvetlendirmeye vesile olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"TÃœRK KÃœLTÃœR KOMPLEKSÄ° Ä°NÅžASINA BAÅžLAYACAK"

Heyetinde geniÅŸ iÅŸ adamÄ± grubunun da bulunduÄŸuna deÄŸinen ErdoÄŸan, Ã‡ad ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ticaret hacminin 41-42 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, 95 milyon nÃ¼fusu olan TÃ¼kiye ve Ã‡ad'Ä±n aslÄ±nda bu rakamÄ± asla kabul etmemesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunu sÃ¼ratle artÄ±rmamÄ±z gerekiyor. TÄ°KA'nÄ±n burada 2015'ten beri ofisi var. 50 kadar projeyi burada hayata geÃ§irmiÅŸ vaziyette. YÃ¼zlerce Ã‡adlÄ± Ã¶ÄŸrenciye TÃ¼rkiye'de burslar veriyor. BugÃ¼n attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z imzalarla birlikte TÄ°KA Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Encemine'nin merkezi bir mevkisinde, 'TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Kompleksi' inÅŸasÄ±na da baÅŸlayacaktÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki 230 bin metrekarelik bu alanda inÅŸa edilecek bu proje, hakikaten Encemine'ye farklÄ± bir hava da getirecektir."

"Ã‡AD'IN, TERÃ–RLE MÃœCADELESÄ°NDE HER DAÄ°M YANINDA OLACAÄžIZ"

Bu vesileyle, Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'ye, FETÃ–'yÃ¼ kendilerinin de "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" olarak ilan etmesinden dolayÄ± ÅŸahsÄ± ve milleti adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BildiÄŸiniz gibi Ã¼lkem geÃ§en sene hain bir darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Ã‡ad hÃ¼kÃ¼meti bu sÃ¼reÃ§te her zaman yanÄ±mÄ±zda yer aldÄ±. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne destek veren ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n bizzat iÃ§inde olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uzantÄ±larÄ±yla mÃ¼cadelemize de destek verdi.

Ã‡ad'da bulunan FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n tamamÄ± Maarif VakfÄ±mÄ±za devredildi. Ä°nÅŸallah Maarif VakfÄ±mÄ±z, Ã‡ad Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte burada hizmetlerinden en gÃ¼zelini eÄŸitim Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda verecektir. Buradaki Ã¶ÄŸrencilerin Ankara, Ä°stanbul'daki evlatlarÄ±mÄ±zdan hiÃ§bir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle ifade etmek isterim. Tabii bizler de Ã‡ad'Ä±n, terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde her daim yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z."Â 

"G5 GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen bir Filistin devletinin vÃ¼cut bulmasÄ± yegane yoldur. Bunun iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

Ortak bir terÃ¶rle mÃ¼cadele kuvveti oluÅŸturmak iÃ§in G5 giriÅŸimini desteklediklerini belirten ErdoÄŸan, "GÃ¼venlik Konseyi'nin kararÄ± doÄŸrultusunda bÃ¶lgesel bir askeri gÃ¼Ã§ konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. G5 ortak gÃ¼cÃ¼nÃ¼n sahildeki terÃ¶rizm ve organize suÃ§larla mÃ¼cadelede fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. TerÃ¶rden Ã§ok Ã§ekmiÅŸ, hala terÃ¶rle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren bir Ã¼lke olarak terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelenizde yanÄ±nÄ±zda durmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Debi ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut durumu, geleceÄŸe yÃ¶nelik proje ve hedefleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ±, heyetler arasÄ±nda kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten ErdoÄŸan, Ã‡ad ile iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme imkanlarÄ±nÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Debi ile bu konuda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren ErdoÄŸan, Ã‡ad ile iliÅŸkilerin sadece ikili deÄŸil, uluslararasÄ± platformlarda da devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.Â 

Ã–zellikle Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya Ã¶nem verdiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, 13 AralÄ±k'taki Ä°stanbul Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Liderler Zirvesi'ne Ã‡ad'Ä±n katÄ±lmasÄ±nÄ±n kendilerini onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

"Zirve sonunda alÄ±nan kararlar Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, Ä°slam Ã¼mmetinin iÅŸ birliÄŸi noktasÄ±ndaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir ifadesidir. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu aldÄ±ÄŸÄ± kararla Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin KudÃ¼s'e dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ne kadar hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve illegal olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur. Ä°ÅŸgali meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik teÅŸebbÃ¼sler, baskÄ±, ÅŸantaj ve tehditlere raÄŸmen hakim kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen bir Filistin devletinin vÃ¼cut bulmasÄ± yegane yoldur. Bunun iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡ad'Ä±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede birÃ§ok sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin bir taraftan kalkÄ±nma mÃ¼cadelesi verirken, diÄŸer taraftan da terÃ¶r, gÃ¶Ã§, iklim deÄŸiÅŸlikliÄŸi gibi sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸunu belirtti.

Bu sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan hiÃ§bir Ã¼lkenin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, bu bakÄ±mdan iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± Ã‡ad ziyaretini Ã§ok Ã¶nemsediklerini bildirdi.Â 

Gerek alt yapÄ± gerekse Ã¼st yapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda, "PPP BOT" gibi sistemlerin, kaynaklarÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesi bakÄ±mÄ±ndan Ã‡ad'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'nin ifade ettiÄŸi havaalanlarÄ±, kÃ¶prÃ¼ler, Ã¼st geÃ§itler ve Ã¶zellikle otoyollar noktasÄ±nda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n Ã‡ad'Ä±n iÅŸini Ã§ok kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

"Ã‡ad'Ä±n bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klarla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu gayretli yolculuÄŸunda biz TÃ¼rkiye olarak Ã‡ad'Ä± yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. 150 civarÄ±nda iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zla bugÃ¼n burada onun iÃ§in varÄ±z." diyen ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'ye teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.Â 



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Ã§ad FETÃ–
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